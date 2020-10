vor 18 Min.

Torflut beim SV Weichering

Plus 16 Treffer sind in zwei Spielen mit Beteiligung des SVW gefallen. Nach dem 1:5 gegen den SC Rohrenfels wartet nun bereits die nächste Spitzenmannschaft.

Punktspiele des A-Klassisten SV Weichering sind in diesen Tagen und Wochen wahrlich ihr Eintrittsgeld wert. Denn sie garantieren genau das, was beim Fußball bekanntlich das „Salz in der Suppe“ ist: Tore, Tore, Tore! Sage und schreibe 16 (!) Treffer fielen in den bisherigen beiden Begegnungen mit SVW-Beteiligung, was rein mathematisch einen Schnitt von acht Toren pro Partie ergibt. Wer es noch genauer will: Nach dem 8:2-Erfolg zum Auftakt gegen den Vorletzten SC Feldkirchen kassierten die Weicheringer am vergangenen Wochenende gegen den Spitzenreiter SC Rohrenfels eine 1:5-Niederlage.

„Ich bin ja jetzt doch schon eine ganze Weile als Trainer tätig. Aber eine solche Torflut in zwei aufeinanderfolgenden Punktspielen habe ich bislang in der Tat noch nicht erlebt“, meint SVW-Trainer Peter Leimser, der sich diesbezüglich jedoch „etwas an unsere Vorbereitungspartien vor dem Re-Start erinnert fühlt. Auch da gab es bereits – sowohl in die eine als auch andere Richtung – jede Menge Treffer“. Einer der Hauptgründe für dieses Torfeuerwerk sei der Griff in den „Experimentier-Kasten“. Oder anders ausgedrückt: „Ich bin grundsätzlich niemand, der sich mit seiner Mannschaft hinten reinstellt, alles verriegelt und dann auf die Fehler des Gegners wartet. Wir wollen attraktiven und offensiven Fußball spielen“, berichtet Leimser, der seinem Team daher auch ein 4-3-3-System verordnet hat.

SV Weichering befindet sich in Testphase

„Aufgrund unserer aktuellen Tabellensituation sind wir in der Lage, gewisse Dinge im Hinblick auf die neue Saison schon jetzt auszuprobieren. Und da kann es bei einer jungen Truppe wie unserer natürlich schon einmal vorkommen, dass der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgeht“, weiß der erfahrene Coach. In exakt jene Kategorie fiel freilich die 1:5-Niederlage zuletzt gegen den Klassenprimus aus Rohrenfels – wobei Leimser sein Team sogar „streckenweise durchaus auf Augenhöhe“sah. Der kleine, aber feine Unterschied: „Wir haben einfach zu viele individuelle Fehler gemacht, die eine Spitzen-Mannschaft wie der SCR gnadenlos ausgenutzt hat.“ Laut dem SVW-Coach habe man „bei vier der fünf Gegentreffer“ den Gegner sogar regelrecht zum Toreschießen eingeladen. Hart ins Gericht ging Leimser mit seinen Schützlingen deshalb aber nicht: „Ich habe den Jungs direkt nach dem Schlusspfiff gesagt, dass sie sich wegen der Niederlage, die am Ende um zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, nicht grämen brauchen, sondern nach vorne blicken sollen.“

Zweifelsohne ein guter Ratschlag, schließlich wartet am Sonntag (15 Uhr) mit dem Tabellendritten SV Waidhofen bereits der nächste Top-Kontrahent auf den SV Weichering. „In den vergangenen Jahren haben wir uns dort schon immer sehr schwer getan“, sagt Leimser – was zum einen am engen Platz, zum anderen an einem stets erstklassig aufgestellten Kontrahenten gelegen habe. Da kommt der Ausfall von Torjäger Jimmy Halili (privat verhindert), der ebenao wie der langzeitverletzte Sebastian Krüner nicht zur Verfügung stehen wird, freilich zur Unzeit.

Die weiteren Partien: Während der SC Feldkirchen bereits am Samstag (15 Uhr) den FC Staudheim erwartet, geht Spitzenreiter SC Rohrenfels am Sonntag (15 Uhr) als haushoher Favorit in sein Heimspiel gegen die zweite Vertretung des SV Echsheim. Ebenfalls klar sind die Rollen im Stadtderby zwischen dem FC Zell/Bruck und dem abgeschlagenen Schlusslicht BSV Neuburg II verteilt. Der VfR Neuburg II empfängt den SV Bayerdilling und darf sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben, um ganz oben dranzubleiben. Endlich seinen ersten Sieg nach dem Re-Start möchte der FC Illdorf daheim gegen den TSV Ober-/Unterhausen einfahren. Zu einem „Verfolgerduell“ kommt es in Brunnen, wo die heimische DJK auf den SV Sinning trifft. (nr)

