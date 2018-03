„Torwartprobleme“ unterschiedlicher Art

vor 9 Min.

Während beim FC Ehekirchen zwei Torhüter um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren, steht der VfR Neuburg plötzlich ohne Keeper da. An diesem Wochenende treten beide Mannschaften auswärts an.

Von Benjamin Sigmund

Nachdem am vergangenen Wochenende zwei Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga Nord ausgetragen worden sind, steht nun der erste komplette Spieltag des neuen Fußballjahres an. Der VfR Neuburg ist am heutigen Samstag (14 Uhr) beim SV Wörnitzstein-Berg zu Gast, der FC Ehekirchen tritt am morgigen Sonntag (14 Uhr) beim SV Donaumünster an.

Donaumünster – FC Ehekirchen

„Überhaupt nicht zufrieden“, ist Simon Schröttle mit dem 1:1 seiner Mannschaft zum Auftakt gegen den TSV Offingen. „Völlig den Faden verloren“ habe sein Team in der zweiten Hälfte. Besserung erhofft sich Schröttle von der Partie am morgigen Sonntag (14 Uhr) beim SV Donaumünster, der in der Hinserie mit 4:1 besiegt wurde. Leicht werde die Aufgabe dennoch nicht: „Sie stecken im Abstiegskampf und werden alles für drei Punkte geben“, so Schröttle. Im Tor des FCE wird erneut Mehmet Özdemir stehen. Der Keeper, der in der Hinrunde die Nummer eins war, hat sich vorerst gegen Neuzugang Tomas Ruhland, der im Winter von Kreisklassist SV Grasheim kam, durchgesetzt. „Es war eine knappe Entscheidung“, erläutert Schröttle. „Beide haben eine gute Vorbereitung gespielt.“ Letztlich habe er sich in Absprache mit Torwarttrainer Willi Bitscher für Özdemir entschieden. „Er wird die nächsten Spiele auflaufen. Tomas kann sich im Training anbieten. Der Konkurrenzkampf ist für beide förderlich.“

Neben Ruhland nahmen mit Johannes Kranner und Christoph Axtner gegen Offingen nur zwei Feldspieler auf der Bank Platz. Zu wenig, weiß Schröttle. „Unsere Personaldecke ist relativ dünn.“ Zumal Kranner als Spielertrainer der zweiten Mannschaft auch für diese spielen werde, wenn es in der A-Klasse wieder losgeht. Immerhin kehrt morgen wohl Robert Zisler, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte, zurück. Weiterhin fehlen werden hingegen Christoph Appel (Haarriss) und Matthias Rutkowski (Meniskuseinriss).

Wörnitzstein – VfR Neuburg

Für den VfR Neuburg steht das erste Pflichtspiel im neuen Fußballjahr an, da das Nachholspiel beim SSV Glött vergangenen Sonntag kurzfristig abgesagt werden musste. „Natürlich hätten wir gerne gespielt. Die ganze Vorbereitung richtet sich auf die erste Partie aus. Dann ist man enttäuscht, wenn sie nicht stattfindet“, sagt Trainer Christian Krzyzanowski. Durch die Absage haben die Lilaweißen zwei Spiele weniger absolviert als die meisten Konkurrenten und könnten bis Saisonende Mitte Mai in Terminnöte geraten, zumal sie erneut im Halbfinale des Kreispokals stehen. Zunächst gilt die Konzentration dem Spiel bei Abstiegskandidat SV Wörnitzstein. Ein Gegner, mit dem der VfR stets Probleme hatte. In der Vorsaison gingen beide Spiele verloren (1:3, 2:4), das Hinspiel wurde knapp mit 1:0 gewonnen. „Was im Vorjahr war, spielt jetzt keine Rolle mehr“, sagt Krzyzanowski. „Wörnitzstein gehört zu der Kategorie Gegner, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber natürlich gewinnen wollen.“

Sorgen bereitet dem VfR-Trainer derzeit die Position des Torwarts. Michael Hierl fällt längere Zeit aus, hinter dem Einsatz von Philipp Mayr steht ebenfalls noch ein Fragezeichen. „Wir haben eine Lösung C im Kopf“, sagt Krzyzanowski. Da er keinen weiteren etatmäßigen Keeper im Kader hat, würde ein Feldspieler zwischen den Pfosten stehen.

