22:31 Uhr

Traumspieltag für den FC Ehekirchen

Tabellenführer dreht gegen die SSV Glött einen Rückstand und gewinnt mit 2:1. Der Vorsprung wächst, weil Verfolger SC Bubesheim überraschend verliert.

Besser hätte das Wochenende für den FC Ehekirchen kaum laufen können. Der Spitzenreiter nutzte gestern die Steilvorlage von Verfolger SC Bubesheim, der am Samstag mit 3:4 gegen Ecknach verlor, besiegte die SSV Glött mit 2:1 und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Der Spitzenreiter hatte jedoch von Beginn an Probleme mit den kämpferisch starken Gästen. Sie setzten auf frühes Pressing, machten Ehekirchen das Leben schwer und hatten die erste große Chance. Nach 17 Minuten zog Philipp Strehle aus 25 Metern ab. Torwart Simon Lenk ließ den Ball nach vorne prallen. Peter Matkey drosch den Nachschuss am Tor vorbei. Einige Minuten später machte er es besser. Eine Freistoßflanke köpfte er zur verdienten Gästeführung ins Tor (22.). Danach wachte Ehekirchen auf und zog das Tempo etwas an. Fabian Scharbatke setzte sich links schön durch. Seine Flanke stoppte Christoph Hollinger und drosch das Spielgerät aus der Drehung an den Querbalken.

Scharbatke trifft vom Elfmeterpunkt

Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte Routinier Simon Schmaus wieder seine Klasse. Er zog im hohen Tempo in den Strafraum, wo er von einem Verteidiger der Gäste zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Plioch entschied ohne zu zögern auf Elfmeter, den Torjäger Fabian Scharbatke souverän zum Ausgleich verwandelte (45.).

Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten. Viel Kampf, wenig Torraumszenen. In der 74. Minute kam es zum Höhepunkt des Spiels. Nico Ledl tanzte zwei Gegenspieler in der eigenen Hälfte aus und schickte Scharbatke auf die Reise. Dieser vernaschte seinen Gegenspieler mit einen Tunnel und sah den mitgelaufenen Matthias Rutkowski. Der musste den Ball nur noch über die Linie schieben. In der 78. Minute verpasste Christoph Hollinger die Entscheidung. Doch Ehekirchen brachte die Führung über die Zeit. Der Vorsprung auf Bubesheim beträgt nun sechs Punkte. Der SCB hat jedoch ein Spiel weniger ausgetragen.

Für den FC Ehekirchen geht es am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Spiel beim TSV Nördlingen II weiter. (fce)

FC Ehekirchen Lenk – Jahner, Appel, Ledl, S. Rutkowski – M. Rutkowski, Panknin, Mayr, C. Hollinger (90. Scheuermayer) – Schmaus (83. Schölzke), Scharbatke.

