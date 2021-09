Triathlon Ingolstadt

12:00 Uhr

Triathlon Ingolstadt: Von Schmerz und Jubel am Baggersee

Insgesamt gingen am Sonntag knapp 2000 Athletinnen und Athleten in Ingolstadt an den Start. Mit einer Wassertemperatur von knapp 20 Grad waren die Bedingungen perfekt.

Plus Am Sonntag gingen wieder knapp 2000 Ausdauerenthusiasten am Baggersee an den Start. Unter ihnen auch Hans-Jürgen und Andrea Freilinger und Fabian Mottl vom TSV Neuburg. Wie es für die Drei lief

Von Michael Kienastl

Wer sehen möchte, wie nah Leid und Glück beieinander liegen, der gehe in den Zielbereich eines Triathlons. Schmerzverzehrte Gesichter, Menschen, denen direkt nach der Ziellinie die Beine zusammenklappen und die sich vor lauter Krämpfen nicht mehr in die Vertikale bewegen können auf der einen Seite. Auf der anderen aber auch Jubelschreie, Umarmungen und Glückstränen.

