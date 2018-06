21:59 Uhr

Tütühüpfer, Grampfader-Gschwader & Co. Lokalsport

Auch bei der 23. Auflage des Fußball-Kleinfeldturniers zeigen sich die Teams bei der Auswahl ihrer Namen äußerst ideenreich. Zwei Tage lang stehen Party, Spaß und (ein bisschen) Sport im Vordergrund

Von Dirk Sing

FC Tütühüpfer, Intim im Team, Real Litätsverlust, Team OB – In der Regel voll, Eskalationskommando, Atletico BinBlau, Grampfader-Gschwader, SpVgg Schienbein aus der Dose oder Eintracht Prügel: Wer derartige Mannschaftsnamen im Zusammenhang mit Fußball liest, weiß in der Regel sofort, dass es sich dabei eigentlich nur um das Illdorfer Grümpelturnier handeln kann. Bei der diesjährigen 23. Auflage, die am vergangenen Freitag und Samstag auf dem FCI-Sportgelände stimmungsvoll und friedlich über die Bühne ging, waren in den Kategorien AH-, Hobby-, Misch- und Damen-Mannschaften insgesamt 55 Teams am Start, um die perfekte Mischung aus Party, Spaß und Sport erneut zu erleben.

„Für viele Kicker ist es einfach eine gute Gelegenheit, nach der Punktspiel-Saison einmal mit Freunden und Bekannten zusammenzuspielen, die ansonsten bei anderen Vereinen kicken“, sagt Stefan Riedlberger, der zusammen mit Andreas Hugl und Johannes Hanfbauer die Chef-Organisation dieser Veranstaltung bildet. Gespielt wurde auch an diesem Wochenende auf drei Kleinfeldern. „In der Vergangenheit haben wir das Ganze auch schon auf zwei Feldern durchgezogen. Doch aufgrund der Gruppeneinteilungen mussten wir heuer erneut auf den dritten Platz zurückgreifen“, berichtet Hugl. Schließlich gehe es auch darum, „den Teams ewig lange Wartezeiten zu ersparen. Wenn man nur alle drei oder vier Stunden eine Partie hat, kommt das verständlicherweise nicht sonderlich gut an“, so Hugl weiter. Letztlich durfte somit jede teilnehmende Mannschaft mindestens fünfmal auf Tore- und Punktejagd gehen.

In Sachen Organisation und Ausrichtung können die FCI-Verantwortlichen mittlerweile auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Das ist natürlich schon ein riesengroßer Vorteil“, weiß Riedelsberger. Freilich könne „immer mal das eine oder andere Unvorhersehbare auftreten. Aber im Laufe der Jahre haben wir uns eine gewisse Routine bei der Planung und Durchführung erarbeitet, von der wir jetzt profitieren“. Dass es trotz allem nicht ohne die vielen zahlreichen Helfer aus dem Verein geht, ist sich das Chef-Organisations-Trio indes bewusst – und betont es auch zugleich. „Wenn man so will, dann muss letztlich der komplette Verein mit anpacken“, erklärt Riedlberger, während Hugl und Hanfbauer ergänzen: „An beiden Tagen sind mit Sicherheit rund 100 Leute ehrenamtlich im Einsatz, wobei einige von ihnen sogar Doppelschichten fahren. Ohne dieses tolle Engagement wäre ein derart großes Event überhaupt nicht durchzuführen.“

Dass auch der technische Fortschritt bei dieser Mammut-Veranstaltung (Hanfbauer: „Mit 55 Teams sind wir zweifelsohne an unserer Grenze angekommen.“) nicht halt macht, bekamen die Teilnehmer eindrucksvoll vor Augen geführt. Zum einen konnten sie auf jeweils zwei kleinen und großen Bildschirmen im Eingangsbereich des FCI-Sportheims sämtliche Live-Ergebnisse, Blitztabellen und terminierte Begegnungen verfolgen. Wem dies allerdings zu anstrengend war, hatte auch die Möglichkeit, sich die gesamten Live-Daten auf seinem Handy im Internet anzusehen. Zweifelsohne ein erstklassiger Service, der an beiden Tagen von zahlreichen Kickern immer wieder in Anspruch genommen wurde.

Ihren Spaß hatten indes auch die beiden Burgheimer Stürmer Philipp Stadler und Lukas Biber, die im Wettbewerb der „Gemischten Mannschaften“ mit ihrer Hobbytruppe „Hackstock United“ an den Start gingen. „Wir haben dieses Team 2014 anlässlich des Illdorfer Grümpelturniers ins Leben gerufen und sind seitdem in jedem Jahr dabei“, berichtet Biber. Zu einem Erfolg habe es für die Kicker aus Burgheim, Rennertshofen und Bertoldsheim allerdings bislang noch nicht gereicht. „Bislang haben wir nur zweimal das Finale erreicht, aber jeweils verloren. Vielleicht klappt es ja diesmal“, so Stadler. Die Hoffnung der „Hackstöcke“ wurde jedoch im Halbfinale begraben, als sie dem späteren Turniersieger und Titelverteidiger „Schusseltaler“ mit 0:1 unterlagen. Was bleibt, ist ein neuer Anlauf im Jahr 2019 – und den wird es mit Sicherheit auch für alle anderen Teams geben!

