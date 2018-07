Turnier und Modus noch zeitgemäß?

vor 37 Min.

Interessanter Vorschlag: Zell/Brucks Daniel Vetter (rechts) würde künftig beim Donaumoos-Wanderpokal am Samstag eine Gruppenphase und am Sonntag dann die Halbfinal- und Finalspiele durchführen.

Sowohl das Zuschauer-Interesse als auch das sportliche Niveau dieser Traditionsveranstaltung werden immer überschaubarer. Eine Umfrage unter einigen teilnehmenden Teams, ob Veränderungen nottun

Von Dirk Sing

Der Donaumoos-Wanderpokal, dessen 69. Auflage am vergangenen Wochenende auf dem Sportgelände des SV Sinning seine Entscheidung fand, zählt mittlerweile zu den traditionsreichsten Fußball-Turnieren in ganz Deutschland. Seit einigen Jahren werden jedoch die Stimmen und Bedenken immer lauter, ob diese Veranstaltung beziehungsweise der Modus mit zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, an denen sowohl das Reserve- als auch Erste-Mannschaften-Turnier durchgeführt wird, überhaupt noch zeitgemäß ist. Wir haben uns bei Verantwortlichen und Trainern der teilnehmenden Mannschaften einmal umgehört. Die eindeutige Tendenz: Veränderung tut dringend Not!

Wolfgang Rückel (Trainer TSG Untermaxfeld): „Ich persönlich habe den Donaumoos-Wanderpokal noch nie zeitgemäß empfunden. Gerade aus Trainer-Sicht ist es einfach eine blöde Geschichte, wenn man während der Vorbereitung an zwei Wochenenden oftmals nur jeweils eine Partie über zweimal 30 Minuten hat. Auch das Zuschauer-Interesse und die damit verbundenen Einnahmen sind zuletzt immer geringer geworden. Gänzlich sterben lassen würde ich diese Veranstaltung aber nicht. Vielmehr sollte man sich über den Modus Gedanken machen. Eine gute Lösung wäre für mich, wenn man beispielsweise die Ausscheidungs-Begegnungen während der Woche austrägt und dann an nur einem Samstag und Sonntag die Platzierungs- und Finalspiele mit regulärer Spielzeit durchführt. Dann wäre jedem geholfen.“

Michael Neff (Abteilungsleiter SV Wagenhofen): „Sowohl die sportliche Qualität als auch die Resonanz werden von Jahr zu Jahr schlechter. Man darf nicht vergessen, dass eine solche Veranstaltung für den jeweiligen ausrichtenden Verein einen großen Aufwand bedeutet, der sich oftmals gar nicht mehr richtig bezahlt macht. Gerade das Reserve-Turnier ist dabei zumeist ein echtes Minus-Geschäft. Man muss doch mal ehrlich sein und sagen, dass diesen Wettbewerb kaum jemanden interessiert. Auch die Vereine tun sich enorm schwer, überhaupt zweite Mannschaften für dieses Turnier zu stellen. Aber auch der Spielmodus bei den ’Ersten Teams’ sollte meiner Meinung nach überarbeitet werden. Jedem Trainer ist es doch lieber, wenn er Partien über die komplette Spielzeit absolvieren kann. Von dem her würde es schon Sinn machen, wenn man das Ganze an einem Wochenende durchziehen würde.“

Naz Seitle (Trainer SV Karlshuld): „Im Vergleich zu früher hat sich schon sehr viel verändert. Vor etlichen Jahren waren zumeist 1000 Zuschauer und mehr da. Auch mussten die Teams vor Turnierbeginn umgezogen mit ihren Fahnen einlaufen. Das gibt es heute natürlich alles nicht mehr. Ich denke schon, dass man das Ganze wieder etwas attraktiver gestalten muss und daher Veränderungen am Modus vornehmen sollte. Wenn man unter der Woche eine Art Vorrunde mit Partien über 90 Minuten und anschließend an einem Wochenende die Platzierungs-, Halbfinal- und Finalspiele absolvieren würde, bekämen auch die Zuschauer das, was sie sehen wollen: Begegnungen, in denen es richtig zur Sache geht. Was das Reserve-Turnier betrifft: Rein sportlich gesehen habe ich da schon meine Bedenken. Einige Klubs haben große Schwierigkeiten, überhaupt Teams zu stellen. Bei uns war es auch so, dass der eine oder andere aus der ’Ersten’ aushelfen musste. Wenn diese Leute dann am nächsten Tag bei den hohen Temperaturen nochmals ran müssen, ist das sicherlich nicht optimal.“

Christian Bolzer (Trainer SV Grasheim): „Grundsätzlich würde ich den Donaumoos-Wanderpokal auf alle Fälle beibehalten. Es ist für die umliegenden Vereine einfach eine sehr gute Gelegenheit, sich dort zu treffen und gegeneinander zu spielen, zumal viele auch nicht in der gleichen Liga aktiv sind. Der Austragungsmodus ist aber schon etwas ’zäh’. Wenn man beispielsweise an beiden Wochenenden jeweils ein Match am Mittag und eines am Abend hat, dann zieht sich das schon ewig in die Länge. Mein Vorschlag wäre, die beiden Halbfinal-Partien unter der Woche mit einer Spielzeit von zweimal 45 Minuten auszutragen und den Rest wie gehabt. Auch am Erhalt des Reserve-Turniers würde ich nicht rütteln. Man muss diesen Jungs ebenfalls die Möglichkeit geben, Spiele auszutragen.“

Thomas Berger (Abteilungsleiter SV Klingsmoos): „In meinen Augen ist der Donaumoos-Wanderpokal absolut zeitgemäß und attraktiv. Das sagen im Übrigen auch unsere Spieler. Am Modus wurden ja bereits Veränderungen vorgenommen. So beträgt beispielsweise die Spielzeit der Freundschaftspartie am Sonntag nur noch zweimal 30 Minuten. Zudem ist es eine gute Gelegenheit, die neu zusammengestellten Teams auf einem Haufen zu sehen. Auch das Reserven-Turnier würde ich auf alle Fälle beibehalten.“

Daniel Vetter (Spieler FC Zell/Bruck): „Ich würde den Modus vom Raiffeisen-Pokal übernehmen: Am Samstag werden in zwei Fünfer-Gruppen die vier Halbfinal-Teilnehmer ermittelt, die dann am Sonntag um den Turniersieg spielen. Die ganzen Platzierungsspiele würde ich streichen, da sie schlichtweg völlig unattraktiv sind – ebenso wie das Reserve-Turnier. Auch bei uns war es diesmal wieder der Fall, dass zahlreiche Akteure doppelt spielen mussten. Wenn diese Veranstaltung künftig nur noch an einem Wochenende stattfindet, hätte es zugleich den großen Vorteil, dass man die freigewordene Zeit für ein ordentliches Testspiel oder Trainingslager nutzen könnte. Das wäre sicherlich ein Fortschritt.“

