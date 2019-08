vor 21 Min.

Überragend trotz fünf Gegentoren

Der „Fels in der Brandung“: Auch SCR-Youngster Tobias Aksentic (links) kann in dieser Szene den überragenden Keeper des BSV Neuburg, Timo Futterer (Mitte), nicht überwinden.

Der SC Rohrenfels kommt beim BSV Neuburg II zu einem deutlichen 5:1-Erfolg. Dass den Hausherren ein weiteres (zweistelliges) Debakel erspart bleibt, haben sie ausschließlich ihrem Torhüter zu verdanken

Von Dirk Sing

Hätte man nach der A-Klassen-Partie zwischen der zweiten Mannschaft des BSV Neuburg und dem SC Rohrenfels bei den Akteuren, Verantwortlichen oder Zuschauern eine Umfrage durchgeführt, welcher Kicker auf dem Rasen den Titel „Spieler des Tages“ verdient gehabt hätte – die Wahl wäre eindeutig beziehungsweise wohl sogar einstimmig ausgefallen. „Keine Frage, der beste Akteur auf dem Rasen war Timo Futterer“, meinte auch SCR-Trainer Ralf Palfy.

Trotz der Tatsache, dass die Hausherren gegen den Kreisklassen-Absteiger am Ende deutlich mit 1:5 den Kürzeren gezogen hatten, brachte ihr überragender Schlussmann in den vorangegangenen 90 Minuten die Gäste mit unzähligen tollen Paraden schier zur Verzweiflung und bewahrte den BSV somit zumindest vot einer weiteren zweistelligen Klatsche (bereits am ersten Spieltag hatte es gegen den VfR Neuburg II eine 1:11-Niederlage gesetzt). „Timo hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht“, resümierte BSV-Spielertrainer Christoph Ostermeier, für die erneute „Nullnummer“ freilich in Ordnung ging: „Der VfR Neuburg II in der vergangenen Woche und jetzt der SC Rohrenfels sind nicht die Gegner, gegen die wir unsere Punkte holen müssen, wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen. Beide zählen in meinen Augen zu den Aufstiegsfavoriten.“

13 Minuten lang konnten die Einheimischen dieses ungleiche Duell ausgeglichen gestalten. Dann unterlief Ostermeier selbst ein unglückliches Foulspiel im eigenen Strafraum, das Referee Matthias Köhler folgerichtig mit einem Strafstoß ahndete. Torjäger Nils Lahn, der in der zurückliegenden Spielzeit ebenso wie der jetzige Rohrenfelser Coach noch für den BSV Neuburg tätig war, vollstreckte sicher zur Führung. Nachdem im Anschluss Maximilian Kempfle (27./zuvor hatte Futterer zweimal großartig pariert) und erneut Lahn (29.) das Ergebnis nach einer halben Stunde bereits auf 3:0 gestellt hatten, war diese Begegnung eigentlich schon entschieden. Den BSV-Anhängern schwante nun Böses: Das nächste Debakel drohte! Da sich die Gäste jedoch im Auslassen erstklassiger Möglichkeiten reihenweise überboten beziehungsweise immer wieder am Neuburger Keeper scheiterten (hielt in der 88. Minute sogar einen Strafstoß von Viktor Hoffmann), kamen sie bis zum Schlusspfiff mit zwei weiteren „blauen Augen“ davon. Erneut Kempfle (47.) und Matthias Stegmeir (77.) schraubten das Endresultat – nachdem zwischenzeitlich dem eingewechselten Nevzat Özdemir der Ehrentreffer gelungen war (75.) – das Endergebnis auf 5:1.

„Auch wenn wir uns neben den Toren noch mindestens sieben, acht weitere hochkarätige Chancen erarbeitet, war unsere Leistung heute nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte“, meinte SCR-Trainer Ralf Palfy und fügte hinzu: „Wahrscheinlich war die hohe Niederlage des BSV Neuburg am ersten Spieltag doch noch etwas in unseren Hinterköpfen. Wir waren etwas nervös und haben den Ball nicht so laufen gelassen, wie ich mir das vorstelle.“ Was Palfy neben dem „Dreier“ noch positiv stimmte: „Wir hatten heute vier U19-Spieler dabei und wollen diesen Weg weitergehen.“

BSV Neuburg II: Futterer, Degmayr, Jakob, Turban, Lüder, Honner, Bucev, Förg, Kasiborski, Rzadkowski, Chr. Ostermeier (Özdemir, Alimi)

SC Rohrenfels: M. Berger, Schlamp, Walter, M. Stegmeir, T. Berger, Hoffmann, Aksentic, Kempfle, L. Daferner, Weiß, Lahn (Schneider, Kriegl, Hanrieder, A. Fröhlich, Rein)

Themen Folgen