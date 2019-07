21:15 Uhr

Überragende Torhüter sichern das Remis

Kam gestern Abend mit dem VfR Neuburg in Memmingen zu einem 1:1-Remis: Angreifer Marco Friedl (rechts).

Sowohl Memmingens Marco Zettler als auch Dominik Jozinovic vom VfR Neuburg sorgen am Mittwochabend dafür, dass in dieser hochklassigen Partie beim 1:1-Unentschieden nur zwei Treffer fallen

Der VfR Neuburg bleibt auch nach dem zweiten Spieltag in der Landesliga Südwest weiter ungeschlagen. Am Mittwochabend kamen die Lilaweißen bei der zweiten Vertretung des FC Memmingen zu einem 1:1-Unentschieden.

„Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis, wobei beide Mannschaften ein richtig tolles und hochklassiges Fußballspiel abgeliefert haben“, schwärmte VfR-Betreuer Jonas Heiß nach dem Schlusspfiff. Dabei erwischte seine Truppe einen Auftakt nach Maß und ging bereits in der sechsten Minute in Führung: Nach einer Freistoßflanke von Rainer Meisinger stand der aufgerückte Sebastian Stegmeir, der den verletzten Michael Denz erstklassig vertrat, goldrichtig und traf per Kopf zum 1:0.

Die jungen Memminger zeigten sich davon jedoch nicht wirklich geschockt und legten nun ihrerseits den Vorwärtsgang ein. Allerdings gingen sie vor dem VfR-Gehäuse mit ihren Möglichkeiten (zunächst) zu fahrlässig um, wodurch den Gästen zunächst Schlimmeres erspart blieb. Kurz vor der Pause hatte Meisinger dann nochmals eine gute Gelegenheit für die Krzyzanowski-Truppe auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus 15 Metern ging deutlich drüber (43.)

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hätten die Lilaweißen für klare Verhältnisse sorgen können, ja müssen! Bereits nach wenigen Sekunden kam Matthias Riedelsheimer aus zwölf Metern völlig frei zum Abschluss. Aber auch sein Versuch zischte über den Querbalken (46.). Statt einer beruhigenden Zwei-Tore-Führung mussten die Neuburger in der 53. Minute vielmehr den Ausgleich hinnehmen. Nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft landete das Spielgerät bei Markus Notz, der VfR-Keeper Dominik Jozinovic aus kurzer Distanz keine Abwehrchance ließ.

Was folgte, war ein wahres Offensiv-Feuerwerk beider Teams mit offenem Visier. Sowohl der FC Memmingen II als auch der VfR Neuburg drängten im Anschluss mit aller Macht auf den Sieg. „Von den Möglichkeiten her hätte diese Begegnung auch mit einem 4:4-Unentschieden enden können“, meinte Heiß. Da jedoch die beiden Torhüter Marco Zettler (Memmingen) und Jozinovic (Neuburg) einen Glanztag erwischt hatten, blieb es am Ende beim 1:1 und damit einer Punkteteilung. (nr)

VfR Neuburg: Jozinovic, R. Schröder, Klink, Stegmeir, Eberwein, Riedelsheimer, D. Schröder, Meisinger (72. Golling), Schröttle (72. Golling), Habermeyer, Friedl.

