21:34 Uhr

Überragender Sausel führt Burgheim II zum „Dreier“

Kreisliga-Reserve macht sich gegen Berg im Gau II lange Zeit das Leben selbst schwer, feiert aber dennoch einen 2:0-Sieg. SV Ludwigsmoos setzt in Untermaxfeld ein Ausrufezeichen

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte zum Saisonstart in der B-Klasse Neuburg der SV Ludwigsmoos. Die Schützlinge von Spielertrainer Daniel Marx kamen bei der zweiten Garde der TSG Untermaxfeld zu einem überraschend deutlichen 5:0-Sieg. Der SV Bertoldsheim kam hingegen bei der SpVgg Joshofen-Bergheim II über ein 1:1-Remis nicht hinaus.

Burgheim II – Berg im Gau II 2:0

Die Heimmannschaft erwischte einen durchschnittlichen Tag und versäumte es, frühzeitig für Klarheit zu sorgen. In Hälfte eins verpassten Krupper (2), Pototzky und Böck gute Möglichkeiten. Letzterer machte aber dann nach Vorarbeit von Sausel doch das verdiente 1:0 (26.). Bei zwei Chancen der Berg im Gauer hielt TSV-Schlussmann Maxi Schlüter stark. Nach Wiederbeginn das gleiche Bild: Die Gäste wehrten sich nach Kräften, der TSV blieb überlegen, war nach vorne aber meistens nicht zwingend genug. So dauerte es bis zur Nachspielzeit, ehe der beste Akteur auf dem Platz, Andreas Sausel, den 2:0-Endstand herstellte. Somit konnten die Einheimischen einen Saisonstart nach Maß feiern. (stad)

Untermaxfeld II – Ludw. 0:5

Die zweite Mannschaft der TSG Untermaxfeld ist regelrecht in den Startlöchern stecken geblieben. Anders lässt sich die deutliche Klatsche gegen den SV Ludwigmoos nicht beschreiben. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff brachte SVL-Spielercoach Daniel Marx seine Farben mit einem verwandelten Strafstoß in Führung (44.). Die Hausherren kamen zwar mit frischem Wind aus der Kabine. Doch bereits in der 55. Minute folgte der nächste Nackenschlag, als Steven Seefeldt den zweiten Gäste-Treffer erzielte. Endgültig entschieden war dieses Moosderby dann in der 75. Minute, als erneut Marx auf 3:0 erhöhte. Sven Meir mit einem weiteren verwandelten Elfmeter (80.) sowie Michael Steierl (85.) schossen am Ende einen deutlichen 5:0-Sieg heraus. (nr)

Joshofen-B. II – Bertoldsh. 1:1

Mit einem Zähler musste sich letztlich der SV Bertoldsheim gegen die zweite Truppe der SpVgg Joshofen-Bergheim begnügen. Vor 40 Zuschauern brachte SVB-Spielertrainer Markus Schiele in der 23. Minute zunächst in Führung. Doch kurz nach Wiederbeginn gelang Tobias Göbel der 1:1-Ausgleich (55.), bei dem es auch blieb. (nr)

