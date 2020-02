vor 29 Min.

Übung macht den Meister

100 Kinder und Jugendliche nehmen am Schüler-Hallensportfest des TSV Neuburg teil. Der Verein sieht sich im Nachwuchsbereich gut gerüstet

Egal, ob die Leistung für einen Stockerlplatz reichte oder „nur“ für hintere Ränge: Beim Schüler-Hallensportfest der Leichtathletik-Abteilung des TSV Neuburg kamen rund 100 Kinder und Jugendliche aus sechs Vereinen auf ihre Kosten. So „ernteten“ in der Parkhalle schließlich alle Lob, Teilnehmerurkunden und Überraschungseier.

Das Organisations-Team des TSV Neuburg um Leichtathletik-Abteilungsleiter Hermann Schottnar hatte in diesem Jahr zur 26. Auflage einen Parcours zusammengestellt, der die Kinder zwischen sechs und 13 Jahren sicht- und hörbar begeisterte. „Die Disziplinen zielen mit altersmäßig angepasstem Anspruch auf Sport und Spaß an der Bewegung“, sagte Schottnar. Die Teilnahmebedingungen waren für alle zu meistern. Mitmachen durften nicht nur Kinder und Jugendliche aus der Großfamilie des TSV Neuburg, sondern auch der sportliche Nachwuchs des PSV Eichstätt, SV Karlshuld, DJK Ingolstadt, MTV Ingolstadt und TSV Reichertshofen. Fast alle jungen Sportler hatten Geschwister, Eltern sowie Omas und Opas mitgebracht, die von der Zuschauer-Tribüne fleißig fotografierten, filmten und die Kleinen lautstark und euphorisch anfeuerten.

Auf eine Platzierung hatte der TSV von vorne herein verzichtet, denn alle Kinder sollten spielerisch an die Leichtathletik innerhalb des Sportfestes herangeführt werden. Buntes Treiben herrschte bei der Gaudi-Staffel. Dabei mussten die „Kids“ über Hindernisse wie Kartons springen oder Purzelbäume schlagen. Außerdem verkürzte dieser Wettbewerb die Zeit bis zur Siegerehrung.

„Übung macht den Meister“ – dieses Motto gilt bei allen Sportarten. „Beim Standweitsprung oder Kugelstoßen ganz besonders“, so Kampfrichter Anton Lautner. Ebenfalls gefordert waren 30-Meter-Sprints, Kugelstoßen und Hochsprung. Bei den Rundenläufen über vier, sechs und acht Runden waren die regelmäßig trainierenden Kinder schon im Vorteil. Die bunt gemischten Wettkampf-Kombinationen hatten eines gemeinsam: das Heranführen an Disziplinen und die Förderung für den Sport. „Wir zählen jetzt rund 250 Mitglieder in der Leichtathletik-Abteilung des TSV 1862 Neuburg.

„Über die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche“, berichtete Schottnar. „Der Zulauf der Kinder zum Neuburger Verein erfordert natürlich neue Übungsleiter und die muss man erst gewinnen“, meinte der TSV-Spartenchef, „und mit einem so gelungenen Sportfest denkt der eine oder andere vielleicht nach, beim TSV Neuburg mit anzupacken“. Fragen dazu beantwortet Schottnar gerne, auch könnten Kids während eines Trainings hineinschnuppern.

