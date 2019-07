20:04 Uhr

Umfrage: 2:2-Unentschieden als bevorzugter Tipp

Die Neuburger Rundschau hat sich bei Trainern, Verantwortlichen und Spielern in der Region umgehört. Während drei Experten ein Remis erwarten, tippen zwei auf den VfR und einer auf den FCE

Von Dirk Sing

Es ist zweifelsohne „das“ Gesprächsthema in Fußballerkreisen an diesem Wochenende: Das Lokalderby in der Landesliga Südwest zwischen dem FC Ehekirchen und VfR Neuburg. Wir haben uns in der Region umgehört.

Wolfgang Rückel (Trainer TSG Untermaxfeld): „Derbys haben ja im Normalfall ihre eigenen Gesetze. In diesem Fall glaube ich es aber nicht. Natürlich wird der FC Ehekirchen jede Menge Leidenschaft in diese Begegnung reinstecken – wie auch in jeder anderen Landesliga-Partie, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Doch gegen die individuelle Qualität des VfR Neuburg wird das am Ende nicht reichen. Daher gehe ich von einem Sieg der Lilaweißen aus.“ – Mein Tipp: 0:2.

Max Seitle (Kapitän SV Karlshuld): „Der VfR Neuburg geht natürlich als Favorit in dieses Derby. Der FC Ehekirchen hat sich jedoch in den ersten beiden Saisonspielen sehr ordentlich verkauft und hätte durchaus den einen oder anderen zusätzlichen Punkt holen können. Daher bin ich auch der Meinung, dass der FCE den Lilaweißen ein Remis abringen wird, mit dem die Hausherren am Ende sicherlich besser leben können als der VfR Neuburg.“ – Mein Tipp: 2:2.

Severin Birkelbach (Trainer BSV Neuburg): „Die Ehekirchener werden zwar enorm viel Kampf und Einsatz in die Waagschale werfen. Doch am Ende wird ihnen die Luft ausgehen und sich die spielerische Qualität des VfR durchsetzen. Ich denke, dass die sicherlich vielen Zuschauer eine unterhaltsame und torreiche Partie zu sehen bekommen werden, da beide Abwehrreihen immer wieder für Gegentore gut sind.“ – Mein Tipp: 2:4.

Peter Leimser (Trainer SV Weichering): „Nachdem der FC Ehekirchen vor wenigen Tagen mit dem Unentschieden beim Bayernliga-Absteiger aus Sonthofen positiv aufhorchen ließ, erwarte ich schon eine Begegnung mit offenem Visier. Beide Angriffsreihen verfügen ja bekanntlich über viel Qualität und werden diese auch entsprechend einsetzen. Nach 90 Minuten wird es in meinen Augen eine Punkteteilung geben.“ – Mein Tipp: 2:2.

Iwo Sommer (Ex-Trainer SV Sinning): „Ich habe mir das Auftaktspiel des VfR Neuburg gegen Mering (3:1) angesehen, dass der VfR eigentlich hätte verlieren müssen. Ehekirchen dagegen lebt weiter von der Aufstiegseuphorie, was ja auch die tolle Leistung am Mittwoch gegen Sonthofen unterstrichen hat. Daher denke ich, dass der FCI in diesem Derby sogar knapp die Nase vorne haben wird.“ – Mein Tipp: 2:1.

Stefan Schneider (Abteilungsleiter SpVgg Joshofen-Bergheim): „Wäre diese Partie in Neuburg, hätte ich auf den VfR als Sieger getippt. Nachdem sie jedoch in Ehekirchen stattfindet, der FCE zuletzt eine starke Leistung in Sonthofen gezeigt hat und wohl einen Zacken motivierter sein wird, da es für ihn das „Spiel des Jahres“ ist, wird schließlich eine Punkteteilung herausspringen.“ Mein Tipp: 2:2.

