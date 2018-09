22:41 Uhr

Ungeahnter Jubel und Freudentränen Lokalsport

Mannschaften des RV Burgheim überzeugen bei Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Wie viele Teams es geschafft haben und warum die Vorfreude besonders groß ist.

Von Jasmin Rossmann

Die Frauenmannschaften des Radfahrervereins Burgheim sind wieder „on fire“. Bei der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im Hallenradsport kämpften sich zwei Damen-Teams in das Finale um die ersten drei Platzierungen. Dementsprechend hoch sind nun die Erwartungen an die „Deutsche“.

Bereits im Vorfeld war man stolz, dass sich insgesamt fünf Mannschaften für den Bundespokal, bei dem es um die ersehnte Qualifikation zur deutschen Meisterschaft geht, qualifizieren konnten. Um die letzte und wichtigste Qualifikation zu sichern, reiste der RVB nach Mörfelden bei Frankfurt. Am Vorabend testeten die Sportlerinnen bei einer Trainingseinheit die Fahrfläche vor Ort, bevor sie sich für den anstehenden Wettkampf am nächsten Tag ausruhten.

Was dort dann geschah, löste ungeahnten Jubel und Freudentränen aus. Nachdem die 6er-Mannschaft bestehend aus Magdalena Meier, Elena Faller, Teresa Etsberger, Magdalena Dußmann, Stefanie Barz und Jasmin Roßmann nach ihrer Performance vom Einrad stieg, konnten sie das Ergebnis kaum glauben. Ein Blick auf Trainerin Sabine Pfeifer, die zu Tränen gerührt war, bestätigte den Sportlerinnen ganz schnell das Ergebnis: Platz eins.

Auch die 4er-Mannschaft von Trainerin Magdalena Meier (Klara Leidl, Sofia Ruisinger, Anna-Lena Jester und Larissa Kraus) landete nach einer sensationellen Leistung weit vorne (2. Platz). In einer zweiten Wettbewerbsrunde, dem Finale, mussten die Plätze eins bis drei noch einmal gegeneinander antreten. Dort bestätigte sich die Leistung des 4er-Teams (2. Platz), die 6er-Mannschaft fiel auf den dritten Platz zurück.

Das 4er-Team um Magdalena Meier, Elena Faller, Teresa Etsberger und Alisa Ruisinger erreichte ebenfalls die Qualifikation zur „Deutschen“. Das Team von Sabine Pfeifer präsentierte die Kür konzentriert und freute sich über einen guten fünften Platz. Dass Sport nicht nur Konkurrenzkampf bedeutet, sondern auch verbindet, zeigt die Freundschaft des RVB mit dem befreundeten Verein aus Leeden (NRW). Dieser ist im Sommer extra nach Burgheim für ein gemeinsames Trainings-Wochenende gereist. Neben dem Wiedersehen beim Bundespokal war besonders erfreulich, dass sich die Leistungen der zwei Vereine nur minimal differenzierten.

Die zwei weiteren 4er-Mannschaften des RVB haben die Qualifikation knapp verpasst. Magdalena Dußmann, Christina Barz, Stefanie Barz und Jasmin Roßmann erreichten den 14. Platz, das Team um Trainerduo Elena Faller und Alisa Ruisiger (Julia Reinold, Annika Braumandl, Anna Schmidberger und Lisa Schmid) den 21. Platz. Umso größer ist die Motivation bei den Sportlerinnen, es in der neuen Saison zu schaffen.

Zuvor liegt das Augenmerk auf dem Highlight der Saison, der deutschen Meisterschaft. Alle Sportlerinnen und Trainerinnen sind sich einig: Jetzt werden noch einmal alle Kräfte mobilisiert und am Feinschliff der Küren gearbeitet. Nachdem die Reise zur „Deutschen“ meist in den Norden geht, freuen sich die Burgheimer heuer fast schon über Heimvorteil. Der Wettbewerb findet gerade einmal eine Stunde entfernt in Neresheim (bei Nördlingen) statt. Fans und Freunde des RVB sollten sich den 20. Oktober also schon einmal vormerken.

