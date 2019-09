vor 38 Min.

Untermaxfeld kommt nicht in Tritt

TSG verliert daheim gegen den TSV Dasing mit 1:3 und bleibt sieglos. Der TSV Burgheim dreht gegen Firnhaberau einen Rückstand und siegt nach zwei späten Toren mit 2:1.

Während dem TSV Burgheim in der Kreisliga Ost der erste Saisonsieg gelungen ist, muss die TSG Untermaxfeld weiter auf den ersten Dreier warten.

Burgheim – Firnhaberau 3:1

Mit dem TSV Burgheim und Firnhaberau trafen zwei Mannschaften aufeinander, die etwas unerwartet noch sieglos in der unteren Tabellenregion stehen. Für den TSV kam noch dazu, dass Stammkeeper Matthias Karmann kurzfristig passen musste. Sein Vertreter Raimund Gritschneder machte seine Sache aber dann gut. Das Spiel begann mit viel Tempo und die Gäste hatten Chancen durch Alexander Gruber und Manfred Leinthaler. Burgheim kam dann besser ins Spiel und hatte auch die erste Chance. Ein Schuss von Coach Mathias Heckel wurde aber gerade noch geblockt. In der 20. Minute dann der Auftritt von TSV-Neuzugang Lion Holler. Er narrte drei Gegenspieler am Sechzehner und passte klug zu Lukas Biber. Dessen Schuss konnte der Gästekeeper aber gerade noch abwehren.

In der Folge war Burgheim zwar optisch überlegen, die Gäste verteidigten aber geschickt und ließen wenig zu. Einzig Lion Holler konnte sich nochmals in Szene setzen. In der 40. Minute drehte er sich seinen Gegenspieler, sein Schuss wurde aber vom Torhüter entschärft.

Kurz nach der Pause gleich eine Riesenchance für die Heimelf: Lukas Biber legte quer auf Julian Holatko, der die Führung knapp verpasste. Als der TSV nach einem Fehler im Mittelfeld völlig offen stand, war Nbras Mshaweh auf und davon und schob eiskalt zum 0:1 ein (54.). Burgheim wirkte geschockt, verlor komplett und lud die Gäste förmlich ein. Diese konnten aber keinen Nutzen daraus schlagen. Erst ab der 65. Minute kam wieder ein Lebenszeichen. Lukas Biber spielte bei einem Konter auf Luca Jurida, doch dieser zielte am langen Eck vorbei. Kurz darauf lupfte Jurida Spieler knapp übers Tor. Und spätestens als sich dann Fabian Fetsch robust gegen drei Mann behauptete, lag den TSV-Fans der Torschrei auf den Lippen. Ein Verteidiger klärte aber in letzter Not. Der Ausgleich fiel, als Mathias Heckel nach einer Ecke von Daniel Jester wuchtig einköpfte (85.). Burgheim spielte jetzt voll auf Sieg und wurde belohnt. Nach scharfer Flanke von Lukas Biber war Heckel wieder mit dem Kopf zur Stelle (90.+2). (tsv)

Untermaxfeld– Dasing 1:3

In einer bis zur Schlussphase ereignisarmen Partie hatte der TSV Dasing gleich zu Beginn die Chance, in Führung zu gehen. Kaan Ayyildiz vergab jedoch. In der 15. Minute kam dann die Heimmannschaft zur ersten Torgelegenheit, jedoch landete der Heber von Michael Beck nur auf der Querlatte. Acht Minuten später machte es TSV-Angreifer Ayyildiz besser. Nach einem Ballverlust der TSG-Abwehr versenkte er den Ball ins lange Eck zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel kamen die Mannen von Trainer Wolfgang Rückel engagierter aus der Kabine, konnten sich aber gegen die sehr sicher stehende Dasinger Abwehr keine zwingenden Torgelegenheiten erspielen.

In der 56. Minute rettete TSG-Torhüter Sven Litter stark auf der Linie, nachdem Fabian Schmid wuchtig aufs Tor geköpft hatte. Für die Vorentscheidung sorgte David Schmid mit einem schönen Schlenzer in den Winkel zum 0:2 knapp zehn Minuten vor Schluss zum 0:2 für Dasing. Nachdem Ray Bishop wegen Foulspiels mit einer Roten Karte das Feld verlassen musste, krönte Kaan Ayyildiz seine gute Leistung mit seinem zweiten Treffer. Ein wenig Ergebniskosmetik betrieb Matthias Reiterin, der in der 85. Minute den dritten Nachschuss nach einem Foulelfmeter durch Thomas Edler im Dasinger Tor unterbringen konnte. (ede)

Rinnenthal – Langenmosen 6:1

In ihrem dritten Punktspiel der neuen Saison gastierten die Fußballer der DJK Langenmosen beim Vizemeister der vergangenen Saison BC Rinnenthal. Dabei kassierten die Schützlinge des neuen Trainerduos Jürgen Czerny/Jürgen Grammer eine heftige 1:6- Niederlage. In Rinnenthal gibt es für Langenmosen schon fast traditionell wenig beziehungsweise nichts zu holen. Dabei brachte Jürgen Grammer, der beim überzeugenden 4:0 Heimsieg gegen Aufsteiger TSG Untermaxfeld schon drei Mal getroffen hatte, die Blauweißen sogar in Führung. Bis zur Pause drehten die favorisierten Rinnenthaler das aber zu einer 2:1 Führung Die Tore erzielten Benedikt Engl (21.) und Tobias Friedl (28.). Nach der Pause vergab Grammer die große Chance zum 2:2-Ausgleich. Stattdessen gelang den Gastgebern auf ihrem gefürchtet kleinen Platz das schon vorentscheidende 3:1 durch Friedl (55.). Danach fiel die DJK komplett auseinander und kassierte noch drei weitere Gegentore. Die Treffer erzielten Engl (57) und Julian Büchler, der zweimal erfolgreich war (62., 81.). Die Niederlage war auch in dieser Höhe verdient. DJK-Keeper Patrick Behr verhinderte sogar eine noch deutlichere Pleite. (djk)

