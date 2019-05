22:00 Uhr

Untermaxfeld – oder doch Klingsmoos?

Welches Team kann am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr den Aufstieg bejubeln? Spitzenreiter TSG Untermaxfeld (Bild), die in Rennertshofen gastiert oder der SV Klingsmoos, der es daheim im „Moosderby“ mit dem SV Grasheim zu tun bekommt.

Am Sonntag fällt die Entscheidung, welches Team den Kreisliga-Aufstieg feiern kann beziehungsweise wer in die Relegation geht. Die Neuburger Rundschau hat sich bei den zwölf Kontrahenten umgehört

Von Niklas Golling und Dirk Sing

Die Fußball-Kreisklassen-Saison 2018/19 ähnelt stark der Spielzeit vor zwei Jahren: Damals stand der SV Feldheim vor dem letzten Spieltag mit 62 Punkten auf dem ersten Platz. Nur zwei Zähler dahinter lauerte die TSG Untermaxfeld, die auf einen Ausrutscher des SVF im „Showdown“ hoffte. Diesmal winkt nun die TSG vom „Platz an der Sonne“, während ihr Verfolger SV Klingsmoos, der zwei Punkte Rückstand aufweist, auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters angewiesen ist. Wie damals gilt auch heuer: Bei Punktgleichstand wäre der momentan Zweitplatzierte (Klingsmoos) aufgrund des besseren direkten Vergleichs aufgestiegen.

Für die TSG Untermaxfeld zählt somit nur ein Sieg im schwierigen Auswärtsmatch am Sonntag (15 Uhr) in Rennertshofen – vorausgesetzt, der formstarke SV Klingsmoos gewinnt seine Partie gegen den SV Grasheim. Die Neuburger Rundschau hat sich in der Kreisklasse Neuburg bei den restlichen Mitstreitern der TSG und des SVK umgehört.

Tobias Bauer (Spielertrainer SpVgg Joshofen-Bergheim): „Für mich ist Untermaxfeld die bessere Mannschaft – wenn auch hauchdünn! Klingsmoos hat zwar sehr starke Einzelspieler. Aber ich denke, dass Untermaxfeld über das bessere Kollektiv verfügt. Auch wenn Klingsmoos die leichtere Aufgabe vor der Brust hat, lässt sich der Spitzenreiter die Meisterschaft nicht mehr nehmen.“

Stephan Pils (Kapitän SV Straß): „Ich würde auf Untermaxfeld tippen. Sie waren die ganze Saison über die konstanteste Mannschaft und werden als Absteiger direkt den Wiederaufstieg schaffen – auch wenn es letzte Woche gegen Holzheim sehr knapp war. Klingsmoos ist offensiv stark aufgestellt. Ihnen ist durchaus ein Aufstieg über die Relegation zuzutrauen.“

Moritz Bartoschek (Spielertrainer SC Ried): „Ich denke, dass der momentane Spitzenreiter seine Tabellenführung am letzten Spieltag noch abgeben muss. Klingsmoos hat sich super entwickelt und den Rückstand, der zwischenzeitlich deutlich größer als zwei Punkte war, aufgeholt. Das macht sich am Ende bezahlt. Dennoch hat Untermaxfeld auch über die Relegation gute Chancen auf einen Aufstieg, da ich unsere Liga stark einschätze. Es wäre schade, wenn es Untermaxfeld am Ende nicht schaffen sollte. Sie haben sich mit Daniel Eisenhofer und Ray Bishop bereits gut für die nächste Saison verstärkt.“

Christian Bolzer (Trainer SV Grasheim): „Natürlich wissen wir, wie gut der SV Klingsmoos zur Zeit drauf ist und wie wichtig das Spiel für ihn ist. Dennoch wollen wir der Saison einen versöhnlichen Abschluss geben und den Klingsmoosern alles abverlangen. Auch wenn es für die TSG in Rennertshofen ein schwieriges Unterfangen wird, werden sie sich letztlich den Titel holen.“

Björn Wohlrab (Spielertrainer SV Holzheim): „Der 2:1-Sieg für Untermaxfeld in der letzten Sekunde gegen uns war definitiv glücklich. Wenn die TSG mit der Einstellung vom vergangenen Wochenende in das Spiel gegen den FC Rennertshofen geht, sehe ich die Klingsmooser am Ende vorne. Die werden gegen Grasheim nichts anbrennen lassen.“

Tobias Berger (Spieler und 2. Vorsitzender SC Rohrenfels): „Beide Mannschaften werden am Wochenende gewinnen. Untermaxfeld hat Holzheim vielleicht etwas unterschätzt und gesehen, wie eng es auch gegen vermeintlich schwächere Mannschaften werden kann, wenn man nicht mit 100 Prozent bei der Sache ist. Ich glaube, diese Partie war ein Weckruf. Man wird Rennertshofen nicht unterschätzen, gewinnen und am Ende als Meister aufsteigen.“

Alexander Gerbl (Co-Trainer SV Echsheim-Reicherstein): „Beide haben sich im Laufe der Saison mit hochkarätigen Spielern verstärkt. Deswegen ist es auch schwierig festzumachen, welche Mannschaft von beiden die bessere ist. Wenn man nur die Spiele gegen uns betrachtet, würde ich Untermaxfeld stärker einschätzen, denn gegen Klingsmoos konnten wir immerhin vier Punkte holen. Klingsmoos hat im Derby gegen Grasheim nicht unbedingt die leichtere Aufgabe, denn Derbys schreiben ihre eigenen Gesetze. Untermaxfeld nutzt ihren Zwei-Punkte-Vorsprung und wird aus eigener Kraft Meister.“

Andreas Steiner (Spieler FC Ehekirchen II): „Ich glaube, dass es eine ganz knappe Sache wird. Zum einen gehe ich zwar davon aus, dass Klingsmoos sein Match gegen Grasheim relativ souverän gewinnt. Zum anderen hat Untermaxfeld die deutlich schwierigere Aufgabe vor der Brust. Auch wenn es für Rennertshofen um nichts mehr geht, wird sich das Team mit Sicherheit nochmals voll reinhängen. Am Ende wird sich aber die TSG knapp durchsetzen und damit den Aufstieg feiern.“

Michael Dünstl (Stürmer BSV Neuburg): „Ich denke, dass beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen. Untermaxfeld wird sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Sie sind mit Sicherheit heiß auf diese Partie. Insgesamt hat mir auch während der Saison die TSG um einen Tick den besseren Eindruck gemacht. Klingsmoos ist in der Defensive etwas schwächer.“

Tommy Mutzbauer (Trainer FC Rennertshofen): „Wir trauen uns selbst zwar alles zu. Trotzdem ist Untermaxfeld ein starkes Team, das nicht umsonst da oben steht. Da ich eine Klingsmooser Vergangenheit habe, haben sich schon ein paar SVK’ler bei mir gemeldet und uns positiv zugeredet. Wir werden unser Möglichstes tun. Aber auch die Klingsmooser haben gegen Grasheim noch nicht gewonnen.“

Manuel Sojer (Spieler BSV Berg im Gau): „Ich denke, dass die TSG Untermaxfeld am Ende die Meisterschaft beziehungsweise den Aufstieg feiern kann, da beide Anwärter ihre jeweiligen Partien gegen Rennertshofen und Grasheim gewinnen werden. Vom Leistungsniveau schätze ich die TSG, wenn sie einen guten Tag erwischt, einen Tick stärker als Klingsmoos ein.“

Jürgen Grammer (Spielertrainer DJK Langenmosen II): „Ich tippe auf den SV Klingsmoos als Meister und Aufsteiger. Mit dem FC Rennertshofen hat Untermaxfeld eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust und wird dabei über ein Unentschieden nicht hinauskommen. Klingsmoos spielt eine ganz starke Rückrunde und wird daher auch die Partie gegen Grasheim gewinnen.“

