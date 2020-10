vor 33 Min.

Unzufriedenheit beim VfR Neuburg: „Eines Tabellenzweiten nicht würdig“

Will vorangehen: Rainer Meisinger ist mit den jüngsten Leistungen des VfR Neuburg nicht zufrieden. Am Samstag trifft er mit den Lilaweißen auf den SV Bad Heilbrunn.

Von Matthias Kollar

Wer nach dem Schlusspfiff in Illertissen einen genaueren Blick auf die Spieler des VfR Neuburg warf, sah überwiegend hängende Köpfe und enttäuschte Gesichter. Nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit mussten sich die Lilaweißen am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. „In meinen Augen war es ein glücklicher Punktgewinn in Anbetracht dessen, dass Illertissen sogar ein Chancenplus hatte“, resümiert Rainer Meisinger.

Letztendlich waren es laut des Spielführers das Ergebnis, die verspielte Führung und die eigene Leistung, die für die doch eher bedrückte Stimmung nach dem Match sorgten: „Wir spielen oben mit und wollen unserem Tabellenplatz gerecht werden. Unsere Leistungen sind aktuell eines Zweitplatzierten aber leider nicht würdig.“ Und aus diesem Grund hat der VfR Neuburg eben diesen Tabellenplatz auch wieder verloren und muss sich nun aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem 1. FC Sonthofen anstellen.

VfR Neuburg ist seit dem Neustart ungeschlagen

Auch wenn die Ausbeute von fünf aus möglichen neun Zählern eher dem Durchschnitt entspricht, so muss auch festgehalten werden, dass der VfR Neuburg nach der langen Corona-Pause immer noch ungeschlagen ist. Um in Zukunft nicht mehr den eigenen Ansprüchen hinterherzuhinken, müsse man wieder eine „unangenehme Mannschaft werden, gegen die keiner spielen will“ (Meisinger). Wenn zusätzlich Attribute wie Cleverness und Abgezocktheit ins Spiel der Lilaweißen zurückfinden, könne man sich bald wieder vom Durchschnitt abheben, ist sich Rainer Meisinger sicher.

Die nächste Gelegenheit, das eigene Können unter Beweis zu stellen, bietet sich dem VfR Neuburg am Samstag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn. „Ich erwarte einen starken Gegner, der uns alles abverlangen wird und der sicherlich nicht umsonst hierherfahren möchte. Wir müssen als Mannschaft verteidigen, ihren Stürmer Maximilian Specker in den Griff bekommen und vorne unsere Akzente setzen“, fordert Meisinger. Gute Erinnerungen müsste sein Team dabei noch an das Hinspiel haben: Mit 4:0 setzten sich die Neuburger gegen ihren heutigen Kontrahenten durch. Allerdings ist dieses Ergebnis auch schon über ein Jahr her und beim VfR Neuburg hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Auch für Rainer Meisinger selbst, der nach der Corona-Pause zum Kapitän ernannt wurde. „Ich muss mich in dieser Position noch finden. Es ist oft ein schmaler Grat zwischen etwas sagen und sich raushalten, weil immer noch drei Trainer über mir stehen. Mir ist es aber wichtig, einen guten Draht zu den jungen Spielern zu pflegen, sodass sie sich noch besser zurechtfinden und uns als Team weiterhelfen können“, so Meisinger, dessen Position sich nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz verändert hat.

VfR Neuburg: Meisinger will offensiver agieren

Denn anders als noch in der Hinserie, wurde der Kapitän in den jüngsten Partien vorzugsweise auf der „Sechs“ und nicht in der Offensivreihe aufgestellt. „Ich stelle mich gerne in den Dienst der Mannschaft und versuche von hinten, Kommandos zu geben. Wenn ich aber ehrlich bin, war ich weder mit der Qualität noch Quantität meiner Offensivaktionen zufrieden, weswegen ich in Zukunft schon gerne wieder offensiver agieren möchte“, sagt er. Auf den VfR Neuburg wartet somit gegen Bad Heilbrunn eine interessante Partie, was nicht nur am Gegner, sondern auch an den internen Ansprüchen und Zielsetzungen liegt.

FC Ehekirchen

Das Spiel des FC Ehekirchen beim VfB Durach wurde abgesagt. Nach einem Coronafall im Umfeld der Mannschaft befinden sich einige Spieler des FCE in Quarantäne. Schon eine Woche zuvor konnte Ehekirchen deswegen nicht gegen Kaufbeuren antreten.

