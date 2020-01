vor 55 Min.

Vater und Tochter regieren in Heinrichsheim

Markus Walter sichert sich mit einem 25,8-Teiler die Königswürde bei den Einigkeit-Schützen. Im Jugendwettbewerb setzt sich Katharina Walter durch. Die Siebenjährige lässt dabei ältere Konkurrenten hinter sich

Heinrichsheim Markus Walter und seine Tochter Katharina tragen 2020 die Königswürde der Heinrichsheimer „Einigkeit“-Schützen. Der Vizekönig des vergangenen Jahres sicherte sich den Titel mit einem 25,8-Teiler. Mit deutlichem Abstand folgen als Wurstkönig Wolfgang Hohme (295 Teiler) und Brezenkönigin Annerose Prieß (340 Teiler). Die siebenjährige Katharina Walter setzte sich mit dem Lichtgewehr bei ihrem zweiten Königsschießen gegen die deutlich älteren Konkurrenten aus der Jugend durch. Nach dem dritten Platz 2019 eroberte sie nun die Spritze vor Erik Weber und Maximilian Reißner.

Schützenmeister Richard Rückert berichtete bei der Mitgliederversammlung über die sportlichen Erfolge und gesellschaftlichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Durch die Meldung von drei Mannschaften aus Heinrichsheim ist es erstmals gelungen, dass im Gau Pöttmes-Neuburg Rundenwettkämpfe im Aufgelegtschießen mit dem Luftgewehr durchgeführt werden können.

Der 2. Gauschützenmeister Markus Mayr machte dem Verein seine Aufwartung. In seinem Grußwort hob er die in Teilen abgewendeten Verschärfungen des Waffenrechts hervor und wie wichtig es ist, dass gerade deswegen die geltenden Vorschriften penibel eingehalten werden. Daneben hatte er eine Menge Ehrungen im Gepäck. So verlieh er an diesem Abend das silberne Gauehrenzeichen an Heinz Jürgen Conrad, Daniel Drexler, Tobias Erdle, Birgit Haußmann, Maria Hohme und Thomas Walter. Sabine Erdle, Wolfgang Hohme, Monika Huber, Johannes Kutka, Dominik Rutz, Julian Rutz, Bernd Walter und Markus Walter erhielten das goldene Gauehrenzeichen. Das goldene Ehrenzeichen mit Kranz ging an Markus Düx, Gerhard Gottschall, Norbert Gottschall, Roland Gottschall, Claudia Grünwald, Karl Häckel, Manuela Keimeleder, Jürgen Mahl und Eleonore Rupp. Ausgezeichnet mit dem Ehrenzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft beim BSSB wurden Claudia Burzler-Hartwich, Manfred Ebert, Michael Edler, Roland Gottschall, Annerose Prieß, Hans Regnat und Willi Rösener.

Abseits des Sports stand neben den wiederkehrenden Veranstaltungen wie Faschingsball, Grillfest und Fischgrillen die Modernisierung und Erweiterung der Küche des Vereinsheims im Vordergrund. Nun ist es möglich, auch größere Gesellschaften selbst zu verköstigen, was bereits bei der Mitgliederversammlung genutzt und in Kombination mit den regelmäßig stattfinden Bingo- und Stoßbuddelabenden noch ausgebaut werden soll. (rup)

Schüler (Lichtgewehr): Katharina Walter Jugend (LG): Maximilian Reißner Damen (LG): Sabine Erdle Herren I (LG): Markus Walter Herren II (LG): Richard Rückert Senioren (LG): Michael Edler

Schützen (LP): Gerhard Gottschall Senioren (LP): Roland Walter

LG aufgelegt (w): Christa Fuchs LG aufgelegt (m): Karl Fuchs

Die am Samstag, 8. Februar, stattfindende Faschingsparty wirft bereits ihre Schatten voraus. DJ Juke (Jürgen Keimeleder) sorgt für den Sound. Für 22 Uhr haben die Burgfunken ihren Auftritt angekündigt. Platzreservierungen werden unter Telefon 08431/ 538384 entgegengenommen.

