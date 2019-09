vor 35 Min.

Verdiente Niederlage für den VfR Neuburg

Sein „Doppelpack“ reichte in Geretsried nicht zum Punktgewinn: VfR-Stürmer Niko Schröttle.

Liklaweiße kassieren 2:3-Pleite beim TuS Geretsried

Von Jonas Heiß

Eine am Ende verdiente Niederlage musste Landesligist VfR Neuburg beim TuS Geretsried einstecken. Nach einer über weite Strecken durchwachsenen Leistung unterlagen die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski mit 2:3 und konnten sich damit nicht – wie erhofft – für das 3:3-Remis eine Woche zuvor gegen den TSV Jetzendorf rehabilitieren.

Mit Sebastian Habermeyer, Matthias Riedelsheimer, Michael Denz, Fabian Heckel sowie dem schon länger verletzten Michael Denz fehlten den Gästen gleich vier Leistungsträger. Dennoch gingen sie bereits in der fünften Minute in Führung. Nachdem Fabian Scharbatke seinen Teamkollegen Niko Schröttle bedient hatte, ließ dieser Kai Fritz im Geretsrieder Gehäuse keine Abwehrmöglichkeit.

Die Freude darüber währte aber nicht lange. Denn in der 18. Minute gelang den Gastgebern der 1:1-Ausgleich. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld der Neuburger kam Lukas Kellner an den Ball und überwand VfR-Schlussmann Maximilian Oswald mit einem satten Schuss ins lange Eck. In der 39. Minute hatten die Gäste Glück, dass Robin Renger nur den Pfosten traf. Die erneute VfR-Führung versäumte dann auf der Gegenseite Stefan Klink, der aus 14 Metern das Spielgerät über die Querlatte drosch.

Ein weiterer Tiefschlag für die Krzyzanowski-Truppe folgte in der 47. Minute. Erneut ging der Ball im Mittelfeld verloren. Der stets gefährliche Srdan Ivkovic nahm sich ein Herz und „donnerte“ das Rund aus 18 Metern aufs kurze Eck. Vom Innenpfosten ging es schließlich zur 2:1-Führung ins Netz. Nur kurz darauf war es Anastasios Karpouzidis, der freistehend am VfR-Kasten vorbeischob. Noch „besser“ machte er es in der 56. Minute, als er das Kunststück fertigbrachte, den Ball aus fünf (!) Metern neben das Gehäuse zu setzen.

Das fällige 3:1 fiel dann jedoch in der 60. Minute. Die Neuburger Abwehr bekam das Spielgerät nicht aus dem Strafraum. Erneut war Ivkovic zur Stelle und traf ins rechte Kreuzeck. Nachdem die Hausherren eine weitere Möglichkeit vergeben hatten (66.), war wieder mal der VfR Neuburg an der Reihe. Doch den Schuss von Klink lenkte Geretsrieds Goalie gekonnt zur Ecke (82.). Als jeder schon auf den Schlusspfiff wartete, kamen die Lilaweißen noch zum 2:3-Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Eugen Belousow war abermals Schröttle mit dem Kopf zur Stelle (90.). Danach pfiff der gut leitende Schiedsrichter Fabian Härle die Partie ab.

VfR Neuburg: Oswald, Stegmeir, Eberwein (78. Abou-Khalil), Scharbatke (71. Belousow), Schröttle, Meisinger, R. Schröder (85. Alhamday), Friedl, Klink, Bader, D. Schröder.

