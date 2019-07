vor 1 Min.

Verdienter Lohn für großes Engagement

Fritz Goschenhofer mit dem Ehrenamtspreis des BLSV geehrt

Ehre, wem Ehre gebührt: Der Bayerische Landessportverband hat kürzlich den Neuburger Fritz Goschenhofer für sein rund 50-jähriges (!) großes Engagement in Sachen Sport für seine Heimat ausgezeichnet. In München bekam er den Ehrenamtspreis des BLSV ausgehändigt.

Der leidenschaftliche Handballer war von 1970 bis 1982 als Trainer und Abteilungsleiter der TSV-Handballer aktiv. Zu seinen bekannten Schützlingen zählte einst auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Darüber hinaus fungierte Goschenhofer zwischen 1990 und 2008 als 2. Vorsitzender des TSV Neuburg. Auch an der Spitze des BLSV war der Feldkirchener lange aktiv. 34 Jahre lang hatte er den Posten des Kreisvorsitzenden des BLSV-Sportkreises Neuburg-Schrobenhausen inne. Einer seiner Erfolge war zweifelsohne die Tatsache, dass sich die Mitgliederzahl in diesem Zeitraum vervierfachte! In Neuburg ist Goschenhofer zudem als ehemaliger Sportreferent der Stadt (1990 bis 2002) sowie des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen (1990 bis 1996) bekannt.

„Lebenslang hat Fritz Goschenhofer mit Herzblut sowie Kontaktfreude die Belange des Sports vertreten und hatte dabei immer seine Vereine im Blick“, erklärte sein BLSV-Nachfolger an der Spitze, Stefan Kumpf, und fügte noch ausdrücklich hinzu: „Diesen stand er mit Fleiß sowie einer großen Portion Gewitztheit jederzeit als kompetenter und aktiver Ansprechpartner zur Verfügung.“ (nr)

