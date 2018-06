vor 42 Min.

Verdienter Lohn für „gutes Näschen“ Lokalsport

Kreisklassist BSV Neuburg sichert sich mit 13 Punkten den Gesamtsieg. Am Dienstag folgte nun die offizielle Preisübergabe bei Sport Dünstl: Ein kompletter Trikotsatz mit Hosen und Stutzen

Von Dirk Sing

Am gestrigen Dienstagvormittag war es endlich soweit: Die offizielle „Preisverleihung“ für die Kreisklassen-Kicker des BSV Neuburg bei unserem Tippspiel „NR-Tippfieber“ stand auf dem Programm. Neben Abteilungsleiter Jörg Kalkowski und „Tipp-König“ Michael Dünstl waren auch die Spieler Christoph Ostermeier, Patrick Honner und Yannis Gramlich gekommen, um bei Sport-Dünstl in Neuburg ihre „Trophäe“ stolz in Empfang zu nehmen: Einen kompletten Satz Trikots mit Hosen und Stutzen! Zur Erinnerung: Während der vergangenen Saison hatten Fußball-Vereine beziehungsweise Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau die Möglichkeit, in der Samstagsausgabe jeweils elf von der NR zuvor ausgewählte Begegnungen aus der Region zu tippen. Für jedes exakt vorausgesagte Resultat gab es drei Punkte, während die richtige Tendenz noch mit einem Zähler belohnt wurde.

Als Torjäger Michael Dünstl am zweiten (!) „Elferwetten-Spieltag“ die „Verantwortung“ für seinen BSV Neuburg übernahm, ahnte er freilich noch nicht, dass seine 13 Punkte am Ende zum Gesamtsieg führen würden. Kurios: Aus den ersten fünf Partien holte Dünstl mit seinen Tipps keinen einzigen Zähler. Dafür lag er bei den folgenden sechs Matches viermal komplett richtig, zudem stimmte noch einmal die Tendenz.

„Je näher es dem Saisonende entgegen ging, um so mehr haben wir natürlich das Geschehen rund um die NR-Elferwette verfolgt“, berichtet BSV-Spartenchef Jörg Kalkowski und fügt hinzu: „Da gab es dann unter den Jungs schon desöfteren ein Durchatmen, dass kein anderes Team vorbeigezogen war.“ Richtig spannend wurde es dann nochmals kurz vor Schluss, als der SV Sinning an der Reihe war. Der A-Klassist hatte seinen Kapitän Florian Schinagl ins Rennen geschickt – und schrammte letztlich nur ganz knapp an der Bestmarke vorbei. Mit zwölf Zählern rückte man dem BSV Neuburg zwar extrem dicht auf den Pelz. Mehr aber auch nicht, sodass sich Dünstl & Co. schließlich über den „Jackpot“ in Form eines kompletten Trikot-Satzes freuen konnten.

„Diese Trikots kommen auf alle Fälle zum richtigen Zeitpunkt und werden auch bei unserer ersten Herrenmannschaft bleiben“, sagt Jörg Kalkowski, der mit seinen anwesenden Vereinskameraden die herzlichen Glückwünsche von Sepp und Maxi Dünstl (Sport Dünstl) entgegennahm.

Themen Folgen