vor 6 Min.

Verdienter Lohn für harte Arbeit

DRCN-Talent Simon Hoiß wird vom BLSV in München ausgezeichnet

Von Monika Sandner

Junge erfolgreiche Sportler aus 16 Fachverbänden wurden in der BMW-Welt für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Alle Athletinnen und Athleten waren mit ihren Trainern und Eltern eingeladen. Mit dabei auch der 16-jährige Simon Hoiß, der seit sieben Jahren leidenschaftlich Kanu-Rennsport beim DRC Neuburg betreibt.

BLSV-Bezirksvorsitzende Claudia Daxenberger lobte die Sportler gleich zu Beginn: „Was ihr jeden Tag leistet, unterstützt von Trainern und Eltern, ist unglaublich. Wir sind wahnsinnig stolz auf euch und wie ihr Oberbayern repräsentiert.“ Auch BLSV-Präsident Jörg Ammon, der erst vor kurzem Ehrengast beim Festabend des DRC Neuburg war, fand lobende Worte für die Leistungssportler sowie alle Helfer und Ehrenamtlichen in den Sportvereinen.

Die Sportlerehrung war eine gute Gelegenheit, sich, seine Sportart und seine Leistungen zu präsentieren. Die Athleten berichteten über Trainingsbedingungen, Erfahrungen, Stärken und ihre sportlichen Ziele. Jeder Sportler bekam als Erinnerung ein persönliches Video, produziert von Donau TV, das ihre Sportart und ihren Trainingsablauf dokumentierte.

Sympathisch, bodenständig, fleißig und sehr zielstrebig präsentierte sich der Neuburger Kanute Simon Hoiß. Er wurde für sein überaus erfolgreiches Regattajahr ausgezeichnet. Bereits im Frühjahr sicherte sich der Ausnahmesportler bei den deutschen Marathon-Meisterschaften in Rheine die Silbermedaille im Kajak-Einer. Fünf Medaillen holte Hoiß bei der „Süddeutschen“ in Mannheim. Er wurde Vizemeister im K2 über 1000 und 4000 Meter. Dritte Plätze belegte er im K1, K2 und K4. Zum Saisonhöhepunkt, den deutschen Kanu-Rennsport-Meisterschaften in Brandenburg, gelang Hoiß im Langstrecken-Zweier mit dem dritten Platz ebenfalls der Sprung aufs Siegerpodest.

Themen folgen