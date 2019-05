vor 3 Min.

Verdienter Lohn für tolle Leistungen

Im Schainbacher Schützenheim werden die Aufstiegsmannschaften und besten Einzelschützen der Rundenwettkampf-Saison mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet. Oberhausens Georg Wagner kann sich über einen speziellen „Premiere-Erfolg“ freuen

Von Thomas Bauch

Die Rundenwettkämpfe 2018/2019 hatten wieder viele Highlights zu bieten. Gausportleiter Wolfgang Lang ehrte nun die Siegermannschaften sowie die ringbesten Schützen in den jeweiligen Klassen mit Urkunden und Medaillen. Als Gastgeber fungierten die Hubertus-Schützen Schainbach. Deren 2. Schützenmeister Matthias Seiler begrüßte die Sportler aus dem Gau im Schainbacher Schützenheim.

Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. 1. Gauschützenmeister Alois Helfer bedankte sich für den reibungslosen Schieß-Betrieb und lobte die durchaus positiven Ergebnisse im Gau. Zudem hob er die Rundenwettkampf-Leiter für die Organisation der Rundenwettkämpfe hervor. Dabei hätten Gerhard Donabauer (Luftgewehr), Andreas Stief (Luftpistole), Andreas Bärthel (KK-Pistole und Zentralfeuer) und Werner Engelhardt (Auflage Schießen) keine Beanstandungen gehabt und von fairen Wettkämpfen berichtet. Helfer merkte dabei an, dass über 1200 Schützen in 278 Mannschaften teilgenommen haben. Ein Anliegen des Gauschützenmeisters sei weiterhin, dass die Wettkämpfe termingerecht geschossen werden und sich das Verlegen von Wettkämpfen und das Vorschießen sich in Zukunft in Grenzen halten sollte.

Auch das Auflageschießen steckt im Gau Pöttmes-Neuburg noch in den Kinderschuhen. Daher wurde zu Beginn auch die Siegerehrung des Wanderpokals im Auflageschießen, ausgeschossen im Februar 2019 in Walda, durchgeführt. Als bester Schütze in den Disziplinen Auflage-Luftgewehr (zwölf Teilnehmer) und Auflage-Luftpistole (neun) bekam Georg Wagner von den Kaiserburgschützen Oberhausen von Helfer und Gausportleiter Wolfgang Lang den erstmalig ausgeschossenen Wanderpokal überreicht.

Auch 1. Bürgermeister Günther Gamisch war nach Schainbach gekommen und zeigte sich von den Leistungen der Schützen beeindruckt. Geehrt wurden an diesem Abend auch die Siegermannschaften in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Auflage Luftpistole und KK Sportpistole. Mit acht Aufsteigern war Alpenrose Grimolzhausen am stärksten vertreten, gefolgt von Abendstern 04 Ludwigsmoos und Edelweiß Münster mit jeweils vier Aufsteigern. Drei Aufstiegs-Teams kommen von Eintracht Ambach, jeweils zwei oberste Stockerlplätze stehen bei Tagbergschützen Gundelsdorf, Winterlust Staudheim, Birkenlaub Klingsmoos, Tell Hollenbach, Edelweiß Reicherstein und den Schützenfreunden 1870 Burgheim zu Buche. Mit einer Meistermannschaft trugen sich die Schützenvereine Donauperle Bergheim, Almenrausch Gempfing, Auerhahn Ried-Hessellohe, Auerhahn Walda, Roter Hirsch Oberhausen, 1922 Obermaxfeld, Feuerschützen Kühbach und die Feuerschützengesellschaft Schrobenhausen in die Ergebnislisten ein.

Auch bei den ringbesten Luftgewehr-Schützen von der Gauoberliga bis zur F-Klasse gab es jeweils eine Medaille:

Simone Westermair (Tagbergschützen Gundelsdorf) 387,71 Ringe

Simone Haschner (Winterlust Staudheim) 383,43 Ringe

Lucia Feigl (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 378 Ringe

Sonja Böck (Tell Hollenbach) 389,2 Ringe

Johannes Kröpfl (Tagbergschützen Gundelsdorf) 370,11 Ringe

Magdalena Nowak (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 366,89 Ringe

Marco Winhart (Auerhahn Ried-Hessellohe) 280,4 Ringe

Stefanie Josef (Alpenrose Grimolzhausen) 273,13 Ringe

Christine Engel (Eichenlaub Unterstall) 273,22 Ringe

Chiara Lehmeier (1922 Obermaxfeld) 273,13 Ringe.

In der Disziplin Luftpistole wurden von der Gauliga bis zur F-Klasse die besten Einzelschützen ausgezeichnet:

Alois Reißner (Gemütlichkeit Bayerdilling) 365,7 Ringe

Johann Brummer (Edelweiß Reicherstein) 364,89 Ringe

Tobias Halbmeir (Edelweiß Münster) 359,3 Ringe

Bernhard Wenger (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 363,67 Ringe

Wolfgang Leidl (Winterlust Straß) 356,3 Ringe

Daniel Fischer (Hubertus Riedheim) 346,44 Ringe

Walter Baierl (Usseltaler Trugenhofen) 345,85 Ringe.

In der Disziplin Luftpistole-Auflage (Gauliga) zielte Rudolf Heiner (Edelweiß Münster) mit 297,21 Ringen am genauesten. Mit der KK-Sportpistole holten sich in der Gauliga und A-Klasse Viktor Baumbach (Feuerschützen Kühbach/276,83 Ringe) und Konstantinos Rizoudis (Feuerschützen Kühbach/254,17 Ringe) den Titel der besten Einzelschützen. Am Ende wurde den Mannschaften in den „hochwertigeren“ Klassen bis hin zur 2. Bundesliga vom Gau noch eine Anerkennung für deren Leistungen überreicht.

