Fusion VfR Neuburg/SpVgg Joshofen-Bergheim: Aus der Traum!?

Plus Der VfR Neuburg und die SpVgg Joshofen-Bergheim führen bereits seit einigen Monaten Gespräche über eine Fusion. Dieses Vorhaben hat nun einen herben Dämpfer erhalten.

Knapp acht Jahre sind seit der geplanten und letztlich geplatzten Fusion zwischen dem VfR Neuburg und BSV Neuburg mittlerweile vergangen. Auch wenn die Wunden bei den Verantwortlichen seinerzeit groß waren, wagte sich VfR-Finanzchef Harald Rogalinski vor einigen Monaten erneut an das Thema Vereinszusammenschluss heran. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen sowie den „Oberen“ der SpVgg Joshofen-Bergheim wurde in mehreren intensiven Gesprächen ausgelotet, ob eine Fusion grundsätzlich im Bereich des Möglichen läge. Ein konkretes Interesse war dabei von beiden Seiten vorhanden.