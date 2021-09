Abschied nach 35 Jahren

Vorsitzender Alois Bauer verabschiedet Volleyball-Abteilungsleiter Hans Brandmayr nach 35-jähriger Tätigkeit. Berichte aus den einzelnen Sparten, Neuwahlen und Gedanken zum neuen Sportgelände des FC Ehekirchen

Beachtliche 35 Jahre war Volleyball-Ikone Hans Brandmayr Abteilungsleiter beim FC Ehekirchen. Er rief außerdem vor 29 Jahren die Abteilung Badminton ins Leben und verwaltet nach wie vor die Übungsleiterscheine.

Nun wurde er vom Vorsitzenden Alois Bauer verabschiedet. Im Rahmen der Jahresversammlung überreichte er zum Dank ein Präsent und stellte gleichzeitig Stefan Klar vor, der den Posten übernimmt. Der Verein hatte jede Menge Tagesordnungspunkte zu bewältigen, da coronabedingt die Kassenberichte der vergangenen zwei Jahre vorgetragen wurden und Neuwahlen anstanden. Der Vorstand stellte sich fast komplett für die kommenden zwei Jahre zur Verfügung. Neu in der Mannschaft sind Michael Gerbl (Beisitzer) und Samuel Zimmerer (Jugendvertreter).

Zu Beginn informierte FCE-Vorsitzender Alois Bauer über die Ereignisse der vorigen zwei Jahre. Fanden 2019 noch verschiedene Festivitäten wie Schafkopfturnier oder Oktoberfest statt, sah es 2020 dagegen aufgrund von Corona ab März ziemlich düster aus. Lediglich der Kauf von drei Mährobotern und der Erwerb einer Ausschankhütte, die in Eigenleistung hergerichtet wurde, gingen über die Bühne.

„Ein Info-Schreiben jagte das andere. Man musste immer auf dem Laufenden bleiben und fragte sich ständig, machen wir alles richtig. Nichts fand mehr statt“, berichtete Alois Bauer. Dementsprechend sank auch der Mitgliederstand von 843 (2018) auf 777 (2020). Auch das 60. Jubiläum, das dieses Jahr hätte stattfinden sollen, fiel der Pandemie zum Opfer.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die anstehenden Reparaturarbeiten des Vereinsheims. Wegen der im Keller bestehenden Feuchtigkeit wurde eine Kamerabefahrung der Regenrohre vorgenommen. Im Bereich östlich des Sportheims wurde ein Schaden im Regenentwässerungsrohr festgestellt, das repariert werden muss. Ebenfalls im Bereich vor der Sportheim-Treppe befindet sich über der Sammelleitung ein Schacht. Es muss ein Schachtboden ausbetoniert werden, da der Schacht „lose“ über der Leitung stehe.

Nachdem Kassier Martin Hertl die Berichte der Jahre 2019 und 2020 vorgetragen hatte, beantragte Kassenprüferin Silke Oexler die Entlastung des Vorstands, die sich einstimmig anschloss. Es folgten die Referate der einzelnen Abteilungsleiter.

Abteilungsleiter Thomas Leidl beklagte das im Moment mangelnde Interesse am Stockschützen-Sport.

Benedikt Schmid erinnerte an das 10. Jubiläum 2019. In dem Jahr belegte die Mannschaft einen fünften Platz. Einige Mitglieder verließen die Abteilung.

und Kinderturnen Bereits im Juni startete die Damen-Gymnastik und jetzt im September das Kinder-Turnen. Es ist ein Work-Shop mit dem Vertikaltuch geplant.

Georg Haberl vertrat Abteilungsleiter Martin Bartnik. Die fünf gemeldeten Mannschaften spielen in der Landes- und Bezirksliga, den Bezirksklassen A, B und C.

Für die Abteilung Fußball berichtete Markus Bissinger. Beim Schiedsrichter-Hallenturnier 2019 konnte der 1. Platz erreicht werden. Nach einem Trainerwechsel und dem Saisonabbruch steht die Mannschaft im Moment auf Platz 14 in der Landesliga. Die zweite Mannschaft, in der fast nur Ehekirchener spielen, liegt im Moment auf dem zweiten Rang in der Kreisklasse.

„Die Damenmannschaft, die eine Spielgemeinschaft mit dem SV Bayerdilling bildet, konnte vergangene Saison den Meistertitel erringen, wollte aber nach dem Weggang einiger Führungsspielerinnen nicht aufsteigen“, bedauerte Silke Oexler.

Jugendleiter Florian Harlander berichtete über die Teilnahme der FCA-Fußballschule 2019, die fünf Tage dauerte und die 30 bis 40 Kinder besuchten. Von Bambini bis A-Jugend sind alle Altersgruppen vertreten. Die A-Jugend bilde mit Pöttmes, die B-Jugend mit Klingsmoos, Pöttmes und Langenmosen eine Spielgemeinschaft, weiter gibt es eine eigene C- und D-, sowie zwei E-Jugend- und eine Bambini-Mannschaft. Es gab bereits 20 neue Anmeldungen in diesem Jahr.

Alois Bauer informierte über den Stand zum Sportgelände-Neubau und bedankte sich bei der Gemeinde und Bürgermeister Günter Gamisch für die bisher getätigten Grundstücksankäufe. „Als die Entscheidung 2010 zum Sportgeländeneubau fiel, verfügte der Verein noch über 16 eigene Fußball-Mannschaften, mittlerweile sind es nur noch zehn, davon vier Spielgemeinschaften. Die Zeiten haben sich geändert.“ Die geplanten Kosten betrügen im Moment ca. 2,6 Millionen Euro, selbst bei Stellung eines Förderantrags (teils Zuschuss, teils Förderung) müsste der Verein noch 1,5 bis 2 Millionen Euro selber aufbringen. Kann das ein Verein der Größenordnung des FCE trotz Bezuschussung stemmen? Im Hinblick auf das weitere Vorgehen bezüglich des Sportgelände-Neubaus soll eine Art Findungsausschuss gebildet werden, um das weitere Handeln abzustimmen und weitere Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten abzuklären.

Die Zustimmung aller anwesenden Mitglieder erhielt die Satzungsänderung des Paragrafen 8, Absatz 6, wegen Erhöhung von 5000 auf 10.000 Euro für Rechtsgeschäfte im Einzelfall über die der Vorstand entscheiden darf, sowie die Auflösung der Leichtathletik-Abteilung.

1. Bürgermeister Günter Gamisch berichtete in seinen Grußworten vom Corona-Jahr, das „spezielles Handeln erforderte. Wir haben viel Verständnis erfahren. Es war für alle nicht einfach.“

1. Vorsitzender Alois Bauer

2. Vorsitzender Adalbert Appel

1. Kassier Martin Hertl

2. Kassier Erich Wittmann

Schriftführerin Doris Bednarz

Beisitzer Michael Rott, Alexander Bürle und Michael Gerbl

Jugendvertreter Samuel Zimmerer

Kassenprüferinnen Silke Oexler und Evi Harlander.