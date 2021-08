Beim TSV Ober-/Unterhausen geht es weiter fleißig voran

Der Verein befindet sich trotz Corona in einer guten Gesamtsituation. Tennis-Abteilung plant bereits das nächste große Projekt

Vor rund 40 Vereinsmitgliedern und Bürgermeister Fridolin Gößl fand beim TSV Ober-/Unterhausen die Hauptversammlung statt. Zu Beginn stellte der 1. Vorsitzende Anton Giedl in seinem Bericht dar, dass die Mitgliederzahlen trotz der Corona-Pandemie weiter stabil sind und sich der Verein auch insgesamt in einer guten Gesamtsituation befindet.

Daraufhin folgte ein Rückblick auf die zahlreichen Arbeitseinsätze 2020 sowie das bisherige Jahr. Herauszuheben sind hierbei das Verschönern des Kinderspielplatzes (inklusive neuer Geräte), das Anbringen von Sektionaltoren am Anbau des Sportheims sowie die fieberhafte Suche nach einem Wasserleck, welches schließlich an der Stockschützenbahn ausgemacht und beseitigt werden konnte.

Nach einer Vorschau auf demnächst anstehende Herausforderungen wie der Vollendung des Anbaus und Schaffung weiterer Lagerflächen, sprach Giedl schließlich allen Helfern, Spendern, Sponsoren und Übungsleitern sowie den Abteilungsleitungen, dem Vorstandsteam und der Gemeinde seinen Dank für die Unterstützung des Vereins aus und beendete seinen Bericht mit den Worten: „Insgesamt läuft vieles gut bei uns – und an allem, was noch nicht so gut läuft, arbeiten wir zusammen.“

Berichte der einzelnen Abteilungen

Nach der Bestätigung der Gesamtjugendleitung (Philipp Kugler) folgten die Berichte der einzelnen Vereins-Abteilungen. Florian Appel (Fußball) stellte dabei dar, dass die Saison 2019/2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, die Zahl der Jugendspieler aber entgegen des allgemeinen Trends steigend seien. Mehr Fußballer bedeuten jedoch auch mehr benötigte Helfer und Übungsleiter, wo aktuell noch Nachholbedarf bestehe.

Diesen Mangel an Übungsleitern beklagte auch Michelle Kugler (Gymnastik), die in ihrer Abteilung ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Intensitätsstufen bietet und einer gut funktionierenden Sparte vorsteht.

Ein überaus positives Fazit konnte auch Tennis-Abteilungsleiter Johannes Geier ziehen. Neben gesunden Finanzen und einer spürbaren Begeisterung für Tennis (inklusive Mitgliederzuwachs) konnte zuletzt auch das etwas in die Jahre gekommene Tennisheim modernisiert werden.

Stockschützen bekommen die negativen Auswirkungen von Corona zu spüren

Negative Auswirkungen der Corona-Krise bekamen indes die Stockschützen sowie die Gesamtjugendleitung zu spüren. So konnte unter anderem die vor nicht allzu langer Zeit errichtete neue Stockschützenbahn noch nicht wie geplant gebührend eingeweiht werden. Die Stockerer, die in diesem Jahr mit Hans Seeanner einen neuen Abteilungsleiter bekommen haben, möchte dies jedoch sobald wie möglich nachholen.

Auf Normalität und mehr Veranstaltungen hofft auch Gesamtjugendleiter Philipp Kugler, der im Verlauf des vergangenen Jahres nahezu jedes geplante Event absagen musste. Diese Zeit habe man schließlich dafür genutzt, um beispielsweise den Jugendraum im Sportheim neu herzurichten oder den Hauptverein bei der Erneuerung des Kinderspielplatzes zu unterstützen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung erläuterte Schatzmeisterin Andrea Balleis in ihrem Kassenbericht die gute finanzielle Situation des Vereins. Nachdem auch vonseiten der Kassenprüfer keine Einwände erfolgten, beschloss die Versammlung einstimmig die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes. Im Anschluss an die Neuwahlen (siehe Kasten) gab es noch ein letztes Highlight, als Tennis-Spartenchef Johannes Geier gemeinsam mit Mitglied Michael Seeber das nächste große Projekt der Tennisabteilung vorstellten: Pünktlich zum 40. Jubiläum der Sparte im kommenden Jahr soll die Tennisanlage noch 2021 (September und Oktober) durch eine neue Zaunanlage und die Erneuerung der Bewässerungsanlage saniert sowie teilweise mit einem Flutlicht ausgestattet werden.

Eine neue und intelligente Bewässerungsanlage sei existenziell

Gerade eine neue und intelligente Bewässerungsanlage sei existenziell, um die vorhandenen Plätze noch rund 20 Jahre nutzen zu können. Die geplante Flutlichtanlage sei laut Geier und Seeber zwar ein Luxus, würde das Zeitfenster der häufig ausgebuchten Plätze pro Tag jedoch erweitern und deren Attraktivität erheblich steigern. Ein großer Anreiz für diese Investitionen sei neben der Notwendigkeit der Sanierung auch die Möglichkeit, jetzt noch kurzfristig eine Sonderförderung des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) in Höhe von 40 Prozent zu erhalten.

Für die Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung durch den Hauptverein (bis zur Auszahlung der Zuschüsse) und die Umsetzung des Vorhabens benötigte die Vorstandschaft die Zustimmung der Generalversammlung, welche von den anwesenden Mitgliedern – bei einer Gegenstimme – schließlich auch erteilt wurde.