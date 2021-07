Den Lockdown für Arbeiten genutzt

Die Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Neuburg freut sich über eine neue Zielscheiben-Wand und die Sanierung der Heizung im Schützenheim. Wettkämpfe konnten wegen der Pandemie kaum stattfinden

Der erste Schützenmeister der Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Peter Schmidt konnte zur Generalversammlung wieder zahlreiche Schützen in Präsenz begrüßen. Insbesondere die Ehrenmitglieder Gisela Seidel und Stutz Paulus sowie Schützenkommissar Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Unter coronakonformen Regeln wurde die Versammlung ausnahmsweise in der eigenen Bogenhalle abgehalten.

Während Schriftführerin Tanja Ellinger beim Verlesen des letzten Protokolls noch von einem ereignisreichen Jahr 2019 berichten konnte, fielen die Berichte des Sportleiters Gerhard Fabritius und des Waffenreferenten Oliver Grahl für 2020 etwas ruhiger aus. Es mussten viele Wettkämpfe und Meisterschaften durch den Lockdown abgebrochen werden oder entfielen ersatzlos. Auch ein Königsschießen für 2021 konnte nicht stattfinden. Zweite Schützenmeisterin Astrid Amesdörfer berichtete dennoch von einem ausgeglichenen Mitgliederstand.

Erster Schützenmeister Peter Schmidt berichtete immerhin, dass die Bogenhalle eine neue Zielscheiben-Wand bekommen hat und dass die Digitalisierung des Luftdruckstandes langsam Form annimmt. Die Ausführung war nicht einfach, da es unter den Pandemieregeln zeitweise nur gestattet war, mit maximal zwei Personen zu arbeiten. Die Heizung im Schützenheim wurde ebenfalls 2020 erneuert. Somit wurde der Lockdown sinnvoll für die Arbeiten am Schützenheim genutzt. Immerhin kann seit Juni wieder im 25-Meter-Stand und in der neu gestalteten Bogenhalle nach Voranmeldung geschossen werden.

Die Kassenrevisoren Angelika Liepold-Rein und Max Götz waren mit der Kassenführung des Schatzmeisters Hartmut Post zufrieden und so konnten er und der Vorstand von der Versammlung entlastet werden.

Einen Dank adressierte Peter Schmidt an Albert Fürst, der die vergangenen Jahre sämtliche Kosten für die Homepage der FSG übernommen hat. Auch Martin Kölbl und Michael Dobra waren immer parat, wenn es um Netzwerkeinrichtung, Homepage und Facebook ging. Ebenfalls ein Dank ging an Kerstin und Bodo Kleinwächter, die dafür sorgten, dass der Bogenplatz immer gepflegt ist, an Josef Hermann und Hans-Georg Baumgartner für die Bogenhalle und Familie Heiß für die Bewirtung.