„Der SV Grasheim ist mein Verein – und wird es immer bleiben“

Der langjährige Vorsitzende des SV Grasheim, Ferdinand Bockelt, übergibt das Zepter an Matthias Deutsch. Dessen erste Amtshandlung ist gleich die Ernennung seines Vorgängers zum Ehrenvorsitzenden. Viel Lob gibt es auch vom Bürgermeister.

Einen bewegenden Abschied, untermalt vom Triumphzug aus Aida und versüßt mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden, gestaltete der SV Grasheim seinem langjährigen Vorsitzenden Ferdinand Bockelt. Mit zwölf Jahren am Stück hält er den Rekord unter den bisherigen Amtsinhabern. Zu seinem Nachfolger wählten 90 anwesende Mitglieder - zwei enthielten sich - am Samstagabend Matthias Deutsch. Der 46-Jährige bekannte in seiner Antrittsrede, die Fußabdrücke seien groß und schritt gleich zur Tat, indem er Bockelt zum ersten Ehrenvorsitzenden in der Vereinsgeschichte ernannte.

„Vielen Dank. Ich kann nur sagen: Der SVG ist mein Verein, war es immer und wird es immer bleiben“, sagte Bockelt gerührt, nachdem er den Mitgliedern in seiner Abschiedsrede ans Herz gelegt hatte, Matthias Deutsch eine Chance zu geben, „so wie ihr sie mir als Neuling gegeben habt – er hat es noch viel schwerer als ich, denn ich komme nur aus Franken, er kommt aus dem Osten“.

Keiner habe so recht wahrhaben wollen, dass die Ära Bockelt zu Ende gehe, sagte Philipp Öxler in seiner Laudatio, „Wahnsinn, was du geleistet hast“. Das sahen die Mitglieder genauso und applaudierten minutenlang stehend.

Bockelts Rückblick fällt gewohnt unterhaltsam aus

Da Bockelt zuvor ein Jahr lang 2. Vorsitzender und – teilweise parallel – vier Jahre Jugendleiter gewesen war, fiel sein Rückblick ungewöhnlich lang, dafür gewohnt unterhaltsam aus, so dass die Anwesenden auch hier langanhaltenden Applaus spendeten. In seine Amtszeit fielen zahlreiche Baumaßnahmen, wie die Dachverlängerung des Freisitzes, ein neuer Zaun und Geräteschuppen, die Neugestaltung des Kinderspielplatzes und die Sportheimsanierung mit neuen Umkleiden, Fenstern, Duschen und Lüftungsanlage. Die Tribüne wurde neu in Lila-Weiß bestuhlt und das Rasenmäher-Team wird nun von einer großen Mähroboterflotte und Beregnungsanlage unterstützt.

Trotz der Anschaffungen, die in einem Jahr sogar ein Minus von 10.000 Euro in Kassier Jasmin Hochhäusers Kasse gerissen hatten, stehe der Verein finanziell wieder gut da – dank Jubiläumsfeiern, Rockpartys, Turnieren und Sponsoren. „Nicht nur bei der Hardware, auch bei der Software hat sich viel getan“, leitete Bockelt zum Starkbierfest, das – vor Corona – aufgrund der großen Nachfrage zweitägig stattfindet, und zur Theatergruppe über, die den Karmann-Saal alljährlich an vier Abenden füllt. Als Leiter der Theatergruppe und Schauspieler bleibt Bockelt dem Verein erhalten, ebenso als Teil des Rasenmäher-Teams, Platzkassier, Fastenprediger und Nikolaus, aktiver Stockschütze und Stadionsprecher.

Aus den Abteilungen:

„Das ist blöd gelaufen für uns“, kommentierte Fußball-Herren-Abteilungsleiter Mathias Müller den Abstieg der ersten Mannschaft, die nach dem coronabedingten Saisonabbruch aufgrund der sogenannten Quotientenregelung um 0,01 Punkte hinter dem SV Wagenhofen lag und absteigen musste. „Ein am Grünen Tisch beschlossener Abstieg“, hatte zuvor schon Ferdinand Bockelt kritisiert, „Danke für Nichts, BLSV“. Dieser habe angekündigt, kein Verein solle Nachteile durch Corona erleiden. Den SVG hatte der Rundenabbruch stark getroffen, da noch etliche Spiele gegen schwächere Gegner ausgestanden hatten.

Die Saison 2019/2020 hatte die zweite Mannschaft auf dem elften Platz abgeschlossen, erfolgreichster Torjäger war Maximilian Weiß mit fünf Treffern. Die „Erste“ hatte 39 Partien, davon 18 Punktspiele, absolviert. Erfolgreichste Torjäger waren Marvin Kohou und Marco Kutscherauer. Sieben Zugängen aus der eigenen Jugend, Weichering und Karlshuld standen zwei Abgänge nach Karlshuld gegenüber.

Über zahlreiche Zugänge freute sich die Damenmannschaft, die dank der 13 B-Mädels wieder eine „Zweite“ stellen kann, zumal nur zwei Abgänge zum MTV Ingolstadt zu verzeichnen waren. Frauen-Abteilungsleiterin Sophia Zach berichtete von souveränen Mittelfeldplätzen der ersten und zweiten Mannschaft, die nach Abbruch der Rundenspiele einen guten fünften beziehungsweise vierten Platz belegt hatten.

"Alle Grasheimer Kinder sind geblieben"

„Wir hatten Angst, dass uns die Kinder durch Corona verloren gehen“, merkte Jugendleiter Roman Mnich an, „aber alle Grasheimer Kinder sind geblieben“. Insgesamt kicken rund 75 für den SVG, davon 20 in der JFG Donaumoos mit Karlshuld, Brunnen und Berg im Gau. Für das Highlight sorgten die B-Mädchen, die Meister wurden. Stark besetzt ist die F-Jugend mit 45 Kindern, davon 20 aus Grasheim. Hier gibt es aktuell fünf (!) Mannschaften. 26 Kinder kicken in der E-Jugend, 15 bei den C-Mädchen und 20 bei den Bambinis. Relativ neu sind zehn Mädchen im Alter der E- und D-Jugend, die fleißig trainieren und den weiblichen Nachwuchs sichern.

Die Stockschützen-Abteilung mit ihren 100 Mitgliedern habe versucht, das Vereinsleben weitgehend aufrechtzuhalten, berichtete Abteilungsleiter Franz Miesauer. Für die Aerobic-Damen blickte Gerda Märtl stellvertretend für Abteilungsleiterin Doris Schwinghammer auf 34 Trainingseinheiten, einen Ausflug, Weihnachtsfeier und Abschlussfeier zurück.

Bürgermeister Michael Lederer würdigte die Vereinsarbeit, ganz besonders natürlich der langjährigen Mitglieder, die immer noch aktiv sind. „Der SV Grasheim ist für mich ein Vorzeigeverein, was Zusammenhalt angeht“, betonte Lederer. Das habe Ferdinand Bockelt in den vergangenen Jahren besonders gelebt.

Vorstand des SV Grasheim im Überblick:

Vorsitzender: Matthias Deutsch

2. Vorsitzender: Manfred Vogelsang

3. Vorsitzende und Kassier: Jasmin Hochhäuser

2. Kassier: Manuel Müller

Schriftführer: Michael Blank

2. Schriftführer: Tobias Jung

Abteilungsleiter Fußball-Herren: Philipp Öxler

Stellvertreter: Philip Bertl

3. Abteilungsleiter: Marco Kutscherauer

Abteilungsleiterin Fußball-Damen: Sophia Zach

2. Abteilungsleiterin: Anna Birgmann

3. Abteilungsleiterin: Annalena Blank

Abteilungsleiter Jugend: Roman Mnich

2. Jugendleiter: Benjamin Müller

3. Jugendleiterin: Cordula Garus-Deutsch

Beisitzer: Matthias Blank, Christian Wagner, Jonas Jung, Johannes Blank

Bereits gewählt: Abteilungsleiterin Aerobic: Doris Schwinghammer; Abteilungsleiter Stockschützen: Franz Miesauer

Nicht zum Vorstand zählend, aber ebenfalls gewählt:

Kassenprüfer: Franz Lehmeier, Ferdinand Bockelt

Ehrenamtsbeauftragter: Tobias Jung (Erwin Blank)

Pressewart und Stadionsprecher: Willi Reichert

Kioskfrauen: Inge Kreitmeier, Christa Märtl

Betreuer Herren: Philipp Lehmeier, Joachim Stadel, Albert Lehmeier

Grillteamleiter: Xaver Mergel

Theaterleiter: Ferdinand Bockelt, Gerhard Dittenhauser, Philip Öxler

Platzkassiere: Hans Schaile, Werner Blank, Günther Müller, Ferdinand Bockelt, Rudolf Link

IT-Beauftragter: Sebastian Blank

Teamleiter Platzwart (mähen): Manfred Steierl

Teamleiter Platzwart (einsäen): Manfred Vogelsang

Trikotwaschen: Andrea Hecht.

Starke Mannschaft: Ein junges Vorstandsteam hat der frisch gewählte Vorsitzende des SV Grasheim, Matthias Deutsch (Mitte) hinter sich. Foto: Andrea Hammerl

Ehrungen im Überblick:

70 Jahre: Adolf Geyer

65 Jahre: Walter Müller, Erich Karl

60 Jahre: Rudi Link

50 Jahre: Hans-Georg Bauch, Jakob Breu, Alois Fröhlich, Erich Müller, Werner Müller

40 Jahre: Lothar Biber, Johann Dittenhauser, Reinhard Dittenhauser, Michael Kramlich, Herbert Link, Ralph Märtl, Adolf Schnell

25 Jahre: Michael Birgmann, Sebastian Blank, Andreas Czapko, Tim Czapko, Monika Dittenhauser, Christian Eitelhuber, Dennis Fröhlich, Martina Kreitmeier, Richard Meier, Mathias Sandmair, Benjamin Vollmeier.

10 Jahre: Stefanie Bachhuber, Stefanie Bauch, Jonas Blank, Amelie Martin, Carina Plaschko, Sabine Eberle, Marco Englisch, Michael Hochhäuser, Florian Huber, Miriam Luisa Klink, Franziska Kraus, Philipp Krautmann, Magdalena Nowak, Alexander Raab, Lukas Schreiner, Sebastian Schreiner, Markus Stöckl, Fabian Wagner, Lisa-Marie Wenger, Claudia Wittkopf, Lukas Wurster

Spielerehrungen im Überblick:

500 Spiele für den SV Grasheim: Michael Blank

300 Spiele: Mathias Müller, Florian Huber

200 Spiele: Jonas Jung, Manuel Müller, Philipp Öxler

100 Spiele: Michael Eisenhofer, Jonas Hecht, Philip Blank, Marco Kutscherauer, Alan Garcia-Carillo, Manuel Wühr, Florian Tarnick, Johannes Blank, Michael Schottnar, Thomas Knödler