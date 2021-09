Personalwechsel beim TSV Burgheim

Gregor Einberger löst Mathias Karmann als Abteilungsleiter Fußball ab. Was sich in den anderen Sparten getan hat, wie es um die Finanzen bestellt ist und warum der Ausfall der Feier zum 100. Jubiläum schmerzt

Mit coronabedingter halbjährlicher Verspätung hat der TSV Burgheim seine Mitglieder zur Generalversammlung in das Sportheim eingeladen. Dass die Veranstaltung unter den aktuellen Hygienevorschriften stattfinden musste, zeigte, dass Corona den Sport und seine Vereine nach wie vor fest im Griff habe, betonte Vorstandssprecher Hans Dußmann.

Besonders schmerzt dabei, dass der TSV im vergangenen Jahr sein 100. Gründungsjubiläum nicht feiern konnte. Man plane aber für 2022 und das mit einem Spiel gegen den TSV 1860 München. Dußmann möchte nach Möglichkeit auch die Traditionsfeste Weinfest, Weihnachtsfeier und Winterzauber abhalten. Das Thema „Hoffnung auf Veranstaltungen“ griff auch Bürgermeister Michael Böhm auf. Trotz widriger Umstände sei der TSV erfolgreich, zum Jammern bestehe kein Grund. „Andere lösen sich auf“, fügte Michael Böhm mit Blick auf die Wanderfreunde hinzu. Der TSV habe die bessere Zukunft.

Auf die setzte auch der scheidende Abteilungsleiter Fußball, Mathias Karmann, mit 14 Neuzugängen aus der eigenen Jugend. Zwar sei noch viel Luft nach oben, doch um sportlich wieder attraktiv zu werden, sei dieser Weg die richtige Entscheidung. Dieser deutliche Umbruch senkte das Durchschnittsalter der 1. Mannschaft auf 23 Jahre, das der Reserve auf 26 Jahre. Nach 20 Spielzeiten im Herrenfußball habe Mathias Karmann „viele kommen und gehen sehen“, der eigene Nachwuchs aber bleibt. Neben dem SV Straß, dem FC Illdorf und dem SV Bertoldsheim gehört der TSV Burgheim auch zur Jugendfördergemeinschaft (JFG). Die Burgheimer stellen auch den größten Teil der Mannschaften und der Trainer. Vor allem hier tun sich Probleme auf, was Fragen nach einer Bezahlung von Trainern bei der JFG aufwirft. Kritisch sieht Karmann die Situation kleiner Vereine zwischen Rain und Neuburg, „ob die sich halten können“! Umso mehr sei eine starke Jugendarbeit nötig. Kinder zieht es „en masse“ zum Fußball mit spielerischem Element. Leider fehle ein ausgebildeter Übungsleiter.

Peter Bauer berichtete, dass seine Sparte von Corona arg gebeutelt wurde. Drei Herren- und eine Jugendmannschaft sind im Spielbetrieb. Nach starker Vorrunde war zur Rückrunde coronabedingt dicht.

Für Peter Kamphans war es der letzte Rechenschaftsbericht. Das Kampfsport-Urgestein präsentierte mit Dennis Machel auch gleich seinen Nachfolger. Die Karatekas haben 26 Mitglieder, davon sind 16 aktiv. 2019 trainierte man noch regelmäßig, die acht bis zwölfjährigen Kinder sogar unter eigener Fahne. Zehn Jugendliche legten sogar ihre Prüfungen ab. 2020 fiel alles aus, so Kamphans. 2021 begann mit einem Rückschlag. Wegen Trainermangel – Kamphans hörte Ende 2020 auf – wurde die Kindergruppe aufgelöst. Doch inzwischen hat sich Dennis Machel zum Weitermachen entschieden.

Hans Dußmann, auch Abteilungsleiter Stockschützen und Ehrenamtsbeauftragter, berichtete von wöchentlich zehn bis 16 Stockschützen auf den Asphaltbahnen. Bis auf die Teilnahme an einem „Brotzeitturnier“ mit dem vierten Platz in Joshofen gab es keine Wettkämpfe. Vom Bayerischen Fußballverband sollten 2020 Birgit Nagl-Biber und ihr Ehemann Norbert Biber geehrt werden. Corona war auch hier dagegen. Nach Absprache mit dem Kreisehrenamtsbeauftragten Till Hoffmann wird die Ehrung so bald wie möglich vorgenommen.

Verwaltungsvorstand Benjamin Brandl berichtete, dass auch die Mitgliederzahlen unter Corona leiden. Aktuell sind es 567, im Vorjahr noch 580. Brandl betonte, dass der TSV „viel anbietet“. Zu den klassischen Sportarten gebe es viele Fitnesseinheiten.

Finanzvorstand Thomas Karmann berichtete, dass „2020 nicht so gelaufen ist, wie geplant“. Vor allem fehlt aus ausgefallene 100. Gründungsjubiläum, wie auch andere Veranstaltungen. Den Kapitaldienst für die langfristig finanzierten Darlehen zum Sportheimbau erbrachte der TSV pünktlich und vollständig, ebenso die laufenden Zahlungsverpflichtungen. Besonders lobte Karmann die „hervorragenden Sponsoren“. Weiterhin plädierte der scheidende Finanzvorstand für die Weiterführung der Umlage von jährlich 30 Euro pro Mitglied, mit Ausnahmen, zur Darlehenstilgung Sportheimbau. „Diese 8000 Euro pro Jahr beruhigen den Finanzvorstand“, so Karmann. Den Umlagebetrag genehmigte die Generalversammlung für weitere drei Jahre.

Die anschließenden Neuwahlen brachte Bürgermeister Michael Böhm über die Bühne. Zum Schluss ehrte die Vereinsführung noch zahlreiche und verdiente Mitglieder.

Vorstandssprecher, Abteilungsleiter Stockschützen und Ehrenamtsbeauftragter Hans Dußmann

Verwaltungsvorstand Benjamin Brandl

Finanzvorstand Mathias Breimair

Sportvorstand und Abteilungsleiter Fußball Gregor Einberger

Hauptausschuss Peter Bauer, Markus Frey, Peter Großhauser, Thomas Karmann, Maximilian Lenz, Dennis Machel, Helmut Meier, Werner Riel, Stefan Schmitt, Stefan Stadler, Markus Zinsmeister, Gregor Einberger.

Kassenprüfer Herbert Etsberger, Peter Maier

Neuer Platzkassier Ludwig Jobst.

25 Jahre Markus Frey, Oleg Hafner, Jessica Heckl, Anna-Lena Lenz. Ferdinand Zitzmann.

40 Jahre Philipp Karmann, Uwe Waldenmeier.

50 Jahre Franz Bauer, Johann Schmid und Rudolf Fleissner.

Mitglieder mit noch längerer Vereinszugehörigkeit werden im Rahmen des 100. Gründungsjubiläums geehrt.