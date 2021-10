Petrijünger ehren ihre Jubilare

Sportanglerverein Burgheim zieht vor 30 Mitgliedern eine zufriedene Bilanz

Ein Blick in den Gästeraum des Vereinslokals Brucklachner verdeutlichte schon den ersten Unterschied der Hauptversammlung des Sportanglervereins zu „Normalzeiten“. Das traditionell im Januar stattfindende Mitgliedertreffen besuchten durchweg über 100 Petrijünger. Diesmal waren es gerade einmal 30. Als Gründe für das mangelnde Interesse machte die Vereinsführung die aktuellen Hygienevorschriften zu Corona und fehlende Neuwahlen aus.

Für den Vereinsvorsitzenden Christian Kammer war es der erste Rechenschaftsbericht als Vereinschef. Wegen des Lockdowns fiel die Rückschau auch kürzer aus. Zwar bewegten sich die 1127 geleisteten Arbeitsstunden der 549 Mitglieder unterdurchschnittlich, seien der Umstände wegen aber doch erfreulich. „Weiherreiniger und Fischereiaufseher versuchten engagiert, ein funktionierendes Vereinsleben aufrecht zu erhalten“, so Kammer.

Schriftführerin Franziska Karmann ging dazu ins Detail. Vereinskassier Thomas Heider hatte sein Amt 2019 von seinem Vater Hans übernommen und knüpfte an dessen legendäre Berichte zu einer gut bestückten Vereinskasse an. Obwohl der Verein coronabedingt Feste absagen und für sechs Tonnen Fischneubesatz tiefer in die Kasse greifen musste sowie allgemein gestiegene Ausgabe zu Buche standen, kletterte die Habenseite. „Das Geld bleibt in der Familie“ kommentierte Kassenprüfer Philipp Mayr die tadellose Kassenführung, was eine einstimmige Entlastung nach sich zog. Jugendleiter Patrick Hurle und seine Mitstreiter in der Jugendarbeit betreuten zum Jahresende 2020 42 Nachwuchsangler. Mit einem Großteil davon besuchte Hurle die Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg. Reges Interesse zeigen die Youngsters auch an den Themen „Winterliches Spinnfischen“ sowie einer gemeinsamen Jagd auf Karpfen. Dann brachte der Lockdown die Jugendarbeit zum Erliegen. „Besonders schmerzhaft war für uns die Absage des Jugendzeltlagers während der Pfingstferien“, betonten Patrick Hurle und sein Stellvertreter Fabian Lindermayr. Nach überstandener Zwangspause fuhr die Jugendabteilung zum Brombachsee, um dort (erfolglos) Hechte zu fischen. Danach allerdings schlug der zweite Lockdown zu.

Nach fast zweijähriger Pause zur vorangegangenen Hauptversammlung ehrte der Vorsitzende Kammer zahlreiche Jubilare. In die bis dahin harmonisch verlaufende Mitgliederversammlung kam unter Punkt „Verschiedenes“ Feuer. Ein Vereinsmitglied bemängelte fehlende Informationen über den aktuellen Giftstoffgehalt im vereinseigenen Gewässer „Friedberger Ach“.

Weitere Kritikpunkte waren das Verbot des Bojenfischens, Würdigung runder Geburtstage und fehlende Möglichkeit, Arbeitsstunden abzuleisten. Josef Eder, der stellvertretende Vorsitzende, wies darauf hin, dass die dazu nötigen Informationen über die Homepage des Vereins abgefragt werden können. „Nicht jeder hat das“, entgegnete der Kritiker und nannte als Beispiel seinen 93-jährigen Vater, der ebenfalls Vereinsmitglied ist.

Als sich die emotionsgeladene Diskussion hochschaukelte, beruhigte Kammer die Gemüter. Nach dem offiziellen Ende der Hauptversammlung suchte der Vorsitzende das individuelle Gespräch. Nach seiner Einschätzung habe das „versöhnlich“ gewirkt.