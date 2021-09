Planungen für das 150. Jubiläum

Die Schützenfreunde Burgheim konnte coronabedingt das Fest im vergangenen Jahr nicht durchführen. Schützenmeister Thomas Bauch berichtet, wie es 2022 nachgeholt wird

Die Burgheimer Schützenfreunde von 1870 werden vom 6. bis 8. Mai 2022 ihr 150. Jubiläum nachholen. Das war die zentrale Botschaft des Schützenmeisters Thomas Bauch bei der Jahresversammlung des Vereins. Das für vergangenes Jahr geplante Schützenfest im großen Stil fiel Corona zum Opfer.

29 Mitglieder versammelten sich nach der 3G-Regel im Burgheimer Schützenheim. Die Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder fielen aufgrund der Pandemie durchweg kurz und prägnant aus. Erfreulich an den widrigen Umständen war in erster Linie, dass sich der Lockdown nicht so schlimm auf die finanzielle Situation auswirkte, wie es die Vereinsführung ursprünglich befürchtet hatte. Der Mitgliederschwund jedoch, wie in vielen anderen Sportvereinen auch, sei gravierend. „19 Mitglieder weniger trifft uns hart“, betonte Thomas Bauch. In seinem Grußwort berichtete der 3. Gausportleiter Peter Kiowski von der Jahresversammlung des Schützengaues Pöttmes-Neuburg. Dort vereinbarte man, die Vorrunde nur als Fernkämpfe auszutragen. Trotzdem gelte auch hierbei, die 3G-Regel uneingeschränkt anzuwenden.

Anschließend gratulierte Burgheims 1. Schützenmeister Thomas Bauch Peter Kiowski zu seinem bayrischen Herbstmeistertitel in der Disziplin Luftpistole für Körperbehinderte ohne Hilfsmittel. Dann blickte Thomas Bauch wehmütig auf das nahezu schicksalhafte Jubiläumsjahr 2020 zurück. „Sechs Wochen vor unserem Fest waren alle Vorbereitungen fast erledigt, und wir befanden uns auf der Zielgeraden. Doch dann kam der Lockdown und machte alles zunichte“. Seitdem beschäftigt sich der Festausschuss, wie es weitergehen soll.

Neuer Festtermin ist nun vom 6. bis 8. Mai 2022. Aus dem ursprünglich geplanten großen Fest wird nun ein Jubiläum mit vielen Abstrichen. Das Schützenfest 2022 wird mit Vereinen aus Burgheim und den Ortsteilen stattfinden. Zum Auftakt am Freitag, 6. Mai, sollen alle Schützenmitglieder und geladenen Gäste einen gemütlichen Abend im Schützenheim verbringen. Dabei erhält jeder Gast die Möglichkeit, einen Schuss auf die Schützenscheibe abzugeben.

Am Samstag, 7. Mai 2022, wird am Nachmittag das erste Bierfass beim „Alten Feuerwehrhaus“ angezapft. Die Marktmusikkapelle liefert dazu den guten Ton. Danach findet ein verkürzter Umzug zum Burgheimer Schützenheim statt. Beim dortigen Terrassen- und Biergartenbetrieb sorgt die „Blech-Buam-Musi“ für gute Stimmung. Zum Weckruf am Sonntag, 8. Mai, um 6 Uhr, holt der Verein die Festdamen ab und empfängt ab 8 Uhr die Vereine im Schützenheim. Zwei Stunden später führt der gemeinsame Kirchgang zum Bidi. Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, zelebriert dort einen Freiluftgottesdienst. Der anschließende Festum-zug führt durch die Pfarrgasse, an der Kirche Sankt Cosmas und Damian vorbei, über den Marktplatz zum Schützenheim. Dort ist für das gemeinsame Mittagessen gedeckt. Gegen 14 Uhr schießen die Böllerschützen den offiziellen Teil ein. Festreden stehen auf dem Programm, dazu werden die Gewinner zum Wettbewerb auf die Schützenscheibe bekannt gegeben. Mit Kaffee und Kuchen geht es weiter, bis das Fest ausklingt.

Thomas Bauch bekräftigte, dass die Vereinsführung das Fest trotz aller Einschränkungen durchziehen will und hoffte, dass die Pandemie nicht erneut alle Planungen zerstöre. Dieses Vorhaben segnete die Mitgliederversammlung auch einstimmig ab.

Zum Schluss gab Thomas Bauch bekannt, dass sowohl er als auch sein Stellvertreter Franz Fäller bei den Neuwahlen 2022 nicht mehr kandidieren. Franz Fäller ist seit 25 Jahren als Sportleiter und 2. Schützenmeister für die Schützenfreunde in Amt und Würden. Thomas Bauch seit 20 Jahren in führenden Positionen. Mit einem „Irgendwann heißt es einmal, Abschied zu nehmen“ beschloss Thomas Bauch die Jahresversammlung 2021.