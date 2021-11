Ruhiges, aufreibendes und arbeitsreiches Jahr für den Skiclub Rennertshofen

Plus Nachdem die vergangene Saison aufgrund der Corona-Pandemie komplett ins Wasser fiel, hofft der Skiclub Rennertshofen nun auf einen „normalen“ Winter. Die Planungen dafür sind bereits abgeschlossen.

Wenn man unermüdlich arbeitet und eifrig vorbereitet und dann doch alles umsonst ist, dann ist das schon sehr frustrierend. Für den Skiclub Rennertshofen ist die komplette letzte Wintersaison leider nicht wie sonst, im Schnee verlaufen, sondern ins Wasser gefallen. Daher fiel der Rückblick bei der Hauptversammlung im Stepperger Kegelheim auch recht kurz aus.