vor 39 Min.

Verzweiflung beim BSV Neuburg Lokalsport

Auch gegen den SV Holzheim gelingt kein Sieg. Die Spitzenmannschaften FC Rennertshofen und SpVgg Joshofen-Bergheim fahren souveräne Siege ein. Martin Finkenzeller hat als Trainer in Berg im Gau aufgehört.

Spannend geht es an der Tabellenspitze der Kreisklasse Neuburg zu. Neuer Spitzenreiter ist die TSG Untermaxfeld, die Echsheim mit 4:1 besiegte. Auch Rennertshofen und die SpVgg Joshofen-Bergheim zogen am SVE vorbei.

Grasheim – Langenmosen II 2:2

Auch im dritten Heimspiel konnten die Lilaweißen nicht den ersehnten ersten Heimsieg einfahren. Obwohl die Heimwelf zu Beginn überlegen schien, konnte kaum ein Torschuss verzeichnet werden, da sie sich immer wieder an der Gästeabwehr fest lief. In der zweiten Minute strich ein Kopfball von Jonas Jung knapp übers DJK-Gehäuse, was gleichzeitig die gefährlichste Aktion der ersten Halbzeit war. Als die Grasheimer Defensive in der zwölften Minute völlig offen stand, setzte sich Tobias Stegmeir im Eins-gegen-eins gegen den SVG-Keeper durch und erzielte die Führung. Auf der Gegenseite parierte der DJK-Keeper einen Schuss von Alan Garcia-Carrillo. In der 25. Minute erhöhten die Langenmosener auf 2:0, als Tobias Stegmeir mit einem Distanzschuss erfolgreich war. Nach dem Seitenwechsel erwachten die Lilaweißen endlich, so traf Alan Garcia-Carillo in der 50. Minute per Weitschuss zum 1:2. Nun drängten die Mösler auf den Ausgleich: Sascha Fröhlich so wie Florian Tarnick scheiterten an Gäste-Torhüter Josef Stegmeir. Auf der Gegenseite klärte Johannes Blank im letzten Moment gegen Doppeltorschütze Tobias Stegmeir. Zehn Minuten vor Schluss gelang Jonas Jung mit einem Kopfball der Ausgleich. Trotz verzweifelter Bemühungen, reichte es nicht mehr zum Sieg. (wir)

Rennertshofen – Ried 3:1

Der FC Rennertshofen startete furios ins Spiel. In der zweiten Minute flankte Bernhard Wittmann scharf nach innen und fand den im Fünfmeterraum lauernden Markus Schreiber, der den Ball in die Maschen beförderte. Die Gäste verdauten diesen Schock bis zur zehnten Minute, dann konnten sie das Spiel offen gestalten. Anfang der zweiten Halbzeit ließen sich die FCR’ler das Spiel etwas aus der Hand nehmen, so kamen die Gäste durch einen Flachschuss von Spielertrainer Moritz Bartoschek zum 1:1-Ausgleich. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der quirlige Tobias Kruber drei Gästespieler und den Torwart umkurvte und die Heimmannschaft wieder mit 2:1 in Front brachte. Nach einem schönen Pass von Kruber wurde Benjamin Kohler im Strafraum von den Beinen geholt. Der gute Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Diese Chance ließ sich Daniel Litzl nicht nehmen und brachte den FCR mit 3:1 in Führung. Nachdem der agile Kruber ein ums andere Mal die Gästeabwehr alt aussehen ließ, wurde eine Viertelstunde vor Schluss, ein Rieder Abwehrspieler mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt. Obwohl die Gäste mit zehn Mann noch alles versuchten, gelang es dem FCR einen weiteren Dreier einzufahren. (fcr)

BSV Neuburg – Holzheim 1:1

Die Partie begann für den BSV verheißungsvoll, Bright Aikhionbare setzte sich früh auf der Außenbahn durch. Seine Flanke verfehlte den bereitstehenden Pascal Wiesner nur knapp. Danach schalteten die heimischen Spieler ab. Die Gäste hingegen agierten mutig und liefen die Neuburger immer wieder früh an, womit diese überhaupt nicht zurechtkamen. Trotz deren Überlegenheit erspielten sich die Holzheimer keine nennenswerte Gelegenheit. Auf der anderen Seite fiel der BSV nur durch ideenloses Spiel auf. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause verhalf dann ein Abstimmungsfehler der SVH-Defensive dem BSV zum schmeichelhaften 1:0 durch Patrick Wiesner. Wer glaubte, dass dieses Tor den Palfy-Schützlingen mehr Sicherheit ins Spiel bringen würde, täuschte sich, denn nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung noch schwächer. Die Gäste verdienten sich in der 68. Minute, in Person von Julian Bauer den 1:1-Endstand. (bsv)

Berg im Gau – Joshofen 0:6

Die sportliche Situation des BSV Berg im Gau ist aktuell zwar viel besser als in der Vorsaison, dennoch war die 0:2-Derbypleite bei der DJK Langenmosen II eine Niederlage zu viel für Martin Finkenzeller. Der 32-Jährige hat beim Kreisklassisten nun freiwillig hingeworfen. Der Trainer der zweiten Mannschaft, Tobias Mayr, übernimmt vorerst. Sein Debüt gab der Interimsmann gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim. Die Partie startete denkbar schlecht, als Johann Guppenberger in der zweiten Spielminute per Foulelfmeter traf. Die starke Spielvereinigung drückte weiter und konnte in der 28. Minute, durch Markus Fetsch die Führung ausbauen. Binnen 20 Minuten folgten dann zwei weitere Treffer: Wiederum Johann Guppenberger (38.) und Benedikt Burghart (49.) erhöhten auf den 4:0-Pausenstand. Christian Margraf (74.) und Tobias Bauer (89.) trugen sich zudem in die Torschützenliste ein. (nr)

Ehekirchen II – Rohrenfels 1:1

Die Anfangsphase gehörte dem Heimteam. Nach elf Minuten scheiterte Maxi Schmidt mit einem Schuss an Manuel Berger. In der 22. Minute kam es dann zur verdienten Führung des FC Ehekirchen: Maxi Schmidt’s Schuss konnte der Keeper nur nach vorne klären, wo Christoph Axtner zum 1:0 abstaubte. Kurz vor der Halbzeit scheiterten noch Ziegler, Schölzke und wieder Schmidt mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Nach der Halbzeit wurde der Gast besser. In der 58 Minute hielt Michael Daferner eine Flanke nicht fest und Ahmed Mohamed Ali schob zum Ausgleich ein. Anschließend bäumte sich der Aufsteiger weiter auf. In der 77. Minute scheiterte Christoph Axtner am starken Manuel Berger. Kurz vor Schluss flankte Peter Füger vom rechten Flügel aus. Seine Hereingabe nahm Daniel Schölzke direkt, jedoch ging sein Schuss haarscharf am Pfosten vorbei. Die letzte Chance des Spiels vergab Michael Rott knapp. (bis)

Themen Folgen