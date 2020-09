vor 20 Min.

VfR Neuburg: Egen fordert deutliche Steigerung

Wieder am Ball: Angreifer Niko Schröttle (vorne), der zuletzt in Durach fehlte, soll im Heimspiel gegen den SC Ichenhausen für die nötige Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Kasten sorgen.

Plus Der Trainer des VfR Neuburg war mit dem Auftritt seines Teams in Durach überaus unzufrieden. Am Samstag kommt der spielstarke SC Ichenhausen.

Von Dirk Sing

Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel – unter diesem Motto ist Fußball-Landesligist VfR Neuburg am vergangenen Wochenende in die Punktspielrunde 2019/2021 gestartet. Beim Abstiegskandidaten VfB Durach kam der bis dato Tabellenzweite zwar über ein 1:1-Remis nicht hinaus, konnte sich nach dem Schlusspfiff aber dennoch fast schon als Sieger fühlen. Der Grund: VfR-Schlussmann Dominik Jozinovic wuchs regelrecht über sich hinaus und trieb die heimischen Angreifer mit zahlreichen Glanzparaden schier zur Verzweiflung.

„Keine Frage, Dominik hat uns in dieser Partie den einen Zähler gerettet. Dafür gebührt ihm mit Sicherheit ein Sonderlob“, resümiert Trainer Alexander Egen, um jedoch im gleichen Atemzug zu betonen: „Dafür ist ein guter Torhüter aber auch da, damit er seiner Mannschaft hin und wieder einen oder drei Punkte rettet.“ Mit der Darbietung seiner Feldspieler zeigte sich der Neuburger Übungsleiter hingegen deutlich weniger zufrieden. „Das war definitiv zu wenig. Wir haben zum einen hinten viel zu viel zugelassen und zum anderen auch in der Offensive kaum einmal gefährliche Möglichkeiten kreiert“, so Egen.

VfR Neuburg: Zwei wichtige Akteure kehren zurück

Kein Wunder also, dass der 31-Jährige von seinen Mannen im heutigen Heimspiel (15 Uhr) gegen den Tabellenzehnten SC Ichenhausen, der zuletzt beim SV Mering zu einem überzeugenden 3:1-Auftaktsieg kam, deine erhebliche Leistungssteigerung einfordert. „ Ichenhausen ist nochmals ein anderes Kaliber als Durach. Wir werden definitiv eine oder zwei Schippen drauflegen müssen, um die Punkte in Neuburg zu behalten“, meint Egen. Den Kontrahenten, der von Ex-Profi Oliver Unsöld trainiert wird, beschreibt der VfR-Coach „als sehr spielstarke und technisch versierte Mannschaft, die immer Fußball spielen möchte“. An das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde hegt Egen indes gute Erinnerungen. „Beim damaligen 1:0-Erfolg haben wir unsere bislang wohl beste Saison-Leistung abgeliefert. Das war ein richtig hochklassiges Match.“

Was den Neuburger Trainer ebenfalls optimistisch stimmen dürfte, ist die Tatsache, dass ihm im Vergleich zur Partie in Durach zwei weitere wichtige Alternativen wieder zur Verfügung stehen. Mit Niko Schröttle (privat verhindert) und Niko von Swiontek Brzezinski (Probleme mit der Spielberechtigung) bekommt die zuletzt doch etwas schwächelnde Offensive wieder Zuwachs. Dagegen fallen Matthias Riedelsheimer und Fabian Heckel, die sich mittlerweile aber wieder im Training befinden, weiterhin aus.

Themen folgen