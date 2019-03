vor 35 Min.

VfR Neuburg: Ein spielentscheidender Joker

Nach einer schwachen ersten Hälfte dreht der VfR Neuburg auf und besiegt den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 3:0. Abdel Abou-Khalil ist an allen Toren beteiligt

Von Benjamin Sigmund

Was dieser Erfolg für den VfR Neuburg bedeutete, war Christian Krzyzanowski deutlich anzumerken. „Wir haben ein Zeichen gesetzt und sind wieder da“, sagte der Trainer des VfR Neuburg nach dem 3:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einem Lächeln im Gesicht.

Um am Ende zufrieden nach Hause gehen zu können, hatte der VfR allerdings eine lange Anlaufzeit benötigt. Zur Pause deutete wenig auf einen souveränen Erfolg des Gastgebers hin. Der VfR leistete sich in den ersten 45 Minuten zu viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten, blieb spielerisch weit hinter den eigenen Möglichkeiten zurück. Krzyzanowski sprach von einer „durchschnittlichen Leistung“ seines Teams. Die Gäste, die einen Abstiegsplatz belegen, waren trotz des Fehlens ihres Toptorjägers Philipp Derwein (15 Tore) die gefährlichere Mannschaft und hätten durchaus in Führung gehen können. So musste etwa Michael Denz nach einem Schuss von Stefan Lorenz in höchster Not klären (18.). Wiederum Lorenz zielte aus guter Position zu hoch (26.). Die vorhandenen Neuburger Möglichkeiten waren größtenteils Zufallsprodukte, entstanden durch Querschläger oder lange Bälle. Die Chancen, die sich Niklas Uhle (24.), Marco Friedl (28.) und Pascal Schittler (44.) boten, hätten den VfR dennoch in Führung bringen können.

VfR Neuburg: Die Trainer stellen um

Das Bild der ersten Halbzeit änderte sich nach dem Seitenwechsel gänzlich. Entscheidenden Anteil daran hatten Krzyzanowski und sein Co-Trainer Alexander Egen. „Wir sind glücklich, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben“, meinte Krzyzanowski. Zum einen stellte er sein System von 4-3-3 auf 4-4-2 um. Während Sebastian Habermeyer als zentraler Angreifer in den ersten 45 Minuten „verschenkt“ (Krzyzanowski) war, konnte der Kapitän in Hälfte zwei im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen. Als „spielentscheidend“ bezeichnete der VfR-Trainer die Einwechslung von Abdel Abou-Khalil, der zwei Tore selbst erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Für seinen ersten Treffer benötigte Abou-Khalil keine zwei Minuten. Nach einem Zuspiel von Habermeyer zog der Stürmer aus 18 Metern ab und traf flach ins rechte untere Eck zur Führung (47.). Ein Tor, das beim Gastgeber die Handbremse zu lösen schien. Die Protagonisten des ersten Treffers waren dann auch für den zweiten verantwortlich. Nach einer Flanke von Abou-Khalil traf Habermeyer mit einer sehenswerten Volleyabnahme zum 2:0 (53.).

Im Anschluss rückte der Sport in den Hintergrund. Neuburgs Niklas Uhle, der unversehrt blieb, und Maximilian Körner stießen mit den Köpfen zusammen (57.). Der Garmischer zog sich zum einen eine blutende Platzwunde zu, verletzte sich obendrein bei der Landung böse am Bein. Nach minutenlanger Verletzungsunterbrechung konnte der Garmischer später immerhin selbst in den angeforderten Krankenwagen steigen.

VfR Neuburg versiebt zahlreiche Chancen

Auf dem Rasen warfen die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne. Mehr als eine Möglichkeit des eingewechselten Mouhammadou Diaby sprang jedoch nicht heraus (83.). Vielmehr hätte der VfR Neuburg das Ergebnis um einige Treffer in die Höhe schrauben müssen. Doch zahlreiche Konterchancen wurden zum Teil fahrlässig vergeben. Erst scheiterte Habermeyer allein vor Gästekeeper Stefan Schwinghammer (66.). Dann lief Friedl auf das Tor zu, verfehlte es mit einem zu lässigen Lupfer (84.). Auch Abou-Khalil brachte den Ball nicht am Garmischer Keeper vorbei (87.). Den Höhepunkt des Neuburger Chancenwuchers lieferte Friedl, der aus zwei Metern an den Pfosten schoss. Sein Glück: Der Abpraller landete über Rainer Meisinger bei Abou-Khalil, der aus zwei Metern zum 3:0 ins leere Tor einschob (93.).

„Wir müssen konzentrierter im Abschluss sein“, sagte Krzyzanowski, der aber nicht lange hadern wollte. Denn mit den drei Punkten bleibt der VfR Neuburg in Schlagdistanz zu den ersten beiden Plätzen. Und im Aufstiegskampf wollen die Lilaweißen noch ein Wörtchen mitreden.

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir (82. Heckel), Denz, Bader, Uhle – Riedelsheimer, Schittler (46. Abou-Khalil), Meisinger – Golling (70. Belousow) , Habermeyer, Friedl.

