vor 20 Min.

VfR Neuburg II beschenkt sich und Feldkirchen

Lilaweiße gewinnen das Spitzenspiel bei der DJK Sandizell mit 5:3 und stehen damit vorzeitig als Meister fest. Von diesem Sieg profitiert auch der SCF, der ebenfalls den B-Klassen-Aufstieg feiern kann

Der VfR Neuburg II hat es geschafft: Durch einen 5:3-Erfolg bei der DJK Sandizell stehen die Lilaweißen als Meister der B-Klasse Neuburg fest. Auch der SC Feldkirchen profitierte von diesem Sieg und kann ebenfalls den Aufstieg in die A-Klasse feiern.

Sandizell – VfR Neuburg II 3:5

Trotz der Tatsache, dass die Lilaweißen eine hochkarätige Truppe ins Rennen schickten (mit Alexander Egen, Petrit Osmani und Marco Friedl waren auch drei Akteure aus dem Kader der „Ersten“ dabei), lagen sie zur Pause mit 1:2 im Hintertreffen. Sven Hübners Führung (13.) konnte Rafet Gashi in der 26. Minute egalisieren. Doch nach einem weiteren Treffer von Daniel Kraus (41.) ging Sandizell mit einer Führung in die Kabine. Nach Wiederbeginn drehten die Gäste jedoch in Unterzahl (Andreas Hoffmann sah in der 24. Minute die Rote Karte) das Match. Erneut Gashi (55.(87.), Valdrin Maliqi (70.) und Adi Kadic (85./Foulelfmeter) schossen bei einem Gegentor von Hübner (63.) einen 5:3-Erfolg heraus. (nr)

Ludwigsmoos – Rennertsh. II 1:4

Die Gäste aus Rennertshofen gingen in der Minute durch von Bornhaupt mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung. Die Grün-Schwarzen zeigten sich allerdings nicht beeindruckt und kamen in der 23. Minute mit einem Flachschuss von Spielertrainer Daniel Marx zum Ausgleich. Die Chance zur Führung durch einen Kopfballversuch von Marx vereitelte der Gästetorwart souverän. Im Gegenzug fiel die erneute FCR-Führung nach einer guten halben Stunde durch Fröhlich mit einem Schuss ins lange Eck. Rennertshofen baute in der 61. Minute durch Winkler den Vorsprung auf 3:1 aus. Nur kurze Zeit später bekamen die Gäste in der 65. Minute einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen. Aber Fröhlich scheiterte am glänzend reagierenden Torhüter Marco Meir. Besser machte es der FCR in der 71. Minute durch Kühbacher, als dieser aus kurzer Entfernung überlegt einschoss. (svl)

