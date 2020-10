vor 50 Min.

VfR Neuburg: Noch immer viel zu verbessern

Hat sich einen Stammplatz erkämpft: Marcel Mehl (links) ist mit dem VfR Neuburg am Samstag beim FV Illertissen II zu Gast.

Plus Alexander Egen will mit dem VfR Neuburg beim FV Illertissen II nachlegen. Was der Trainer vom Spiel erwartet und warum er das Thema Aufsteig beiseiteschiebt.

Von Benjamin Sigmund

Alex Egen hatte eine Leistungssteigerung gefordert, und er hat sie bekommen. Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt beim VfB Durach hat der VfR Neuburg am vorigen Samstag mit einem 1:0 gegen den SC Ichenhausen den ersten Sieg in der Landesliga Südwest nach der Corona-Pause eingefahren.

„Ja, es war auf jeden Fall besser“, sagt Egen nun, um anzufügen. „Man muss ehrlich sein und sagen, dass das nach unserer Vorstellung in Durach nicht schwer war.“ Wichtig sei letztendlich, „dass wir verdient drei Punkte geholt haben“. Genügt hat dafür ein Elfmetertor von Fabian Scharbatke, ansonsten gebe es weiterhin Luft nach oben. „Zufriedenheit ist Rückschritt“, sagt Egen, „wir müssen noch einiges verbessern.“

Durch den Erfolg ist der VfR Neuburg auf den zweiten Platz zurückgekehrt, da sich Tabellenführer FC Gundelfingen und der 1. FC Sonthofen beim 1:1 die Punkte teilten. „Das ist tatsächlich nur eine Randerscheinung“ sagt Egen, der partout nicht vom Aufstieg reden will. „Zu einem Ziel werde ich nichts sagen. Wir wollen jede Woche unsere Leistung bringen. Wenn wir das schaffen, sind wir schwer zu schlagen.“ Dann müsse man sehen, was am Ende herauskommt.

VfR Neuburg gastiert beim FV Illertissen II

Die nächsten Punkte können die Lilaweißen am Samstag (14 Uhr) beim FV Illertissen II einfahren. Der Tabellensiebte ist zweifellos der härteste Brocken seit dem Re-Start und den Veränderungen im Kader des VfR. „Es wird eine typische zweite Mannschaft auf uns zukommen“, vermutet Egen. Eine sehr junge Truppe also, die spielerisch und läuferisch sehr stark sein werde, aber auch unerfahren. Herausragender Akteur beim FVI ist indes kein Talent, sondern mit Dominik Trautmann ein 28-jähriger Stürmer, der bereits 19 Saisontore erzielt hat. Ihn müsse man in den Griff bekommen, sagt Egen, der zugleich warnt: „Wir dürfen uns nicht zu sehr auf ihn fokussieren und anderen Spielern zu viel Platz lassen, sonst kann es nach hinten losgehen.“

Mit Trautmann zu tun bekommen wird es unter anderem VfR-Innenverteidiger Marcel Mehl, der einen Stammplatz bei den Lilaweißen erobert hat. Der 19-Jährige ist aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft aufgerückt und bekommt Lob von seinem Trainer. „Für sein Alter ist er sehr abgezockt und ruhig am Ball.“ Steigerungspotenzial sei natürlich vorhanden, fügt Egen an. „Mit 19 Jahren ist logischerweise noch der ein oder andere Fehler mit dabei, den er mit zunehmender Erfahrung ablegen wird. Marcel ist auch sehr groß, kann aber sein Kopfballspiel noch ausbauen.“

Während Mehl in Illertissen auflaufen kann, muss der VfR Neuburg weiterhin auf die verletzten Fabian Heckel und Matthias Riedelsheimer verzichten.

