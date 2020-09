19:30 Uhr

VfR Neuburg belohnt sich gegen Ichenhausen für Leistungssteigerung

VfR Neuburg zeigt sich im Heimspiel gegen den SC Ichenhausen deutlich verbessert und gewinnt knapp, aber verdient mit 1:0. Das „Tor des Tages“ erzielt Fabian Scharbatke per Foulelfmeter.

Aufatmen und Erleichterung im Lager des VfR Neuburg: Der Tabellenzweite der Landesliga Südwest kam in seinem ersten Heimspiel nach dem Re-Start gegen den SC Ichenhausen zu einem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg.

Es begann dabei überaus verheißungsvoll für die Hausherren, als Marco Friedl in der elften Minute mit einem Hackentrick den Pfosten traf. In der 20. Minute hatten dann die Gäste die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aus einem Gewühl heraus kam Marco Schlittmeier an den Ball, konnte diesen aber nicht im Neuburger Kasten unterbringen. Anschließend passierte auf beiden Seiten wenig, bis es kurz vor dem Pausenpfiff vor dem SCI-Gehäuse nochmals gefährlich wurde. Erst prüfte Friedl nach einer Ecke Keeper Liridon Rrecaj mit einem strammen Schuss (40.), ehe kurz darauf Fabian Scharbatke alleine vor dem Ichenhausener Schlussmann auftauchte, allerdings an diesem scheiterte (44.). Somit ging es bei strömendem Regen mit einem torlosen Remis in die Pause.

VfR Neuburg: Elfmeter entscheidet die Partie

In der 64. Minute spielte sich Rainer Meisinger in den Strafraum der Gäste und konnte nur noch mit einem Foul am Abschluss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Scharbatke sicher zur VfR-Führung. Es folgten wütende Angriffe der Unsöld-Truppe, die aber allesamt von der Neuburger Hintermannschaft geklärt werden konnten. In der 75. Minute wäre den Lilaweißen dann sogar beinahe der zweite Treffer geglückt. Meisinger zirkelte einen 25-Meter-Freistoß ins rechte Eck, doch Rrecaj reagierte prächtig. Viel hätte nicht gefehlt und dem SC Ichenhausen wäre anschließend tatsächlich noch der Ausgleich gelungen. Miguel Malheiro kam aus kurzer Distanz zum Schuss, drosch das Spielgerät allerdings über die Latte. Die letzte Gelegenheit in diesem Match hatte schließlich der eingewechselte Hakan Düzgün in der 88. Minute. Nachdem auch er sein Visier nicht richtig eingestellt hatte, blieb es letztlich beim dreifachen Punktgewinn des VfR Neuburg.

„Unter dem Strich war es nicht nur eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum 1:1-Remis in der Vorwoche beim VfB Durach, sondern auch ein verdienter Sieg“, resümierte ein zufriedener VfR-Trainer Alexander Egen. Was seine Schützlinge diesmal besser gemacht hätten als noch in der Vorwoche, brachte Egen auf den Punkt: „Zum einen haben wir vor dem eigenen Kasten wenig zugelassen. Zum anderen konnten wir uns in der Offensive doch die eine oder andere sehr gute Möglichkeit kreieren. So kann es weitergehen.“ (heiß mit nr)

VfR Neuburg: Jozinovic, Eberwein, Scharbatke, N. Schröttle (67. Bishop), Habermeyer, Meisinger, Mehl, Belousow (57. von Swiontek Brzezinski), Friedl, Klink (67. Stegmeir), Bader.

