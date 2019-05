22:07 Uhr

VfR Neuburg darf weiter hoffen

Während die Lilaweißen ihr Heimspiel gegen den FC Kempten mit 2:1 gewinnen, muss Türkspor Augsburg eine überraschende Niederlage hinnehmen

Von Jonas Heiss

Der VfR Neuburg darf in der Landesliga Südwest weiterhin von der Aufstiegsrelegation träumen. Während die Lilaweißen ihr Heimspiel gegen den FC Kempten mit 2:1 gewannen, unterlag der Tabellenzweite Türkspor Augsburg daheim gegen FC Memmingen II mit 1:3. Damit verkürzte der VfR den Rückstand zwei Spieltage vor Saisonende auf sechs Punkte und kann bei optimalem Verlauf noch vorbeiziehen.

Gegen Kempten landete der VfR einen letztlich verdienten, aber auch glücklichen Sieg. Die erste Chance bot sich Michael Denz, dessen Schuss aus 14 Metern von Gästekeeper Elias Bodenmüller entschärft wurde (14.). Nach 28 Minuten gingen die Neuburger in Führung. Nach einer Ecke von Sebastian Habermeyer kam Matthias Riedelsheimer zum Schuss und traf. Rainer Meisinger verpasste in der 43. Minute das 2:0 nur knapp. Die Gäste kamen in der ersten Hälfte kaum gefährlich vor das Tor der Neuburger.

VfR Neuburg hat am Ende Glück

Die Lilaweißen machten nach der Pause forsch weiter. Zunächst wurde ein Schuss von Niklas Golling gerade noch auf der Linie gerettet (47.), dann war Niklas Uhle erfolgreich (50.). Stefan Klink passte nach einem Solo nach innen und fand Uhle, der aus kurzer Entfernung traf. Simon Kolb (60.) und Matthias Jörg (65.) prüften VfR-Torhüter Dominik Jozinovic Domink mit Distanzschüssen, konnten ihn aber nicht überwinden. Doch Kolb war im Anschluss doch noch erfolgreich, als er einen Freistoß aus 25 Metern versenkte (74.).

Zur Stelle war Jozinovic bei einem Kopfball von Jan Müller (80.). In der 89. und 90. Minute hatte es Simon auf dem Fuß, den Ausgleich für Kempten zu erzielen. Beide Mal verfehlte er das Tor. Somit rettete der VfR Neuburg die 2:1-Führung über die Zeit und darf zumindest noch ein kleines bisschen auf den zweiten Platz hoffen.

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir, Uhle, Bader, Denz (46. Schittler), Riedelsheimer (46. Osmani), Klink, Meisinger, Golling (68. Friedl), Habermeyer, Schröder.

Themen Folgen