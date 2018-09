vor 53 Min.

VfR Neuburg feiert Kantersieg Lokalsport

Lilaweiße setzen sich beim SV Mering deutlich mit 6:2 durch.

Von Jörg Danowski

Der VfR Neuburg ist in der Landesliga Südwest nicht zu stoppen. In einer hitzigen Partie setzten sich die Lilaweißen beim SV Mering am Ende deutlich mit 6:2 durch und bleiben an der Tabellenspitze.

Der Führungstreffer fiel nach nur 80 Sekunden Spielzeit. Einen Freistoß verwandelte Rainer Meisinger direkt und brachte die Gäste in Führung. Nach dem ersten Schock machten die Meringer es dann über weite Phasen der Partie immer wieder spannend. Nur zwölf Minuten später glich Merings Harald Kerber mit einer schönen Aktion aus spitzem Winkel zum 1:1 aus und brachte damit die Gastgeber in der 14. Minute zurück ins Spiel. Gut zehn Minuten später hatten die Meringer auch noch Pech. Andreas Rucht sah den Neuburger Torwart zu weit vor seinem Kasten und scheiterte mit seinem Lupfer letztlich am Pfosten. Bis zur Pause blieb es dann beim 1:1-Unentschieden.

Auch im zweiten Spielabschnitt versuchten die Meringer, den Führungstreffer zu erzielen. In der 58. Minute setzte sich jedoch der Neuburger Kapitän Rainer Meisinger im Strafraum durch und erzielte das 2:1 für den VfR. Und es kam noch besser für den Tabellenführer. In der 70. Minute ging der Neuburger Marco Friedl aus abseitsverdächtiger Position allein auf Merings Torwart Nicolas Köpper zu und vollendete zum 3:1. Acht Minuten kam Sebastian Habermeyer, der zuletzt gefehlt hatte, an der Strafraumkante frei zum Schuss und erhöhte auf 4:1.

Mering versuchte noch mal alles und verkürzte in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Alexander Reich auf 2:4. Dann ging es aber wieder schnell und Neuburg konterte die Meringer aus. Fast im direkten Gegenzug erzielte Marco Friedl das 5:2 und in der vierten Minute der Nachspielzeit folgte auch noch das 6:2 für den VfR.

Am kommenden Samstag (15 Uhr) findet das Topspiel der Landesliga statt. Spitzenreiter VfR Neuburg hat dann den Zweiten TSV Landsberg zu Gast.

VfR Neuburg Jozinovic – Labus, Schittler (46. Golling), Heckel (72. Stegmeir), Aktas, Riedelsheimer, Klink (64. Müller), Meisinger, Friedl, Habermeyer, Schröder

