vor 33 Min.

VfR Neuburg feiert Sieg: Jozinovic triumphiert im Torhüter-Duell

Schlussmann des VfR Neuburg sichert seinem Team gegen Bad Heilbrunn mit einem gehaltenen Strafstoß seines Gegenübers den wichtigen 3:1-Erfolg.

Von Dirk Sing

87 Minuten lang hatten sich Dominik Jozinovic (VfR Neuburg) und sein Gegenüber Christoph Hüttl (SV Bad Heilbrunn) bei strömendem Regen ein packendes und hochklassiges „Fernduell“ geliefert. Dass zu diesem Zeitpunkt lediglich eine 2:1-Führung für die Lilaweißen auf der Anzeigetafel stand, daran hatten die beiden Torhüter mit zahlreichen spektakulären Paraden entscheidenden Anteil.

Kurz vor dem Schlusspfiff kam es dann zum absoluten „Showdown“ beziehungsweise direkten Aufeinandertreffen der beiden Keeper. Doch was war passiert? Beim Versuch, dem eingewechselten Felix Gellner den Ball im VfR-Strafraum vom Fuß zu grätschen, kam Jozinovic einen Tick zu spät. Statt des Spielgeräts traf er den Heilbrunner Angreifer am Sprunggelenk – Elfmeter! Eine, wie auch der Neuburger Goalie hinterher bestätigte, „definitiv richtige Entscheidung“ des Unparteiischen Michael Hintermaier. Die Verantwortung für die Gäste übernahm – richtig, Jozinovics Torwart-Kollege Christoph Hüttl, der bereits in der Vorwoche gegen den FC Memmingen II einen Strafstoß eiskalt verwandelt hatte.

VfR Neuburg: Alex Egen sieht verdiente drei Punkte

„Natürlich war es zuerst etwas komisch, als ich gesehen habe, dass der gegnerische Keeper zum Strafstoß antritt. Ich war mir aber ohnehin sicher, dass ich diesen parieren und somit meinen Fehler wieder gutmachen würde“, berichtet Jozinovic. Gesagt, getan. Hüttl wählte aus seiner Sicht die rechte Ecke. Pech für ihn, dass sich Jozinovic ebenfalls für diese entschied und den Schuss parieren konnte. Dass der SVH-Goalie im Nachsetzen ein „Luftloch“ schlug, anstatt den Abpraller doch noch im VfR-Kasten zu versenken, war – zumindest auf Jozinovic bezogen – das „Glück des Tüchtigen“.

„Dass Domi diesen Strafstoß hält, war am Ende natürlich entscheidend, dass wir absolut verdient die drei Punkte eingefahren haben“, resümierte Trainer Alexander Egen, der seinem kroatischen Schlussmann – nicht zum ersten Mal seit dem Re-Start – ein Sonderlob aussprach: „Momentan sehen wir den besten Dominik Jozinovic, seit er beim VfR Neuburg ist.“

Dass die Hausherren gegen den Aufsteiger bereits in der fünften Minute in Rückstand gerieten, daran trug der 25-Jährige freilich keine Schuld. Ganz im Gegenteil. Nachdem er das „Eins-gegen-Eins“-Duell gegen Thomas Schmöller gewonnen hatte, agierten seine Vorderleute zu zögerlich und ermöglichten Maximilian Schnitzlbaumer unbedrängt das 0:1. Apropos Duell: Ein solches lieferten sich anschließend auf der Gegenseite VfR-Stürmer Fabian Scharbatke und Christoph Hüttl. Nachdem der Bad Heilbrunner dreimal (9./10./18.) spektakulär siegreich geblieben war, musste er sich bei Scharbatkes verwandeltem Foulelfmeter in der 21. Minute letztlich doch geschlagen geben. Den eigentlich sicher geglaubten Führungstreffer der Lilaweißen verhinderte Hüttl kurz vor der Pause, als er gegen den freistehenden Rainer Meisinger hervorragend reagierte (37.).

VfR Neuburg: Habermeyer trifft zum 3:1

Da Scharbatke im zweiten Durchgang den besten Gäste-Akteur nach einem Konter erneut bezwingen konnte (67.) und in der Nachspielzeit Co-Trainer Sebastian Habermeyer mit einer feinen Einzelleistung endgültig den Deckel draufmachte (90.+2), blieben die drei Zähler in Neuburg. „Auch wenn wir es uns zwischendurch sicherlich etwas schwer gemacht haben, denke ich schon, dass der Dreier am Ende verdient war“, resümierte Jozinovic. Für seinen Trainer Alexander Egen war es „insgesamt gesehen sicherlich ein weiterer Schritt nach vorne, da wir gerade in der zweiten Hälfte bis auf den Elfmeter eigentlich überhaupt nichts zugelassen haben. Daran wollen und müssen wir anknüpfen.“

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir (78. Mehl), Eberwein, Scharbatke, Heckel, Habermeyer, Meisinger, von Swiontek-Brzezinski (66. Bishop), Düzgün, Klink, Bader (46. Schröttle).

Themen folgen