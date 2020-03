19:35 Uhr

VfR Neuburg muss weiter warten

Plus Punktspiel-Auftakt 2020 beim VfB Durach fällt den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Mit Ralf und Dominik Schröder sowie Abdel Abou-Khalil gehen drei weitere Leistungsträger am Saisonende

Von Dirk Sing

Am Samstag (14 Uhr) hätte der VfR Neuburg eigentlich in die zweite Saisonhälfte der Landesliga Südwest starten sollen. Doch bereits am Freitag erfolgte seitens des Gastgebers VfB Durach die Absage. Aufgrund der schlechten Witterung beziehungsweise katastrophalen Platzverhältnisse wurde die Partie frühzeitig abgesagt. Ein Nachholtermin steht aktuell noch nicht fest. Quasi als „Ersatz“ vereinbarte der Landesliga-Zweite kurzfristig ein weiteres Testspiel am Sonntag um elf Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Niederscheyern gegen den Kreisligisten SV Kasing.

Ungeachtet des verschobenen Punktspiel-Auftakts 2020 laufen bei den Lilaweißen im Hintergrund bereits die Planungen für die Spielzeit 2020/2021 auf Hochtouren. Bereits vor einigen Wochen gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Cheftrainer Christian Krzyzanowski nicht verlängert wird und sein bisheriger Assistent Alexander Egen auf dessen Position rückt (wir berichteten). Auch der Weggang von Toptorjäger Niko Schröttle (elf Treffer), der künftig als Spielertrainer beim Kreisligisten TSV Burgheim fungieren wird, steht bereits seit einiger Zeit fest. Doch damit nicht genug. Mit Ralf und Dominik Schröder sowie Abdel Abou-Khalil werden drei weitere Akteure und Leistungsträger aus dem aktuellen Kader dem VfR Neuburg am Saisonende den Rücken kehren und zum Regionalligisten TSV Rain wechseln. Nach Informationen unserer Zeitung soll unter anderem auch der Abgang Krzyzanowskis zur Entscheidungsfindung des Trios erheblich beigetragen haben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Weitere Abgänge wird es laut Egen nicht geben „Wir wollten von den Spielern des derzeitigen Kaders bis zum 4. März eine definitive Zu- oder Absage, ob wir mit ihnen für die kommende Saison planen können. Nach einigen Gesprächen und Verhandlungen im Vorfeld war es uns jedoch schon klar, dass es wohl schwierig werden würde, dieses Trio zu halten“, so VfR-Abteilungsleiter Roland Egen gegenüber der Neuburger Rundschau. Weitere Abgänge werde es laut Egen allerdings „nach jetzigem Stand“ nicht geben: „Wir haben die feste Zusage von allen anderen Akteuren, auch in der Spielzeit 2020/2021 für den VfR Neuburg aufzulaufen.“ In Sachen Neuzugänge gebe es hingegen „noch nichts Spruchreifes“ zu vermelden. „Unser Ziel war es ja, mit dem aktuellen Kader in die neue Saison zu gehen. Da es nun doch den einen oder anderen Abgang gibt, ist es nun unsere Aufgabe, diese Positionen adäquat zu besetzen“, erklärt Egen. Dem Vernehmen nach soll Maximilian Jahner (FC Ehekirchen) vor einer Rückkehr zu den Lilaweißen stehen. Zudem werden weitere ehemalige VfR-Akteure wie Daniel Eisenhofer, Ray Bishop (beide TSG Untermaxfeld) oder Kadir Aktas (zuletzt ohne Verein) gehandelt.

