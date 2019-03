23:12 Uhr

VfR Neuburg setzt sich im Allgäu durch

Lilaweiße gewinnen bei der SpVgg Kaufbeuren mit 3:2. Sebastian Habermeyer trifft doppelt. In der Schlussphase nimmt die Partie richtig Fahrt auf.

Der VfR Neuburg hat in der Landesliga Südwest durch einen 3:2-Sieg bei der SpVgg Kaufbeuren den Anschluss an die Spitzenplätze gehalten. Die 85 Zuschauer sahen ein turbulentes Spiel, das ab der 70. Minute richtig an Fahrt aufnahm.

Der Reihe nach: In der sechsten Minute hatten die Gäste schon den Torschrei auf den Lippen, als Abdel Abou-Khalil alleine auf Torhüter Christoph Schäffler zulief, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte. In der 15. Minute gelang dem VfR doch die Führung. Nach einem sehenswerten Angriff über Rainer Meisinger, der den Ball zu Marco Friedl weiter gab, kam der Ball zu Sebastian Habermeyer, der Schäffler mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit gab. Kurz vor dem Pausenpfiff wäre Simon Ried beinahe der Ausgleich gelungen, doch sein Schuss ging knapp neben das Tor (45.).

In der zweiten Hälfte spielte sich Geschehen ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten im Mittelfeld ab. Das änderte sich ab der 70. Minute. Erst traf Habermeyer mit einem Schuss aufs lange Eck den Pfosten. Im Gegenzug tauchte Ried frei vor VfR-Torhüter Dominik Jozinovic auf, konnte ihn aber nicht überwinden. Im Anschluss parierte der Keeper der Gäste einen Kopfball von Maximilian Süli (74.).

Die Chance zur Vorentscheidung bot sich in der 80. Minute Eugen Belousow, der allein vor dem Gehäuse auftauchte, jedoch am Torhüter der Gastgeber scheiterte. Nicht besser machte es Friedl, der nach einem Konter ebenfalls in Schäffler seinen Meister fand (83.). Machtlos war der Torhüter bei einem direkt verwandelten Freistoß von Habermeyer (85.). Doch die Entscheidung bedeutete dieser Treffer nicht. Denn Kaufbeuren kam zurück. Stefan Meisel nutzte einen kapitalen Abwehrfehler des VfR zum 1:2-Anschlusstreffer (87.). Rainer Meisinger stellte mit einem satten Schuss zum 3:1 den alten Abstand wieder her (89.). Doch das letzte Tor schossen die Gastgeber. Nach einem erneuten Abwehrschnitzer traf Simon Ried mit dem Kopf. (heiß)

VfR Neuburg Jozinovic – Heckel, Klink (75. Belousow), Schittler, Denz, Riedelsheimer, Theisz (46. Bader), Meisinger, Friedl, Habermeyer, Abou-Khalil (65. Uhle).

