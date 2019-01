VfR Neuburg siegt nach Krimi

vor 33 Min.

Lilaweiße verteidigen ihren Titel durch einen 6:5-Finalsieg nach Neunmeter-Schießen gegen den FC Rennertshofen. Das Turnier bietet so manche Überraschung.

Von Benjamin Sigmund

Der letzte Neunmeter im Endspiel war einem Urgestein vorbehalten. Karl Iblher lief an. Er schoss in die linke Ecke, der Torhüter sprang in die rechte. Das Finale war entschieden, die Spieler des VfR Neuburg durften jubeln. Durch einen 6:5-Erfolg nach NeunmeterSchießen gegen den FC Rennertshofen verteidigte der Top-Favorit seinen Titel.

Für den Iblher, 47 Jahre alt, bedeutete der Triumph den neunten Titelgewinn bei der Traditionsveranstaltung. „Die jungen Kerle haben weiche Knie bekommen, dann habe ich mir den Ball genommen“, scherzte Iblher, der als neunter Feldspieler im Kader zuvor in der Vorrunde ein paar Minuten mitspielen hatte dürfen. Denn der VfR Neuburg bewies, dass ihm das Turnier von Bedeutung ist, lief mit seinen besten Hallenspielern auf. Dementsprechend sah es lange nach einem ungefährdeten Durchmarsch des Landesligisten aus. Angeführt von Kapitän Sebastian Habermeyer, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, dominierte der VfR die Gruppenspiele nach Belieben. Neun von zehn Partien wurden gewonnen, zum Teil trotz der kurzen Spielzeit von neun Minuten überaus deutlich.

Szene aus dem Finale: Sebastian Habermeyer, hier gegen Rennertshofens Simon Pickhard, wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Bild: Xaver Habermeier





Doch als es in die K.o.-Phase ging (eine Partie dauerte nun 15 Minuten) hatte der Favorit zu kämpfen. Im Viertelfinale bereitete ihm die SpVgg Joshofen-Bergheim II, die große Überraschung des Turniers erhebliche Probleme. Bis fünf Minuten vor Schluss stand es 2:2, ehe noch ein 5:2-Erfolg gelang. Auch das Halbfinale gegen Untermaxfeld war knapp. Die TSG verteidigte geschickt und hielt bis kurz vor Schluss ein 0:0. Dann erlöste Rainer Meisinger den VfR. Im Endspiel gegen den FC Rennertshofen drehte Robert Zisler mit zwei Treffern (7., 9.) den Gegentreffer von Lukas Ferschl (3.). Doch Khalid Abunemah gelang noch das 2:2 (11) und Torhüter Maxi Kober vereitelte die ein oder andere VfR-Chance. „Mich hat geärgert, dass wir im Endspiel fünf klare Torchancen vergeben haben“, sagte Trainer Christian Krzyzanowski, der mit dem Auftritt seines Team während des gesamten Turniers „sehr zufrieden“ war. Denn im Neunmeterschießen versagten Rennertshofens Roland Heckel und Simon Pickhard die Verven, während beim VfR einzig Zisler vergab.

Nils Lahn vom BSV Neuburg erzielt eine Sekunde vor Schluss ein Tor gegen SV Echsheim

Trotz der Finalniederlage war auch FCR-Trainer Tommy Mutzbauer mit dem Abschneiden zufrieden: „Wir haben einen guten Kampf geliefert. Es war ein anspruchsvolles Finale. Uns ist es gelungen, nach vorne zu spielen und Chancen zu kreieren.“ Beim Neunmeter-Schießen würden nun mal wenige Zentimeter über Sieg oder Niederlage entscheiden. Diese Erfahrung hatte der FC Rennertshofen bereits im Viertelfinale gemacht. Dort allerdings mit positivem Ausgang, da man sich letztlich mit 5:4 gegen den Bezirksligisten TSV Rain II durchsetzte. Überhaupt waren die Partien in der Runde der letzten Acht an Spannung kaum zu überbieten. Nils Lahn vom BSV Neuburg erzielte etwa mit einem Treffer mit dem Hinterkopf eine Sekunde (!) vor Schluss den umjubelten 3:2-Siegtreffer gegen den SV Echsheim. Außerdem mühte sich der FC Ehekirchen vergeblich, die 1:2-Niederlage gegen Untermaxfeld zu verhindern. „Wir haben natürlich mehr erwartet“, sagte FCE-Spielertrainer Michael Panknin. Die TSG habe „sehr gut gekämpft und gespielt“ und seiner Mannschaft „keine Räume gelassen“. Für Untermaxfeld reichte es am Ende zum dritten Platz, der durch einen 5:1-Erfolg gegen den BSV Neuburg errungen wurde.

Torschützenkönig gegen besten Torhüter: Untermaxfelds Marco Veitinger traf zwölf Mal, Matthias Hudler vom BSV Neuburg wurde zum stärksten Keeper gewählt. Bild: Xaver Habermeier





Größte Überraschung des Turniers war die SpVgg Joshofen-Bergheim II, die weiter kam als die hoch gehandelte erste Mannschaft. „Wir haben einen Allstar-Truppe zusammengestellt mit einigen Spielern, die gar nicht im Spielbetrieb sind“, sagte Max Fischer-Stabauer. Am ersten Turniertag stürmte sogar Rinaldo Markati, der auch als Trainer des FC Zell/Bruck teilnahm. Nach überzeugenden Partien in der Vor- und Zwischenrunde war dann allerdings gegen den späteren Turniersieger VfR Neuburg Schluss. „Die VfR-Spieler sind schneller und flinker als alle anderen Teams und haben eine ganz andere körperliche Konstitution“, lobte Fischer-Stabauer den Turniersieger. Den Titel für die jungen Mannschaft sicherte letztlich Karl Iblher. Ebenfalls ein Routinier.

