vor 18 Min.

VfR Neuburg und FC Ehekirchen haben noch viel Arbeit vor sich

Sowohl VfR-Trainer Alexander Egen als auch sein Ehekirchener Kollege Gerhard Hildmann zeigen sich mit den Leistungen ihrer Teams gegen den SV Manching und TSV Aindling nicht zufrieden.

Von Roland Geier und Dirk Sing

Nachdem die beiden Fußball-Landesligisten VfR Neuburg und FC Ehekirchen bislang nahezu ausschließlich gegen höherklassige Teams getestet hatten, standen nun am Mittwochabend Vorbereitungspartien gegen Bezirksligisten auf dem Programm. Während die Lilaweißen den SV Manching mit 2:0 besiegten, kam der FCE beim TSV Aindling über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Ebenfalls im Einsatz war der A-Klassist FC Illdorf.

VfR Neuburg – Manching 2:0

Das einzig Positive aus Sicht des VfR Neuburg war, dass man im heimischen Brandlstadion nach zuletzt vier sieglosen Partien nun gegen den SV Manching zu einem glanzlosen Sieg kamen. Trainer Alexander Egen beschönigte nach den äußert schwachen 90 Minuten seiner Schützlinge nichts. „Die erste Halbzeit war sehr schwach. Da hat alles gefehlt. Von der Einstellung her und auch mit dem Kopf waren wir nicht richtig auf dem Platz. In dieser Phase haben wir zu umständlich Fußball gespielt,“ so der VfR-Coach.

Nach den ersten zehn Minuten legte der SV Manching sichtlich die Scheu vor dem Landesligisten ab. Für Gefahr sorgte zunächst nur Rainer Meisinger mit Distanzschüssen und Freistößen (12./17./24.). Der engagierte Bezirksligist zeigte sich mit dem Lilaweißen auf Augenhöhe und hatte Pech, als Benedikt Vollnhals nur den Pfosten anvisierte (30.). Mit ihrem ersten gefällig vorgetragenen Angriff gingen die Einheimischen prompt in Führung. Als Meisinger im Strafraum gefoult wurde und die umsichtig leitende Schiedsrichterin Barbara Karmann auf Strafstoß entschied, traf Ray Bishop zum 1:0 (40.). Danach hatte der VfR Riesendusel, dass er mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging. Völlig freistehend scheiterte Thomas Kurz aus kurzer Distanz an Keeper Marcel Frohmajer. Auch den Nachschuss jagte Kurz in den Neuburger Abendhimmel (42.).

„Dass es in der ersten Halbzeit definitiv zu wenig war, das haben wir in der Pause klar angesprochen“, so Egen, der nach Wiederbeginn bei seinen Schützlingen durchaus eine Steigerung feststellte. Dennoch sparte der Übungsleiter nicht mit Kritik. „Im Endeffekt haben wir in beiden Halbzeiten nur ein Tor gemacht und wenige Chancen kreiert. Das ist zu wenig“, sagte Egen, der bei seiner Mannschaft die letzte Konsequenz, Bereitschaft und Aggressivität vermisste. „Wir haben oftmals zu kompliziert gespielt. Statt den Ball laufen zu lassen, sind wir mit dem Ball gelaufen“, weiß Egen, wo er ansetzten muss. Für den 2:0-Entstand sorgte der in der Pause eingewechselte Nico von Swiontek-Brzezinski (49.).

Trotz des überschaubaren Auftritts ist Egen guter Dinge, dass es mit seiner Mannschaft in die richtige Richtung geht. Schließlich dürfe man auch nicht vergessen, dass derzeit fünf potenzielle Stammspieler wegen Urlaub und Verletzungen fehlen. „Außerdem ist es in der Vorbereitung nicht so, dass man einen gleichwertigen Gegner wie Manching einfach so weghaut“, meinte der VfR-Coach.

VfR Neuburg: Frohmajer – Eberwein, Scharbatke, Schröttle, Meisinger (70. Knott), Alhamday (46. Klink), Mehl (70. Roßkopf), Bishop, Belousow (46. Swiontek-Brzezinski), Friedl, Bader.

Aindling – Ehekirchen 2:2

Auch wenn Christoph Hollinger mit seinem späten 2:2-Ausgleichstreffer in der 87. Minute zumindest vom Ergebnis her für einen versöhnlichen Schlusspunkt sorgte, war Gerhard Hildmann mit dem Auftritt seiner Truppe nicht wirklich zufrieden. „Ehrlich gesagt hat mir das, was die Mannschaft gezeigt hat, nicht wirklich gefallen“, resümierte der FCE-Cheftrainer. „ Aindling war griffiger, besser in den Zweikämpfen und hatte einfach mehr Bock als wir“, so Hildmann weiter. Auch wenn sich seine Schützlinge im zweiten Durchgang sichtlich steigerten (Hildmann: „Da haben wir nur noch drei Schüsse auf unseren Kasten zugelassen), sei es laut dem Ehekirchener Coach „insgesamt sicherlich zu wenig“ gewesen. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Simon Schröttle (48./Elfmeter) erzielt.

Dass sich seine Schützlinge angesichts der harten Vorbereitungswochen und zahlreichen Testspiele möglicherweise in einem körperlichen Tief befinden, wollte Hildmann indes nicht so recht gelten lassen: „Wenn das so ist, sollten wir schnellstmöglich da wieder rauskommen. Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns.“

FC Ehekirchen: Lenk, Labus, Schmaus, Chr. Hollinger, Wenger, Jahner, Spieler, S. Rutkowski, J. Hollinger, S. Schröttle, Mayr (Goldmann, Ledl, Schmidt, M. Rutkowski, Lehnbauer, Füger, Schaller, Hasenbichler).

Gesprächsbedarf: Ehekirchens Trainer Gerhard Hildmann (links) und sein spielender Assistent Simon Schröttle (rechts) konnten mit der Leistung in der Vorbereitungspartie gegen Aindling nicht zufrieden sein. Bild: Roland Geier

Illdorf – Eintracht T.R.B. 3:4

Ein Torfestival lieferte sich der FC Illdorf mit der Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau aus der A-Klasse Nord. Nachdem die Hausherren bis zur Pause noch mit 3:2 geführt hatten, mussten sie sich am Ende dennoch geschlagen geben. Neben einem Eigentor (11.) trafen Esef Besic (32.) und Christoph Meier (34.) für den FCI.

