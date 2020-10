vor 12 Min.

VfR Neuburg vergibt 2:0-Führung

Lilaweiße spielen nach 2:0-Pausenführung noch 2:2 beim FV Illertissen II.

Ein am Ende glückliches, aber nicht unverdientes 2:2-Unentschieden brachte der VfR Neuburg aus Illertissen mit. Damit rutschten die Lilaweißen wieder auf den dritten Platz der Landesliga Südwest ab.

Die Lilaweißen kamen gut in die Partie und hatten in der dritten Minute die erste Gelegenheit durch Niko Schröttle, der über den Querbalken schoss. Dem Angreifer bot sich auch die nächste Chance, doch sein Kopfball streifte die Latte (7.). Im Anschluss hätte der FV Illertissen II zweimal durch Tim Bergmiller in Führung gehen können. Erst scheiterte er an VfR-Torhüter Dominik Jozinovic (18.), dann traf er den Pfosten (23.). Zielsicherer erwiesen sich die Neuburger, die bis zum Pausenpfiff mit 2:0 in Führung gingen. Vor dem ersten Tor konnte Schröttle im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Fabian Scharbatke ließ sich die Möglichkeit vom Punkt nicht nehmen (33.). Auch am zweiten Gästetreffer war der Stürmer beteiligt. Er spielte zwei Gegenspieler aus und bediente Stefan Klink, der auf 0:2 erhöhte (37.). Kurz zuvor hatte Illertissens Dominik Trautmann mit einem satten Schuss die Latte getroffen (36.).

VfR Neuburg bekommt Trautmann nicht in den Griff

Der Toptorjäger der Regionalligareserve, der zuvor bereits 19 Saisontore erzielt hatte, war in den zweiten 45 Minuten vom VfR nicht mehr in den Griff zu bekommen.

Zunächst scheiterte er noch an Jozinovic (48.), dann schafften es weder er noch Bergmiller, den VfR-Keeper bei einer großen Chance zu überwinden (53.). Doch der FCI blieb am Drücker und kam zum Anschlusstreffer (62.). Nach einem schwachen Abschlag des Gästetorwarts kam Trautmann an den Ball und überlupft Jozinovic. Erneut Trautmann erzielte das 2:2, der aus zwölf Metern traf (72.).

Nach dieser Drangphase der Gastgeber gelang es dem VfR, sich zu befreien und selbst zu Gelegenheiten zu kommen. Ein Gewaltschuss von Nico von Swiontek wurde von einem Mitspieler geblockt (76.), dann brachten es bei einem Gewühl im Strafraum Niko Schröttle, Hakan Düzgün und schließlich Rainer Meisinger nicht fertig, den Ball über die Linie zu bekommen (85.). (heiß)

VfR Neuburg Jozinovic – Bader (69. von Swiontek), Eberwein, Mehl, Düzgün, Klink (61. Bishop, 69. Heckel), Habermeyer, Meisinger, Friedl, Schröttle, Scharbatke (61. Stegmeir).

