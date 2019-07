15:22 Uhr

Video: Die neuen Fußball-Regeln im Überblick

In der Saison 2019/2020 müssen sich die Fußballer auf einige neue Regeln einstellen. Schiedsrichter-Lehrwart Patrick Krettek (Neuburg) erklärt diese im Video.

Ab dem 1. Juli 2019 gelten sie: Die neuen Regeln im Fußball! Doch was genau müssen die Kicker in Zukunft beachten - sei es beim Abstoß, Freistoß oder Strafstoß? Auch die Hand-Regel, die in den Vergangenheit immer wieder für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat, wurde modifiziert. Im Video der Neuburger Rundschau erklärt Patrick Krettek, seines Zeichens künftiger Bayernliga-Referee sowie Lehrwart der Schiedsrichtergruppe Neuburg, ausführlich und anschaulich die einschneidensten Regel-Änderungen.

