19:15 Uhr

Video-Interview: Sven Hannawald golft in Neuburg

Im Wittelsbacher Golfclub in Neuburg-Rohrenfeld fand das „4. Sven-Hannawald-Golfturnier“ statt. Wir haben uns mit der deutschen Skisprung-Legende über das Golfen, aber auch Skispringen unterhalten.

Seine Erfolgsliste liest sich auch heute noch überaus beeindruckend: Mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger im Skispringen beziehungsweise Skifliegen. Dazu gewann er im Jahr 2002 als erster Mensch alle vier Springen der traditionellen deutsch-österreichischen Vierschanzentournee. Die Rede ist von Sven Hannawald, der mittlerweile unter anderem für den TV-Sender Eurosport als Skisprung-Experte arbeitet.

Zahlreiche Sport-Promis wie die beiden Rodel-Olympiasieger Tobias Arlt und Tobias Wendl waren beim "4. Sven-Hannawald-Golfturnier" im Wittelsbacher Golfclub Neuburg-Rohrenfeld vertreten. Video: Dirk Sing

Eine seiner großen Leidenschaften ist auch das Golfen. Im Wittelsbacher Golfclub Neuburg-Rohrenfeld fand nun das „4. Sven-Hannawald-Golfturnier“ statt, dessen Einnahmen komplett in die „Sven-Hannawald-Stiftung“ gehen. Welchen Zweck die deutsche Skisprung-Legende mit seiner Stiftung verfolgt, was das Golf-Spiel für ihn ausmacht und ob er sich eines Tages vorstellen kann, als Trainer in den aktiven Skisprung-Bereich zurückzukehren, verrät Sven Hannawald im Video-Interview mit unserem Sportredakteur Dirk Sing. (disi)

