Viel Lob und eine Überraschung zum Schluss

Der FC Illdorf erhält an seinem Festabend erneut die Goldene Raute mit Ähre. Zahlreiche Mitglieder werden geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhält Lorenz Meier. Wo der Verein den TSV Burgheim überholt

Von Peter Maier

Burgheim-Illdorf Das Beste kam überraschend und zum Schluss beim Festabend zum 60. Gründungsjubiläum des FC Illdorf. Die aktuelle Vereinsführung kürte Lorenz Meier zum Ehrenvorsitzenden. Damit steigt das Gesicht des FC Illdorf mit den höchsten Vereinsweihen zu so etwas wie den „FCI-Olymp“ auf.

In seiner Anmoderation wies Bernd Reißner, ein Vorsitzender aus dem Führungsquartett, auf das „kleine Wunder“ im 300-Seelenort Illdorf hin. Die imposante Sportanlage der „Gelbschwarzen“ sei ein Gemeinschaftswerk, das einen Antreiber nötig und die Zustimmung aller hatte. Der Schirmherr, Franz Freiherr Groß von Trockau, Eigner der Schlossbrauerei Unterbaar, hielt eine ebenso launige wie auch fundierte Rede. Ein Bierlieferant sei wohl kaum am Erfolg einer Fußballmannschaft schuld. Trotzdem beziehen die Illdorfer seit ihrer Gründung das Unterbaarer Bier. Das erste Kompliment hatte der Bierbrauer für die akribisch gefertigte Festschrift übrig. Sie sei auch beispielhaft für andere Aspekte des örtlichen Lebens wie Zusammenhalt und Organisation.

Gründungsmitglieder, Vorstände und Ehrenamtsbeauftragte ehrten und wurden geehrt: Hans Meier (sitzend von links), Xaver Bauer, Sepp Bauer, Eduard Löffelmeier, Michael Hugl sowie (hinten von links) Bernd Reißner, Alfred Meier, Sepp Weigl, Sepp Hofgärtner, Till Hofmann, Christian Meier und Lorenz Meier freuten sich darüber. Bild: Peter Maier









Dazu gehöre auch das Vorhaben, die Mitgliederzahl des Nachbarvereins TSV Burgheim – es ging um sechs Mitglieder – am Festabend zu übertreffen. Eine ganz besondere These vertrat der Schirmherr zur Finanzkraft. Setze man die des FC Illdorf mit den Einwohnern des Ortsteils ins Verhältnis und vergleiche es mit dem FC Bayern München und der Landeshauptstadt, so müsse der FC Illdorf „reich an Uli Höneßen sein“. Zum Abschluss überreichte Franz Freiherr Groß von Trockau an Bernd Reißner noch einen Scheck über 500 Euro. Kaum hatte der Schirmherr Platz genommen, hatte er auch schon einen Mitgliedsantrag in der Hand.

FC Illdorf: Ehrung für Gründungsmitglieder

Anschließend ehrte die Vereinsführung durch Christian Meier, Alfred Meier und Bernd Reißner sowie den Ehrenamtsbeauftragten Lorenz Meier die Gründungsmitglieder Hans Meier, Sepp Weigl, Hans Wünsch, Michael Hugl, Sepp Hofgärtner, Xaver Bauer, Eduard Löffelmeier und Sepp Bauer. Burgheims Bürgermeister Michael Böhm sieht im FC Illdorf eine Parallele zum „Verein Markt Burgheim.“ Höre man, dass der FC Illdorf zum wiederholten Mal die „Goldene Raute mit Ähre“ bekommt, fragen so manche „braucht’s das?“ „Ja, das braucht’s,“ so die eindeutige Antwort des Rathauschefs. Unternehmen aus allen Teilen der Wirtschaft und sogar Kommunen lassen sich zertifizieren. Ein solches Gütesiegel helfe auch einem Verein.

Die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden und einen Blumenstrauß überreichte Hans Dußmann an Lorenz Meier und Gattin Erika Meier (vorne von rechts). Hinten (von links): Die FCI-Vorstände Alfred Meier, Bernd Reißner und Christian Meier. Bild: Peter Maier

Auch Bürgermeister Michael Böhm hatte ein wertvolles Geschenk dabei, symbolisch in einer Rolle mit Schleife. Begleitend dazu sah man auf einer Leinwand eine Bilderschau mit wesentlichen Ereignissen aus den vergangen 60 Jahren. Till Hofmann, der Ehrenamtsbeauftragte für den Fußballkreis Augsburg im Bayerischen Fußballverband, fand es besonders bemerkenswert, dass der FC Illdorf fast doppelt so viele Mitglieder hat wie der Burgheimer Ortsteil Einwohner.

Der Verein sei sympathisch, leiste viel Arbeit bei wenig Zeit und ist nachhaltig. Das beweise vor allem, dass der FC Illdorf über viele Jahre hinweg die Kriterien der Auszeichnungen von Silberner Raute bis Goldene Raute mit Ähre Wiederholung erfüllt. Dieses Zertifikat überreichte Till Hofmann den Vorständen und dem Ehrenamtsbeauftragten Lorenz Meier. Nach dem FCI-Lied „Gelb ja Geld,“ aufgenommen vom Chor „Cantabile“ mit Reinhold Böhm, schritt Kreis- und Gemeinderat Hans Dußmann zum Rednerpult, um eine ebenso würdige wie bewegende Laudatio auf Lorenz Meier zu halten.

FC Illdorf: Besondere Ehre für Lorenz Meier

Der FC Illdorf ernannte ihn zum Ehrenvorstand. Von seinen 59 Mitgliedsjahren stand Lorenz Meier 28 an der Vereinsspitze. Daneben war und ist er Platzwart, Pressewart, Ehrenamtsbeauftragter und vieles mehr. Vor allem aber hatte Lorenz Meier den Mut, mit einem eingespielten Team die „prachtvolle“ Sportanlage des FC Illdorf zu bauen. Offiziell hat Lorenz Meier dabei 3096 Arbeitsstunden geleistet, inoffiziell wahrscheinlich deutlich mehr, so Hans Dußmann. Außerdem bestritt der neue Ehrenvorsitzende rund 600 Spiele im gelbschwarzen Trikot. „Lorenz Meier und der FC Illdorf gehören immer zusammen,“ so Hans Dußmann. Damit dies gelingen konnte, hat Erika Meier, die Gattin des neuen Würdenträgers, erheblichen Anteil. Für sie gab es einen Blumenstrauß. Laudator und Vorstände überreichten Lorenz Meier die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden. Zum Abschluss spielten die „FCI-Musiker“ die Bayernhymne und alle FCI-ler im voll besetzten Festsaal sangen inbrünstig mit.

Die Schlussmeldung des Abends lautete: Der FC Illdorf hat den Mitgliederstand des TSV Burgheim inzwischen übertroffen.

