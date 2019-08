vor 4 Min.

Viele Bestzeiten und Top-Platzierungen

Nachwuchs-Asse des TSV Neuburg können beim Wettkampf in Neufahrn überzeugen

Von Katharina Feyrer

Für die jungen Schwimmer des TSV Neuburg stand ein Einladungswettkampf in Neufahrn auf dem Programm. Sechs Aktive absolvierten insgesamt 23 Einzelstarts. Dabei erzielten sie 19 persönliche Bestleistungen und platzierten sich 17 Mal in den „Top Zehn“.

Als erste sprang Isabella Rupaner (Jahrgang 2009) ins Wettkampfbecken. Über die beiden Schmetterlings-Bahnen zeigte sie ihr großes Talent und schwamm eine neue Bestmarke in 0:50,69 Minuten. Im Endergebnis belegte sie damit Platz vier. Weitere drei Bestzeiten folgten über 50 m Brust, 50 m Rücken und 100 m Lagen. „Top Fünf“-Ergebnisse gelangen Nejla Lupic (2008) bei ihren drei Einzelstarts. Dabei belegte sie den undankbaren vierten Platz über ihre Lieblingsdisziplin 50m Brust mit einer neuen Bestzeit von 0:49,71 Minuten. Jeweils Rang fünf sicherte sie sich über 50 m Freistil und Rücken. Ihr Kraul-Talent bewies Olivia Malkowski (2007). Auf der Langbahn schwamm sie mit 0:43,84 Minuten Bestzeit. Am Ende bedeutete dies Rang acht in ihrer Altersklasse. Die Jüngste im Team, Pauline Moggl (2010), sprang dreimal ins Wettkampfbecken. Über alle drei Starts erreichte sie jeweils Bestzeit. Ihre besten Platzierungen waren Rang sechs über 50 m Brust und Rang acht über 50 m Freistil.

Die beiden Buben konnten ebenfalls überzeugen: Alexander Schulz (2006) sprang viermal ins Wasser. Dabei konnte er seine gute Trainingsform aus Italien mitnehmen und jeweils Bestzeit sowie Top-Ergebnisse mit Platz vier über 50 m Brust und 50 m Schmetterling erreichen. Sein Teamkollege Ewald Bader (2006) absolvierte fünf Einzelstarts und erzielte auf den Sprintdistanzen die Plätze fünf (50 m Schmetterling), sechs (50 m Rücken), sieben (50 m Brust) und acht (50 m Freistil). Zum Abschluss belegte er in der offenen Wertungsklasse über 100 m Lagen Platz 30.

