17:05 Uhr

Viele Fragezeichen beim VfR Neuburg

Plus Die Lilaweißen starten beim VfB Durach mit einem neuen Trainer in die Restsaison. Wie Alexander Egen den Weggang von vier Leistungsträgern kompensieren will.

Von Benjamin Sigmund

Mit einem veränderten Gesicht nimmt der VfR Neuburg den Neustart in der Landesliga Südwest in Angriff. Wenn die Lilaweißen am Samstag (16 Uhr) beim VfB Durach zu Gast sind, wird nicht nur ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen, sondern auch die Mannschaft auf einigen Positionen verändert sein.

Kommen und Gehen

Der Aderlass beim VfR Neuburg war groß. Mit Dominik Schröder ( FC Ingolstadt II), Ralf Schröder, Abdel Abou-Khalil (beide TSV Rain) und Michael Denz (TSV Wasserburg) verließen vier Leistungsträger, die mit Regionalliga-Erfahrung ausgestattet sind, den Verein. „Wir haben viel Qualität verloren, wenn man die Namen und deren Vita liest“, sagt Trainer Alexander Egen. „Die Abgänge tun weh, da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden.“ Auch Ersatztorhüter Maximilian Oswald, der zur DJK Langenmosen zurückgekehrt ist, ist nicht mehr für die Lilaweißen aktiv. Neu im Kader sind Rückkehrer Ray Bishop ( TSG Untermaxfeld), Nico von Swiontek Brzezinski (U19 ASV Neumarkt) und Hakan Düzgün (Grün-Weiß Ingolstadt). Reicht das, um die Abgänge zu kompensieren? Egen: „Die Neuzugänge bringen auf ihre Weise Qualität mit, die wir vorher nicht hatten.“ Er könne etwa von Brzezinski nicht die gleiche Erfahrung wie bei den ehemaligen Spielern erwarten, „aber er gibt immer Vollgas“. Künftig müsse der VfR vermehrt über „mannschaftliche Geschlossenheit“ agieren, um gegenüber einem besseren Gegner „die ein oder andere Schwäche wettmachen zu können“, so Egen.

Trainer

Nach fünf erfolgreichen Jahren musste Christian Krzyzanowski den Verein verlassen. Neuer Cheftrainer ist der bisherige Co Alexander Egen. Ihm assistieren Sebastian Habermeyer und Mathias Riedelsheimer. „Die Vorfreude bei mir ist riesig“, sagt Egen. „Das Trainerteam, der ganze Verein und die Mannschaft brennen auf den Start und sind froh, dass es endlich wieder um Punkte geht.“

Abbruch oder Fortsetzung?

Zunächst hätte er einen Abbruch oder eine Annullierung der Saison für sinnvoll gehalten, sagt Egen. Inzwischen sei er mit der Fortsetzung zufrieden. „Wenn sich die Vereine an die Regeln halten, wird es funktionieren.“ Als positives Beispiel nennt er Gegner VfB Durach. „Die machen das hervorragend und haben uns ihr Konzept geschickt.“ Dort sei etwa festgelegt, wo der VfR parken könne, welche Spieler in welche Kabine dürfen und wo sich die Spieler warm machen können.

Liga-Pokal

In der Vorrunde, die im November beginnen soll, trifft der VfR Neuburg auf den FC Ehekirchen und den TSV Jetzendorf. „Vor allem die Spiele gegen Ehekirchen sind hoch interessant“, sagt Egen. Für Landesligisten habe der neu geschaffene Wettbewerb ohnehin einen Charme und einen großen sportlichen Anreiz, da aus fünf Landesligen drei Mannschaften direkt in die Bayernliga aufsteigen. „Natürlich muss man ihn erst mal gewinnen, aber die Möglichkeit ist da“, so Egen.

Ausgangslage und Zielsetzung

Der VfR Neuburg belegt Platz zwei, was die Teilnahme an der Relegation zur Bayernliga bedeuten würde. Auf Tabellenführer FC Gundelfingen, der ein Spiel weniger absolviert hat, haben die Lilaweißen fünf Zähler Rückstand. Der Vorsprung auf den Dritten 1. FC Sonthofen beträgt zwei Punkte. Egen will kein Ziel formulieren, sondern „von Spiel zu Spiel erfolgreich“ sein. „Bei uns gibt es einfach zu viele Fragezeichen nach dem Umbruch.“ Grundsätzliche wisse kein Verein, wo er selbst steht und wo der Gegner. „Auf dem Papier sind wir etwa in Durach Favorit. Aber vielleicht hat sich das Team verbessert und wird gegen uns ein Feuerwerk abbrennen.“ Selbst können die Lilaweißen beim Start nicht aus dem Vollen schöpfen. Niko Schröttle (privat verhindert) fehlt genauso wie Matthias Riedelsheimer und Fabian Heckel, die nach ihren Verletzungen noch etwas Zeit benötigen.

