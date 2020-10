26.10.2020

Viele (gute) Gründe für die Absage des Silvesterlaufes

Was vor knapp einem Jahr noch „Alltag“ war, ist in der aktuellen Situation undenkbar: Die Teilnehmer des Neuburger Silvesterlaufes starten dicht gedrängt auf der TSV-Sportanlage im Englischen Garten.

Die Verantwortlichen des TSV Neuburg haben sich entschieden, den Silvesterlauf in diesem Jahr nicht durchzuführen. Im NR-Interview erklärt Abteilungsleiter Hermann Schottnar, was letztlich den Ausschlag gab.

Von Dirk Sing

Sie waren in den vergangenen Jahrzehnten in der breiten Bevölkerung begehrt und beliebt: Die Laufveranstaltungen des TSV Neuburg. Ob beim Frühjahrswaldlauf, dem ehemaligen Stadt- oder auch Silvesterlauf: Viele einheimische, aber auch auswärtige kleine und große Athleten nutzten die Gelegenheit, unter Wettkampf-Bedingungen Spaß und Sport miteinander zu verbinden. In Jahr 2020 ist dies aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich. Wir haben uns mit dem Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Neuburg, Hermann Schottnar, unterhalten.

Herr Schottnar, wie ist Ihre Leichtathletik-Abteilung denn bislang durch diese Corona-Krise gekommen?

Schottnar: Nun, wir sind ja zu Jahresbeginn sehr optimistisch und mit großer Vorfreude in die neue Saison gestartet. Nachdem wir im Februar noch unser traditionelles Hallensportfest für den Nachwuchs ausrichten konnten, folgte kurz darauf der Lockdown. Ich bin in dieser Phase immer wieder von meinen Kleinen, die ich selbst trainiere, angesprochen und gefragt worden, wann wir denn endlich wieder trainieren können. Das war regelrecht herzzerreißend. Auch die Erwachsenen durften natürlich nicht auf dem TSV-Sportplatz trainieren, sondern sind selbst zum Laufen gegangen – was ja bekanntlich erlaubt war! Ich selbst habe diese Möglichkeit natürlich auch genutzt. Allerdings hatte ich dann, nachdem ich die Strecke Ried-Joshofen ungefähr 30 Mal gelaufen war, irgendwann die Schnauze voll (lacht). Dementsprechend waren wir alle heilfroh, als die ersten Lockerungen kamen und wir zumindest wieder in kleinen Gruppen trainieren durften. In den vergangenen Wochen konnten wir dann wieder einen nahezu uneingeschränkten Trainingsbetrieb durchführen.

Vor knapp zwei Wochen sprang die Corona-Ampel im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf „Rot“. Mittlerweile steht sie sogar auf „Dunkelrot“. Hat diese neue Situation Auswirkungen auf Ihren Trainingsalltag?

Schottnar: Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe erst vor einigen Tagen mit dem Landratsamt telefoniert. Dabei wurde mir mitgeteilt, dass das Ganze noch keine Auswirkungen auf den Sport habe. Natürlich verfolgen wir sehr genau die aktuelle Entwicklung, um gegebenenfalls entsprechend schnell darauf reagieren zu können.

Eine Entscheidung haben Sie innerhalb der Abteilung in der vergangenen Woche bereits getroffen: Der traditionelle Silvesterlauf wurde abgesagt. Was sind die Gründe hierfür?

Schottnar: Wir haben uns am vergangenen Dienstag mit der Abteilungsführung getroffen, um über das Thema Silvesterlauf zu diskutieren. Zwei Tage zuvor fand in Pfaffenhofen der Stadtlauf statt, an dem einige Läufer von uns teilgenommen haben – unter anderem mit dem Ziel, sich das Ganze etwas näher in Sachen Organisation und Durchführung anzuschauen. Vor unserer Besprechung habe ich mich unter anderem beim Ordnungs-, Gesundheits- und Landratsamt erkundigt, wie die Sachlage ist. Auch wenn freilich niemand eine genaue Prognose stellen konnte, war klar, dass die Tendenz nicht wirklich rosig aussieht. Wir hätten jedoch für diese Veranstaltung bereits jetzt in finanzielle Vorleistung gehen beziehungsweise unser Anmelde-Portal öffnen müssen. Sprich: Es wäre definitiv ein finanzielles Risiko entstanden. Nachdem wir intensiv darüber diskutiert haben, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, den diesjährigen Silvesterlauf abzusagen.

Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung letztlich gefallen?

Schottnar: Sie können mir glauben, dass wir diese Entscheidung wirklich schweren Herzens getroffen haben. Es wäre in diesem Jahr die 46. Auflage gewesen. Bei den vorherigen 45 Läufen hat uns weder Regen, Schnee, Wind oder Eis davon abgehalten, diese Veranstaltung durchzuführen – aber Corona hat uns jetzt leider niedergestreckt! Natürlich gab es während unserer Diskussion auch Stimmen, dass man das Ganze ja auch unter den gegebenen Voraussetzungen und Vorgaben durchführen könne. In diesem Fall wären wir auf eine andere Strecke ausgewichen, da die ursprüngliche Route durch die Stadt definitiv – auch aufgrund eines höheren Zuschauer-Aufkommens – nicht möglich gewesen wäre. Da dieser Laufweg entlang des Dammes jedoch relativ eng ist, hätten wir immer nur eine geringe Anzahl an Läufern gleichzeitig starten lassen können, was das Ganze unendlich in die Länge gezogen hätte. Aber es gibt auch noch weitere wichtige Punkte.

Welche sind das?

Schottnar: Die Verantwortlichen des Pfaffenhofener Stadtlaufs haben uns gesagt, dass nur etwa die Hälfte der ursprünglichen Teilnehmerzahl in diesem Jahr dabei gewesen sei. Sprich: Die Leute sind in der momentanen Situation sehr reserviert und melden sich nicht an, was letztlich auch ein finanzieller Aspekt ist. Hinzu kommt noch, dass unter den gegebenen Voraussetzungen auch das typische „Silvesterlauf-Flair“ auf dem TSV-Sportgelände mit den Massenstarts, Kinderläufen oder der obligatorischen Siegerehrung einfach nicht möglich wäre. In der Summe hat uns das letztlich zu dieser Absage bewogen.

Bild: Anton Lautner

Einige Veranstalter in Bayern bieten quasi als Ersatz sogenannte „virtuelle Läufe“ mittels einer App an. War oder ist das für den TSV Neuburg auch eine Option?

Schottnar: Nein, das war für uns eigentlich kein Thema. Wir haben zwar bei dem virtuellen Lauf Neuburg-Jeseniek mit drei Mannschaften teilgenommen, die auch alle ins Ziel gekommen sind. Aber eine solche Veranstaltung selbst auszurichten, kam für uns nie infrage. Als das Thema intern mal angesprochen wurde, war es auch schnell wieder vom Tisch.

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Wie hält sich denn der Leichtathletik-Abteilungsleiter selbst während der Corona-Pandemie fit?

Schottnar: Neben meiner Trainingsarbeit mit den Kindern, die jeden Montag stattfindet, leite ich am Dienstag auch die Sportabzeichen-Gruppe des TSV Neuburg. Dabei bewege ich mich auch selbst immer ordentlich – sei es beim Laufen, Springen oder Werfen! Darüber hinaus gehe ich noch einmal wöchentlich auf die Langstrecke von rund zehn Kilometern und habe mir zudem ein neues Hobby zugelegt, von dem ich früher nie gedacht hätte, dass es Sport ist.

Verraten Sie’s uns?

Schottnar: Mit meiner Frau gehe ich einmal in der Woche zum Tanzen. Und mittlerweile kann ich sagen: Es ist Sport! Gleich beim ersten Mal habe ich mir mein Hemd durchgeschwitzt (lacht). Von dem her würde ich also schon behaupten, dass ich körperlich fit bin.

